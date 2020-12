La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

Brighton’s White dans le tir à la corde à trois

Manchester United, Tottenham Hotspur et Chelsea font partie des clubs envisageant un transfert pour le défenseur de Brighton & Hove Albion Ben White, selon Sky Sports.

White, 23 ans, a toujours été présent pour Brighton en Premier League cette saison, disputant les 10 matches jusqu’à présent, et ses performances l’ont vu attirer des regards admiratifs à travers la division.

White a bénéficié d’un prêt réussi à Leeds United la saison dernière et il était lié à un déménagement permanent de 25 millions de livres sterling à Elland Road, mais il est retourné sur la côte sud cet été et a excellé sur la grande scène.

White s’est engagé dans le club pour un contrat de quatre ans et s’est parfaitement intégré dans les trois arrières de Brighton aux côtés de Lewis Dunk et Adam Webster, mais on pense que la bonne offre pourrait toujours le faire partir.

Selon certaines rumeurs, Liverpool serait également intéressé à le signer cet été, mais aucune offre ne s’est concrétisée.

Le Barça cible Felipe pour soulager ses problèmes défensifs

Barcelone traverse une crise de blessures défensives à la suite de blessures de Gerard Pique et Clement Lenglet, et AS pense avoir identifié l’Atletico Madrid Felipe comme solution possible.

Le département technique du Barça a identifié le besoin de deux défenseurs centraux en janvier et alors que Manchester City Eric Garcia reste une priorité absolue, l’Atletico exclu Felipe pourrait combler l’autre trou.

Felipe a rejoint les hommes de Diego Simeone de Porto la saison dernière mais, après s’être frayé un chemin dans l’équipe avant la pandémie, n’a guère figuré cette saison.

Barcelone chercherait à le signer soit sur un accord permanent, soit sur un prêt de six mois, mais son départ pourrait laisser l’Atletico à court de défense s’ils le laissaient partir.

L’Atletico est toujours en lice pour trois compétitions et une blessure à l’un de ses trois défenseurs de premier choix pourrait obliger Felipe à intervenir.

Giroud peut ajouter la Juve à sa liste d’admirateurs

Olivier Giroud L’avenir à Chelsea reste incertain, mais sa liste de prétendants potentiels continue de s’allonger, la Juventus étant désormais fortement liée à un déménagement pour le Français, selon Calciomercato.

La Juventus recherche une couverture et une compétition pour Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata, et Giroud fournit non seulement qu’il leur propose également quelque chose de différent de ce qu’ils ont déjà.

Giroud a été sur le radar pour un certain nombre de clubs italiens, y compris Internazionale, avec Antonio Conte désireux de retrouver un joueur avec lequel il a travaillé alors qu’il était manager de Chelsea.

Le principal problème de la Juve sera de convaincre le joueur de 34 ans qu’il aura suffisamment de temps de jeu. Sur le banc de Chelsea, Giroud vise les départs en équipe première alors qu’il cherche à assurer sa place dans l’équipe de France pour l’Euro 2021.

Tap-ins

– La légende d’Arsenal Patrick Vieira cherche à prendre le défenseur des Gunners William Saliba prêté à Nice en janvier, rapporte MAIS !. Saliba espérait obtenir un prêt de retour à l’ancien club de Saint-Etienne, mais Nice a besoin d’une couverture défensive et Saliba, un international français des moins de 20 ans, pourrait être le candidat idéal.

– Arrière gauche de l’Ajax Nicolas Tagliafico a été lié à un déménagement à la fois à Manchester City et à Leicester City ces dernières semaines et, bien qu’il ait récemment signé un nouvel accord avec l’Ajax, le Daily Mail rapporte qu’il a un accord en place qui signifie qu’il peut partir si une offre appropriée vient dans.