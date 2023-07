Ben Wallace dit que le Royaume-Uni doit réduire le nombre de troupes ou les envoyer avec des « fourches »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le secrétaire à la Défense sortant, Ben Wallace, a déclaré qu’il était nécessaire de réduire la taille de l’armée britannique, sinon des troupes devraient être envoyées au combat équipées de « fourches ».

M. Wallace a déclaré que le Royaume-Uni devait trouver un moyen de payer plus de chars, alors qu’il se prépare à définir les plans de dépenses de l’armée en réponse à l’invasion russe de l’Ukraine.

Le secrétaire à la Défense devrait annoncer que le nombre de soldats passera de 82 000 à 73 000 d’ici 2025 – la plus petite taille jamais réalisée par l’armée.

Mais avant une déclaration aux Communes, M. Wallace a défendu les coupes. « Je ne suis pas prêt à réduire les forces armées d’environ 5 milliards de livres sterling pour mettre une carte postale, ‘Je vais revenir à 82 000′ », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Vous devez équiper ces soldats d’un logement familial, de casernes, de viseurs nocturnes, de casques, d’armes à feu, quel que soit l’équipement que vous allez leur donner », a-t-il déclaré.

M. Wallace a ajouté : « S’il s’agit d’un groupement tactique, allez-vous acheter 300 véhicules blindés ou vais-je simplement leur donner une fourche ? Je veux dire, c’est le choix.

Le plan papier du commandement de la défense du gouvernement promettra 2,5 milliards de livres sterling pour renforcer la préparation au combat et 400 millions de livres supplémentaires pour moderniser les logements des familles militaires.

M. Wallace a déclaré que la leçon la plus importante de l’Ukraine était que l’armée britannique devait être « parfaitement formée ».

Il a ajouté: « Tu ferais mieux d’être 360. Et tu ferais mieux d’être activé. Et je ne suis pas prêt à sacrifier ça juste pour satisfaire un atout majeur [on troop numbers].”

Ben Wallace lors d’une visite à une base militaire de l’armée britannique (fil de sonorisation)

Le secrétaire à la Défense – qui a annoncé vendredi qu’il partait lors du prochain remaniement prévu en septembre – a déclaré que le ministère de la Défense allait investir dans des chars.

« Nous avons besoin de chars, personne n’annule les chars », a-t-il déclaré. « Mais quels que soient les chars que nous avons, nous devons investir dans eux pour nous assurer qu’ils sont correctement défendables, correctement déployables et qu’ils sont correctement utilisables. »

M. Wallace a déclaré qu’il n’avait pas pensé à son propre héritage avant la publication du document qui définira l’avenir des forces armées. Il a dit au L’heure du dimanche son départ est dû à la pression que le travail a mise sur sa vie de famille.

Il a déclaré qu’il était prêt à s’exprimer en tant que député d’arrière-ban si Rishi Sunak ne tenait pas sa promesse d’augmenter les dépenses militaires à 2,5% du PIB à l’approche des élections générales.

Lorsqu’on lui a demandé s’il tiendrait les « pieds au feu » du Premier ministre une fois qu’il se serait retiré, M. Wallace a répondu: « Ce que je dirai, c’est qu’il est important que tout le monde respecte les promesses qu’il a faites. »

Rishi Sunak a averti que Ben Wallace parlerait des niveaux de dépenses (Archives PA)

Bien que sa publication soit l’une de ses dernières actions majeures en tant que secrétaire à la Défense, M. Wallace a déclaré qu’il ne la considérait pas comme son héritage – mais comme l’acquittement d’une dette qu’il devait aux militaires et aux femmes.

« J’étais toujours arrivé au ministère avec l’idée que, ayant été ministre de la sécurité, le ministère n’était pas assez dirigé par la menace. Il ne répondait pas assez rapidement à la menace. Et je pense que nous avons posé cela.

« Mais il ne s’agit pas d’héritage, je dois aux hommes et aux femmes des forces armées d’importer les leçons de l’Ukraine pour s’assurer que là où nous investissons, nous le faisons sur la bonne voie. »

M. Wallace a déclaré que la discussion sur les effectifs a été une « distraction des simples réalités ». Il a déclaré : « J’ai augmenté le financement – ​​une augmentation significative du financement à terme réel de la défense. Je me suis assuré que nous étions investis pour inverser une partie de cet évidement.

M. Wallace a joué un rôle clé dans la réponse du Royaume-Uni à l’invasion russe de l’Ukraine. Sa circonscription de Wyre et Preston North dans le Lancashire disparaîtra lors des prochaines élections générales en raison de changements de limites et il a déclaré qu’il ne chercherait pas un nouveau siège.

Les travaillistes ont averti que le plan de défense n’était « pas une réponse suffisamment bonne à la guerre en Europe ».

Le secrétaire fantôme à la Défense, John Healey, a déclaré que M. Wallace « doit expliquer s’il promet de nouveaux fonds pour les stocks ou s’il s’agit de fonds déjà annoncés ».

« L’armée britannique est réduite à sa plus petite taille depuis Napoléon et il n’y a toujours pas de plan pour garantir que nos obligations envers l’OTAN soient pleinement remplies. »