Ben White: le défenseur d’Arsenal est sous-estimé et mérite une place dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde | Nouvelles du football

Ben White a parcouru un long chemin depuis ses débuts à Arsenal lors de la défaite 2-0 contre Brentford lors de la première journée de la saison dernière, mais les perceptions de lui commencent seulement à se rattraper.

Le défenseur a eu du mal à faire face à la franchise de Brentford cette nuit-là dans l’ouest de Londres, Ivan Toney exposant ce que certains considéraient comme des lacunes dans son jeu après son transfert de 50 millions de livres sterling de Brighton. Les retombées n’ont pas été tendres. “Je me faisais battre”, se souvient-il plus tard.

C’est à son crédit qu’il s’est débarrassé de la situation, s’imposant comme un acteur clé sous Mikel Arteta et conquérant rapidement tous les fans laissés sceptiques par son début peu propice. Pour beaucoup à l’extérieur, cependant, cette introduction très médiatisée a continué à façonner l’opinion.

White s’est retrouvé dans une position similaire au début de cette saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire 1-0 d’Arsenal sur Chelsea



Après être passé d’arrière central à arrière droit pour intégrer William Saliba, son premier test a eu lieu contre Wilfried Zaha de Crystal Palace, sans doute l’adversaire en tête-à-tête le plus difficile de la Premier League.

Sa performance a été utilisée par certains comme preuve qu’il ne pouvait pas le couper dans le rôle. Certes, il y a eu des moments gênants. À toutes fins utiles, cependant, White était excellent.

Il a réussi un total de huit plaqués, le plus grand nombre de tous les joueurs dans n’importe quel match de Premier League toute la saison, et a aidé à limiter Zaha à un seul tir. Il reste l’un des trois seuls matchs de la saison au cours desquels l’Ivoirien n’a pas réussi à inscrire un effort cadré.

White a commencé chaque match de Premier League à l’arrière droit cette saison. Arteta l’a décrit comme un joueur “complet” – “J’adore le garçon”, a-t-il ajouté après la victoire de dimanche contre Chelsea – tandis que Sky Sports’ Gary Neville, l’un de ses premiers détracteurs, estime désormais qu’il “doit aller” à la Coupe du monde avec l’Angleterre.

La clameur croissante pour que White soit inclus dans l’équipe de 26 joueurs de Gareth Southgate reflète la façon dont les perceptions d’un joueur qui a longtemps été sous-estimé commencent à changer.

Souplesse, force défensive

Zaha n’est pas le seul adversaire difficile que White a aidé à annuler depuis son passage à l’arrière droit au début de la saison.

À Stamford Bridge dimanche, il a joué un rôle déterminant pour s’assurer que Mason Mount et Pierre-Emerick Aubameyang, tous deux opérant du côté gauche de Chelsea, étaient à peine dans le match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mikel Arteta dit que les fans ont transformé Arsenal cette saison



En fait, ce dernier n’a eu que huit touches avant son retrait en seconde période, l’ancien attaquant d’Arsenal évacuant à un moment donné sa frustration sur White avec un défi téméraire pour lequel il avait été averti.

Heung-Min Son a enduré un après-midi tout aussi difficile lors de la défaite 3-1 de Tottenham contre Arsenal à l’Emirates Stadium en octobre. Son, normalement si mortel du flanc gauche, n’a même pas réussi un tir de tout le match, ce qui ne s’est produit qu’à deux autres reprises depuis le début de la saison dernière.

Loin d’être un point faible, le latéral droit d’Arsenal est devenu un point fort. En regardant les positions à partir desquelles leurs adversaires ont créé des occasions et marqué des buts cette saison, il est clair qu’une proportion beaucoup plus élevée descend du flanc opposé.

Image:

Arsenal concède une plus grande proportion de buts et d’occasions depuis la gauche





White a été aidé par la présence de Saliba à ses côtés.

Le Français, nommé homme du match lors de la victoire de dimanche contre Chelsea, a été superbe depuis sa percée, son rythme et sa connaissance de la position lui permettant de fournir une couverture en cas de besoin.

Mais la contribution de White a été tout aussi importante, le joueur de 25 ans réalisant plus de tacles que quiconque à Arsenal cette saison, empêchant fréquemment les centres et démontrant la même capacité de couverture que Saliba, plus récemment avec son superbe dégagement de Raheem. Le centre bas de Sterling en fin de match contre Chelsea.

Les performances de White sont bien sûr d’autant plus impressionnantes qu’il est nouveau dans le rôle. La saison dernière, il a joué exclusivement en tant que défenseur central dans un back four. Lors de sa dernière campagne à Brighton, il a opéré principalement sur le côté droit d’un arrière trois.

Image:

Ben White a joué à un poste différent au cours de chacune des trois dernières saisons





La facilité avec laquelle il s’est adapté à différents rôles reflète sa polyvalence et son intelligence tactique – des qualités qui devraient être extrêmement attrayantes pour Southgate – et il convient également de noter que même ses faiblesses perçues n’offrent que peu de raisons de s’alarmer.

White, un joueur accusé d’être vulnérable dans les airs après la défaite contre Brentford l’an dernier, a en fait remporté 57% de ses duels aériens à Arsenal, ce qui lui donne un taux de réussite similaire à son coéquipier Gabriel Magalhaes et à Ruben de Manchester City. Dias.

Technique et qualité de passe

White donne à Arsenal autant de possession qu’il n’en a plus. Le passage à l’arrière droit a changé où il opère sur le terrain, mais cela ne l’a pas rendu moins important pour leur accumulation.

Il se classe au troisième rang d’Arsenal pour les touches et les passes, mais ce qui est encore plus révélateur, c’est la façon dont il utilise le ballon.

Image:

Ben White joue un rôle clé dans le jeu de construction d’Arsenal





Il y a une volonté de jouer vers l’avant. En fait, personne à Arsenal n’a joué plus de balles dans le dernier tiers cette saison que son arrière droit. “Il a beaucoup de courage pour jouer à ce jeu”, déclare Arteta.

La capacité de passe de White a longtemps été l’un de ses meilleurs attributs et il est aidé par des niveaux de technique et de sang-froid qui lui permettent également d’entrer dans le milieu de terrain central.

Ces qualités étaient évidentes à Stamford Bridge dimanche.

Deux fois, une fois en première mi-temps et une fois en seconde, White a décroché des balles hautes maladroites sous la pression des joueurs de Chelsea avant de transmettre le ballon à ses coéquipiers, empêchant les revirements potentiels et permettant à Arsenal de garder les hôtes coincés.

Image:

Ben White a envoyé 43% de ses passes en avant cette saison





White a également contribué dans un sens offensif, fournissant la passe décisive pour le but de Granit Xhaka contre Southampton le mois dernier et pour le premier match de Thomas Partey contre Tottenham.

À d’autres moments, il a aidé à ouvrir des adversaires sans même toucher le ballon, ses courses de chevauchement et de sous-tournage éloignant fréquemment les défenseurs de Bukayo Saka, dont la belle forme cette saison est au moins en partie due à sa compréhension croissante avec White. .

Lorsqu’il ne vole pas vers l’avant, White peut généralement être vu en train de rentrer sur le terrain, près de Thomas Partey, sa technique et sa capacité de passe donnant à Arsenal une autre option au centre du terrain tout en s’assurant qu’ils ne sont pas laissés exposés aux compteurs de l’opposition.

Image:

Ben White célèbre avec son coéquipier Bukayo Saka





C’est un autre exemple de sa souplesse et sa robustesse est une autre force. “Il veut toujours être là, il s’entraîne tous les jours”, a ajouté Arteta dimanche. “Physiquement, c’est un joueur vraiment spécial.”

Cette prouesse physique se voit au nombre de matchs qu’il a disputés au cours de sa carrière.

Au cours de sa période de prêt sous le notoirement exigeant Marcelo Bielsa à Leeds en 2019/20, il a commencé chaque match de championnat, jouant plus de minutes que quiconque dans l’équipe.

Au cours des quatre dernières saisons, il a commencé 127 des 135 matchs de championnat possibles, devenant d’abord indispensable à Bielsa à Leeds, puis à Graham Potter à Brighton, et maintenant à Arteta à Arsenal.

Southgate et l’Angleterre pourraient-ils être les prochains ?

Sous-estimé, mais peut-être plus pour longtemps.