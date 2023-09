Ben Wallace lance un avertissement à Rishi Sunak alors qu’il quitte officiellement son poste de secrétaire à la Défense

BEN Wallace a dit à Rishi Sunak qu’il devait dépenser plus d’argent, sinon la Grande-Bretagne deviendrait vulnérable alors qu’il quittait officiellement son poste de secrétaire à la Défense.

Le Premier ministre a nommé son proche allié Grant Shapps pour le remplacer – son cinquième poste au sein du cabinet au cours de la seule année écoulée.

Ben Wallace a dit à Rishi Sunak qu’il devait dépenser plus d’argent, sinon la Grande-Bretagne deviendrait vulnérable Crédit : Alay

Le Premier ministre a nommé son proche allié Grant Shapps pour le remplacer – son cinquième poste au sein du cabinet au cours de la seule année écoulée. Crédit : EPA

M. Wallace, qui quittera la politique lors des prochaines élections, a déclaré dans sa lettre de démission : « Je crois sincèrement qu’au cours de la prochaine décennie, le monde deviendra plus incertain et plus instable.

« Nous partageons tous les deux la conviction que le moment est venu d’investir. »

La nomination de M. Shapps a suscité des inquiétudes au sein de l’armée.

Des personnalités de haut rang craignent que son manque d’expérience dans ce dossier ne l’oblige à laisser tomber la balle dans la recherche d’argent pour nos forces en difficulté.

L’ancien chef d’état-major de l’armée britannique, Lord Dannatt, a déclaré à Sky : « Nous avons un nouveau secrétaire à la Défense qui connaît très peu la défense, et c’est un portefeuille complexe.

« Il lui faudra un certain temps pour se mettre à niveau. Je pense qu’il existe un risque que le débat sur les ressources destinées à la défense stagne, du moins jusqu’à ce que Grant Shapps puisse comprendre son portefeuille.»

Il a déclaré que les chefs de l’armée espèrent qu’il pourra réellement « faire valoir les arguments en faveur de la défense ».

Lord Dannatt a ajouté : « Il existe de très bonnes raisons de penser que nous devrions investir davantage dans la défense que nous ne le faisons actuellement. Ben Wallace le savait.

« Ben Wallace le défendait. Cette discussion va-t-elle continuer ? Ou Grant Shapps choisira-t-il de partir tranquillement ?

M. Shapps a occupé les postes de ministre de l’Intérieur, de secrétaire aux Transports, de secrétaire aux Affaires et de secrétaire à l’Énergie avant sa dernière nomination.

Le député conservateur Bob Neil a défendu cette décision en déclarant : « Il est brillant, il comprend rapidement le dossier. »

Comme l’a révélé The Sun, le Premier ministre a procédé à un mini-remaniement limité de sa meilleure équipe, avant que les députés ne retournent à Westminster la semaine prochaine.

L’ancienne conseillère spéciale de M. Sunak, Claire Coutinho, a été promue des rangs subalternes pour succéder à M. Shapps au poste de secrétaire à l’énergie.

La députée d’arrière-ban David Johnston a été promue à son poste vacant de ministre des Enfants.

Le Premier ministre devrait procéder à un remaniement plus large de son équipe dirigeante, prête pour les prochaines élections, après la saison des conférences du parti et le discours du roi en novembre.

Boris Johnson a rendu hommage à M. Wallace, qui occupait le poste de secrétaire à la Défense depuis sa nomination en 2019.

L’ancien Premier ministre a déclaré : « Un excellent secrétaire à la Défense qui a reçu tant d’appels, en particulier sur l’Ukraine. »