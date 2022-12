Ben White quitte l’équipe d’Angleterre pour “raisons personnelles”

Le défenseur anglais Ben White a quitté le camp d’entraînement de l’équipe au Qatar et ne devrait pas revenir.

La Football Association a confirmé que White avait quitté l’équipe pour des “raisons personnelles”, ajoutant que “la vie privée du joueur est respectée en ce moment”.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Pendant ce temps, le club de White, Arsenal, a publié “nous sommes tous avec toi Ben” sur les réseaux sociaux, rapporte Xinhua.

L’ancien joueur de Leeds United et Brighton, qui peut opérer à l’arrière droit ou en défense centrale, a quatre sélections en Angleterre mais n’avait pas fait ses débuts dans la Coupe du monde en cours.

Plus tôt, l’Angleterre a atteint les huitièmes de finale sur un doublé de Marcus Rashford et un but de Phil Foden a aidé l’Angleterre à battre le Pays de Galles 3-0.

Mardi soir au stade Ahmad Bin Ali après une première mi-temps stérile, les attaquants anglais se sont lancés dans une série de buts marquant trois buts en l’espace de 18 minutes.

L’Angleterre a dominé le groupe après une victoire 3-0 sur le Pays de Galles et affrontera le Sénégal, champion d’Afrique, finaliste du groupe A lors de la phase à élimination directe dimanche.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici