Ben White est susceptible de retourner en Angleterre aux côtés de Trent Alexander-Arnold – Carnet de notes du journaliste Rob Dorsett | Nouvelles du football

Ben White d’Arsenal et Trent Alexander-Arnold de Liverpool pourraient être les grands rappels de Gareth Southgate, alors qu’il nomme son équipe pour les éliminatoires de l’Euro du mois prochain à Wembley mercredi.

Southgate est susceptible de nommer une équipe plus grande que d’habitude, avec jusqu’à cinq joueurs de Manchester City inclus, mais tous ceux qui devraient manquer le premier match de l’Angleterre à Malte alors qu’ils se remettent de la finale de la Ligue des champions.

Le premier international survient près de trois semaines après la fin de la saison de Premier League, et le manager anglais est donc conscient qu’il sera problématique d’appeler tard les joueurs s’ils ont déjà commencé leurs vacances d’été, et avec les U21 qui se préparent pour l’Europe de juin. Championnats.

Southgate cherche désespérément à éviter une répétition du dernier camp d’Angleterre, alors qu’il ne lui restait plus que 17 joueurs de champ parmi lesquels choisir pour affronter l’Ukraine en raison d’une combinaison de blessures, de maladie et de suspension.

White n’était pas dans cette équipe, malgré une saison brillante aidant Arsenal à défier le titre de Premier League. Mais Southgate a déclaré qu’il était toujours dans les plans de l’Angleterre – malgré son retrait de la Coupe du monde au Qatar après les phases de groupes pour des « raisons personnelles ».

En décembre, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que Ben White avait reçu « amour et soutien » après avoir quitté tôt le camp de la Coupe du monde en Angleterre.



Maintenant, avec Reece James toujours absent, White pourrait bien regagner sa place, bien que l’Angleterre ait encore beaucoup d’options d’arrière droit avec Kieran Trippier et Kyle Walker qui devraient être inclus.

Le contingent de Manchester City composé de Walker, John Stones, Kalvin Phillips, Jack Grealish et Phil Foden devrait tous figurer sur la liste de Southgate, mais ils se joindront tard et manqueront les premières séances d’entraînement pour leur pays.

Ils pourraient néanmoins disputer le deuxième match – contre la Macédoine du Nord à Old Trafford trois jours après le déplacement à Malte.

Alexander-Arnold s’est souvent retrouvé derrière les autres dans les enjeux de l’arrière latéral anglais, mais sa forme exceptionnelle dans sa position de milieu de terrain nouvellement découverte pourrait être la clé s’il veut revenir dans le giron international.

C’est Southgate qui a joué pour la première fois l’homme de Liverpool au milieu de terrain large – une expérience qui n’a pas été un succès et qui a conduit Jurgen Klopp à critiquer la décision du manager anglais.

Gary Neville ne tarit pas d’éloges sur Trent Alexander-Arnold après son rôle principal dans la victoire 3-0 de Liverpool à Leicester City



Mais Alexander-Arnold s’est récemment épanoui dans un rôle plus avancé pour Liverpool, ce qui pourrait encourager Southgate à l’essayer à nouveau plus haut sur le terrain.

De même, Stones a été une révélation en aidant City à défier les aigus, encouragé à progresser sur le terrain par Pep Guardiola.

Si Stones est maintenant considéré par Southgate comme un milieu de terrain plutôt que comme un défenseur central, cela pourrait enfin voir Lewis Dunk gagner l’appel international que sa forme de Brighton a exigé.

Tyrone Mings est également difficile à ignorer car il a aidé Aston Villa à se battre pour le football européen. Mings a raté l’équipe de la Coupe du monde et n’a pas joué pour l’Angleterre depuis 14 mois.

Southgate cherchera désespérément à inclure Jude Bellingham dans cette équipe, même s’il a raté le dernier match du Borussia Dortmund avec un problème au genou.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après ses performances lors de la Coupe du monde l’an dernier, Gary Neville a déclaré que Jude Bellingham lui rappelait Steven Gerrard et Roy Keane.



Bellingham fait tellement partie intégrante de la façon dont l’Angleterre veut jouer, attendez-vous à ce que Southgate l’inclue s’il est en forme – même si le joueur de 19 ans a disputé plus de matchs cette saison (54) que tout autre membre de l’équipe d’Angleterre.

L’un des plus gros appels de Southgate est de savoir qui remplacera Ivan Toney en tant qu’attaquant remplaçant de Harry Kane. Toney a été inclus dans l’équipe d’Angleterre il y a deux mois, malgré une longue interdiction imminente. Il a maintenant été purgé d’une suspension de huit mois pour avoir enfreint les règles de paris de la FA.

Callum Wilson de Newcastle et Ollie Watkins de Villa se disputent un rappel international. Les deux ont été exceptionnels ces derniers temps, et la question pour Southgate est donc de savoir lequel choisir – ou s’il faut opter pour les deux.

C’est 14 buts et six passes pour Watkins jusqu’à présent cette saison, 18 buts et cinq passes pour Wilson.

Eberechi Eze dit qu’il est dans la forme de sa vie – une affirmation étayée par son récent record de six buts et une passe décisive lors de ses huit derniers matches pour Crystal Palace.

Alors que Southgate devrait nommer ses meilleurs et les plus anciens joueurs pour ce camp, il y a peut-être encore de la place pour un joueur comme Eze pour remporter sa première convocation en Angleterre.