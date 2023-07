Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

On pense que Ben Wallace rame avec la secrétaire à l’Intérieur Suella Braverman alors qu’il se prépare à quitter la politique de première ligne – démissionnant de son poste de secrétaire à la Défense lors du prochain remaniement ministériel.

Le conservateur senior a également révélé qu’il ne chercherait pas à être réélu en tant que député lors des prochaines élections, mais a exclu de partir « prématurément » et de déclencher une autre élection partielle pour les conservateurs.

« Je suis entré en politique au Parlement écossais en 1999. Cela fait 24 ans. J’ai passé plus de sept ans avec trois téléphones près de mon lit », a-t-il déclaré au L’heure du dimanche sur son désir de quitter Westminster.

Cependant, M. Wallace ne va pas tranquillement, après s’être impliqué dans une guerre de territoire avec Mme Braverman au sujet des soldats britanniques invités à combler toute lacune dans le personnel des forces frontalières cet été.

Le secrétaire à la Défense a refusé la demande de Mme Braverman de 750 soldats pour remplacer les agents de l’immigration en grève ou absents, selon le Courrier le dimanche – affirmant que le ministère de l’Intérieur aurait dû élaborer des plans d’urgence.

Une source a déclaré au journal: «Le ministre de l’Intérieur ne doit pas être autorisé à toujours compter sur nos forces armées qui travaillent dur pour être là pour éponger l’incompétence du ministère de l’Intérieur. Si elle était si inquiète, elle aurait dû planifier à l’avance.

Mme Braverman aurait demandé à 750 membres des forces armées de couvrir les postes d’immigration en cas de grèves plus larges dans les aéroports et les ports, avertissant d’une perturbation majeure des voyages.

Mais M. Wallace ne voudrait épargner que 250 soldats pour éviter d’annuler les congés. Une source du ministère de l’Intérieur a déclaré au journal que M. Wallace « a réduit de moitié le nombre de soldats qu’il est prêt à offrir pour aider à combler les emplois par rapport à la dernière série de grèves à Noël ».

Ils ont ajouté: «Maintenant, un été de chaos imminent semble peu préoccupant – mais c’est pour les millions de personnes qui essaient d’utiliser nos aéroports. Tout est si mesquin.

Suella Braverman a déclaré vouloir 750 soldats pour couvrir toute frappe (fil de sonorisation)

M. Wallace, son départ était dû à la pression que le travail avait mise sur sa vie de famille – insistant sur le fait que cela n’avait rien à voir avec la dispute de la semaine dernière sur ses commentaires sur l’Ukraine, affirmant que l’Occident n’était pas Amazon en ce qui concerne les demandes d’armes et voulait voir plus de « gratitude ».

Le ministre populaire – qui quittera ses fonctions lors d’un remaniement prévu en septembre – a laissé entendre qu’il continuerait d’appeler le gouvernement à s’engager à augmenter les dépenses de défense.

Rishi Sunak a fermé les commentaires disant que le président ukrainien a « exprimé sa gratitude pour ce que nous avons fait à plusieurs reprises ». M. Wallace aurait informé M. Sunak le 16 juin de son intention de se retirer du Cabinet.

M. Wallace avait exprimé son intérêt à se présenter au poste de secrétaire général de l’OTAN avant qu’il ne soit annoncé que le chef actuel, Jens Stoltenberg, avait reçu une autre année en charge.

Le ministre a déclaré qu’il y avait « beaucoup de problèmes non résolus » dans l’alliance militaire et « ça n’arrivera pas », et il a ensuite minimisé la perspective d’une future candidature pour diriger l’organisation.

Ben Wallace voulait succéder à Jens Stoltenberg à la tête de l’Otan (fil de sonorisation)

M. Wallace a poursuivi en parlant de ses craintes de guerres futures : « Vers la fin de la décennie… je pense que nous nous retrouverons dans un conflit. Qu’il s’agisse d’un conflit froid ou chaud, je pense que nous serons dans une position difficile.

Citant la situation en Chine et « un effondrement total de la politique dans le Pacifique », il a ajouté : « Vous pourriez vous retrouver d’ici 2030 dans une situation de guerre froide ».

Régulièrement en tête du sondage des membres conservateurs sur les ministres du cabinet les plus populaires, M. Wallace est le ministre le plus ancien du gouvernement, ayant été ministre de la Sécurité sous Theresa May avant d’être promu secrétaire à la Défense par M. Johnson.

Il avait auparavant été nommé whip en 2014 et ministre adjoint au Bureau d’Irlande du Nord en 2015, tandis que David Cameron était Premier ministre.

M. Wallace s’est exclu de la course à la direction conservatrice l’année dernière, bien qu’il ait été l’un des premiers favoris dans la course pour remplacer M. Johnson.

La dispute Wallace-Braverman survient au milieu des craintes de nouvelles frappes des forces frontalières. Le syndicat PCS, qui représente le personnel de l’immigration, a exigé que le gouvernement égale les augmentations de salaire de 5 à 7 % offertes cette semaine aux travailleurs du secteur public.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « Le ministère de la Défense a accepté une demande d’aide militaire aux autorités civiles du ministère de l’Intérieur, afin de fournir un soutien aux forces frontalières en cas d’action revendicative du personnel. »