Ben Wallace : Qui est le secrétaire à la Défense régulièrement désigné comme le prochain chef des conservateurs ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Malgré sa popularité au sein du Parti conservateur, Ben Wallace a refusé de se joindre à l’exode massif qui a conduit à la défenestration de Boris Johnson en juillet ou de se présenter à la course à la direction qui a suivi, finalement remportée par Liz Truss.

Au lieu de cela, le secrétaire à la Défense, 52 ans, a ignoré les encouragements de ses pairs, insistant sur le fait qu’il était plutôt heureux là où il se trouvait.

Il a cependant soutenu le vainqueur, pour lequel il a été récompensé en étant autorisé à conserver son emploi, dans lequel il a été acclamé pour son soutien solide à l’Ukraine après l’invasion russe le 24 février.

M. Wallace est né à Farnborough, au sud-est de Londres, le 15 mai 1970, son père était membre des 1st King’s Dragoon Guards qui ont servi en Malaisie.

Il a fait ses études à la Millfield School de Somerset et a fréquenté la Royal Military Academy de Sandhurst en vue de suivre son père dans l’armée britannique, ne prenant que brièvement le temps de travailler comme moniteur de ski en Autriche en tant que jeune homme avant de finalement s’enrôler.

Entre 1991 et 1998, M. Wallace est passé de sous-lieutenant à capitaine dans la Garde écossaise, sa carrière l’ayant vu servir en Allemagne, à Chypre, au Belize et en Irlande du Nord. Cette dernière affectation l’a vu mentionné dans les dépêches lorsqu’une patrouille qu’il dirigeait a capturé toute une unité de service actif de l’IRA en avril 1993, empêchant un attentat à la bombe contre des soldats britanniques.

Par la suite, il a été transféré de la liste active à la réserve d’officiers de l’armée régulière et est devenu membre conservateur du Parlement écossais, représentant la circonscription du nord-est de l’Écosse entre 1999 et 2003 et gagnant le surnom de “Captain Fantastic” d’un journal écossais, un fait qu’il a révélé à Nick Robinson sur son Pensée politique podcast sans petit embarras.

C’est durant cette période qu’il épouse la chercheuse politique Liza Cooke, avec qui il a aujourd’hui deux fils et une fille. Son épouse a travaillé comme assistante parlementaire à temps partiel dans son bureau jusqu’au 30 avril 2019.

De là, M. Wallace est retourné au sud de la frontière et a remporté le siège de Lancaster et Wyre du parti travailliste en 2005. Désormais renommé Wyre et Preston North, il l’a occupé depuis.

Son premier emploi au gouvernement a été celui de secrétaire parlementaire privé du vétéran ministre Ken Clarke, alors secrétaire à la Justice.

En 2008, M. Wallace a été nommé “Campagneur de l’année” par Le spectateur après avoir mené des appels pour l’amélioration de la transparence et la réforme des dépenses parlementairesbien qu’il ait été découvert plus tard qu’il avait le quatrième réclamation de dépenses la plus élevée de tous les députés (175 523 £) l’année où le scandale a éclaté sur la question, un événement que le député a expliqué en soulignant la taille même de sa circonscription.

(Dominic Lipinski/AP)

Depuis, il a été whip adjoint entre 2014 et 2015, ministre d’État pour l’Irlande du Nord entre 2015 et 2017, puis ministre d’État chargé de la sécurité et de la criminalité économique entre 2016 et 2019.

Il était en position dans ce dernier rôle lors des attentats terroristes islamistes à Londres en 2017 et de l’empoisonnement de Sergei et Yulia Skripal à Salisbury, Wiltshire, en 2018.

Il est secrétaire à la Défense depuis le 24 juillet 2019, succédant à Penny Mordaunt, à qui M. Johnson l’a laissée de côté après seulement trois mois de travail afin de récompenser M. Wallace de l’avoir défendu lorsque sa campagne à la direction a été attaquée par Michael. Allez.

Écrire dans Le télégraphe quotidienle secrétaire d’Irlande du Nord de l’époque avait averti que le secrétaire à la justice de l’époque posait un risque pour la sécurité nationale en raison de son indiscrétion chronique.

“Quand j’étais whip du gouvernement et Michael était le whip en chef, le bureau fuyait comme un tamis”, a déclaré M. Wallace.

“Des détails importants sur la politique et le personnel ont fait leur chemin dans les journaux. Michael semble avoir un besoin émotionnel de commérages, en particulier quand on boit, comme cela semblait trop souvent le cas.

“Les citoyens britanniques méritent de savoir que lorsqu’ils s’endorment le soir, leurs secrets et les secrets de leur nation ne sont pas partagés dans la colonne de journal de l’épouse du Premier ministre le lendemain, ou échangés avec les propriétaires de journaux contre du bon vin.”

Maintenant secrétaire à la Défense sous deux premiers ministres, M. Wallace a impressionné par sa réponse émotionnelle au retrait américain d’Afghanistan l’été dernier et son soutien indéfectible à l’Ukraine, une constante bienvenue dont Volodymyr Zelensky a été reconnaissant après le retrait de M. Johnson de Downing Street et l’élévation de Mme Truss du ministère des Affaires étrangères.

Le nouveau Premier ministre étant déjà menacé, la loyauté de M. Wallace pourrait bientôt se retrouver durement mise à l’épreuve une fois de plus et appelle à ce que sa candidature à la direction soit rapidement relancée.