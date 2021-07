Ben White: Arsenal signe un défenseur de Brighton pour un transfert de 50 millions de livres sterling | Actualités footballistiques

Arsenal a recruté le défenseur anglais Ben White de Brighton pour un contrat de 50 millions de livres sterling.

White, qui a été appelé tardivement dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour l’Euro 2020, a signé un contrat de cinq ans avec l’option d’une année supplémentaire et portera le maillot n° 4.

Arsenal a vu deux offres pour le joueur de 23 ans rejetées avant qu’un accord ne soit conclu avec Brighton, qui a inséré une clause de vente.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré : « Ben était une cible de choix pour nous et c’est formidable que nous ayons terminé sa signature. Ben a été formé avec deux très bons clubs, Brighton et Leeds, ces dernières saisons. Il a bien profité de deux très de bonnes configurations d’entraîneur et a montré à la fois avec Brighton et en prêt avec Leeds quel grand talent il est.

« Ben est un défenseur intelligent qui est très à l’aise avec le ballon à ses pieds et son style nous correspond parfaitement. Et bien sûr, il est encore jeune, donc son âge et son profil correspondent à ce que nous construisons ici. Nous cherchons tous avec impatience que Ben soit au centre de nos futurs plans à long terme.

White rejoindra immédiatement ses nouveaux coéquipiers avant le match amical des Mind Series à domicile contre Chelsea dimanche.

















Il est la troisième recrue estivale du club, après l’arrivée de l’arrière gauche Nuno Tavares de Benfica pour environ 8 millions de livres sterling et du milieu de terrain Albert Sambi Lokonga d’Anderlecht.

L’arrière central a fait 39 apparitions pour Brighton dans toutes les compétitions la saison dernière alors que les Seagulls ont terminé 16e de la Premier League sous Graham Potter.

Avant sa première saison en Premier League l’année dernière, White a impressionné en prêt lors de l’équipe victorieuse du championnat de Leeds en 2019-2020, ce qui a conduit Brighton à lui garantir un nouveau contrat de quatre ans.

Qu’est-ce que les Blancs apportent à Arsenal ?

Les blancs ont joué dans différentes positions pour Brighton



Analyse par Nick Wright

La poursuite de Ben White par Arsenal a suscité la perplexité de certains supporters. Pour une équipe avec le troisième meilleur bilan défensif de la Premier League la saison dernière, 50 millions de livres sterling ne seraient-ils pas mieux dépensés ailleurs ?

Mais pour Mikel Arteta, comme de nombreux entraîneurs dans le jeu moderne, la mission d’un défenseur central n’est pas simplement de garder le ballon hors de ses propres filets. Il s’agit de le faire remonter le plus précisément et le plus efficacement possible, et ainsi devenir le point de départ des attaques de l’équipe.

Arteta considère jouer de l’arrière comme un principe clé de sa philosophie, mais faire progresser le ballon d’un bout à l’autre du terrain a été un problème persistant pendant son mandat – en particulier lorsqu’il a été sans David Luiz, dont le départ cet été a laissé un vide de jeu au cœur de la défense d’Arsenal.

