Ben Wallace rejette l’affirmation russe que l’Occident est de connivence avec l’Ukraine sur une «bombe sale» après un appel avec Sergei Shoigu

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a réfuté les affirmations de Moscou selon lesquelles l’Ukraine envisageait d’utiliser une “bombe sale”, lors d’un appel téléphonique avec son homologue russe Sergueï Choïgou.

M. Shoigu a tenu dimanche une série d’appels avec ses homologues de l’OTAN aux États-Unis, en France et en Turquie. Son ministère a déclaré qu’il leur avait fait part des inquiétudes russes selon lesquelles Kyiv complotait pour faire exploser un engin contenant des matières radioactives.

Dans son appel avec M. Wallace, le secrétaire russe à la Défense a affirmé que l’Occident facilitait ces actions pour intensifier la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

M. Wallace a réfuté les allégations et a averti que de telles allégations ne devaient pas servir de prétexte à une plus grande escalade, dans un échange demandé par Moscou et qualifié de “professionnel et respectueux” des deux côtés, selon le ministère de la Défense.

Il a réitéré à M. Shoigu le désir du Royaume-Uni de désamorcer le conflit et a déclaré que la Grande-Bretagne “se tient prête à aider” l’Ukraine et la Russie dans la recherche d’une solution à la guerre de près de huit mois, a déclaré le ministère.

Parallèlement aux rapports sur les échanges diplomatiques, les médias russes ont affirmé – sans preuves – que la création d’une “bombe sale” en était à sa phase finale et que Kyiv recevait des composants nucléaires de spécialistes britanniques.

Les appels rassurent sur le fait que la Russie et les membres de l’OTAN maintiennent activement des canaux de communication à un moment où la communauté internationale s’inquiète de plus en plus d’une éventuelle escalade nucléaire, après que M. Poutine a évoqué le spectre d’une telle réponse alors qu’il cherchait à annexer illégalement quatre régions ukrainiennes. le mois dernier.

Le président russe – sous le choc d’une série de contre-offensives ukrainiennes dramatiques – avait menacé que Moscou recourrait aux armes nucléaires si nécessaire pour défendre son « intégrité territoriale », cherchant à inclure les régions ukrainiennes de Donestk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson dans cette fourchette.

Suite à leur appel dimanche, le ministère de la Défense de Moscou a déclaré que M. Shoigu avait averti le Français Sébastien Lecornu que la situation en Ukraine “se détériorait rapidement” et “tendait à une nouvelle escalade incontrôlée”.

M. Lecornu a déclaré après l’appel qu’il avait réaffirmé la volonté de la France d’une résolution pacifique de la guerre et que Paris refusait de se laisser entraîner dans toute forme d’escalade.

Les efforts militaires ukrainiens dans le sud se sont poursuivis à un rythme ce week-end, et les autorités soutenues par la Russie dans la capitale régionale de Kherson ont exhorté les habitants à fuir alors qu’ils se préparaient à une dernière poussée de Kyiv pour reprendre la ville saisie par les troupes de M. Poutine au début de la guerre.

Un résident local travaille à éteindre un incendie après avoir bombardé dimanche la ville de Bakhmut dans le Donbass (Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images)

Alors que la Russie était censée retirer ses officiers de la ville et laisser des forces nouvellement mobilisées et inexpérimentées de l’autre côté du Dnipro pour retarder l’avancée ukrainienne, M. Shoigu a tenu son premier appel téléphonique avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin depuis mai.

Un haut diplomate russe a été cité après l’appel de vendredi comme ayant déclaré que “les malentendus doivent être dissipés afin qu’il n’y ait pas d’accidents”.

Suite à un deuxième appel entre les deux hommes en trois jours, le conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré dimanche qu’il avait rejeté les fausses allégations de Choïgou selon lesquelles l’Ukraine se préparait à utiliser une bombe sale sur son propre territoire, ajoutant : “Le monde verrait à travers toute tentative d’utiliser cette allégation comme prétexte à une escalade.

Mykhailo Podolyak, l’un des principaux collaborateurs du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a également rejeté les affirmations de M. Shoigu comme une “absurdité absolue et tout à fait prévisible de la part de ceux qui croient qu’ils mentent de manière flagrante et font croire aux gens”.

La semaine dernière, l’Otan a lancé son exercice annuel de dissuasion nucléaire – prévu depuis avant l’invasion de l’Ukraine par M. Poutine – impliquant des vols d’entraînement au-dessus du Royaume-Uni, de la mer du Nord et de la Belgique.

L’alliance a déclaré qu’elle s’attend à ce que la Russie organise bientôt des exercices pour tester l’état de préparation de ses propres forces nucléaires.

Rapports supplémentaires de Reuters