Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a été accusé d’avoir « réprimandé » les Ukrainiens après avoir révélé qu’il leur avait dit que la Grande-Bretagne n’était pas le géant de la vente au détail Amazon lorsqu’on lui a présenté une liste de demandes d’armes.

Lors d’un sommet qui a révélé des fissures entre les dirigeants occidentaux et Kiev, M. Wallace a également déclaré qu’il avait informé l’Ukraine que la communauté internationale souhaitait voir de la « gratitude » pour son soutien dans la guerre avec la Russie.

Interrogé sur la dispute, Rishi Sunak a semblé essayer de se distancier des commentaires, affirmant que le président ukrainien Zelensky avait exprimé à plusieurs reprises sa gratitude.

« Je pense que tout le monde peut voir que c’est ce qu’il ressent », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a déclaré que les habitants de toute l’Ukraine « se battaient chaque jour pour leur vie et leur liberté et en payaient un prix terrible », ajoutant qu’il comprenait le « désir de M. Zelensky de faire tout ce qu’il peut pour protéger son peuple ».

Le secrétaire à la Défense du parti travailliste, John Healey, a déclaré que les Ukrainiens « se battaient pour l’avenir et la liberté de leur pays ».

« Le président Zelensky veut plus d’aide militaire hier, bien sûr qu’il le fait. Ce dont il n’a pas besoin, ce sont des conférences sur la gratitude, surtout lorsqu’elles éclipsent un sommet réussi dans lequel l’OTAN est plus forte et le soutien à l’Ukraine est plus important », a-t-il ajouté.

Et le porte-parole de la défense de Lib Dem, Richard Foord, a déclaré que les Ukrainiens mouraient à cause de l’invasion de la Russie et demandaient « l’équipement nécessaire pour protéger leur pays ».

« Il est malavisé de les réprimander pour cela et d’exiger qu’ils fassent preuve de plus de ‘gratitude' », a-t-il ajouté.

Cela s’est produit alors que les dirigeants occidentaux tentaient d’apaiser les tensions avec l’Ukraine après que le président Zelensky a accusé de manière sensationnelle l’alliance de retards « absurdes » dans le processus d’adhésion de son pays mardi.

Dans une démarche largement considérée comme un moyen d’atténuer le coup porté à l’OTAN, le G7 a annoncé un nouveau cadre pour la sécurité à long terme de l’Ukraine, marquant la première fois que nombre de ses membres ont convenu d’un tel arrangement avec un autre pays.

Le sommet a également tenu la première réunion du conseil OTAN-Ukraine, un nouveau forum conçu pour approfondir les liens avec le pays déchiré par la guerre.

De son côté, le président Zelensky a donné une note plus conciliante lors d’une conférence de presse avec le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg.

Interrogé plus tard par la presse pour savoir si les querelles sur l’adhésion déprimeraient le moral près de la ligne de front, M. Zelensky a déclaré qu’un nouveau conseil OTAN-Ukraine donnerait aux Ukrainiens « l’esprit » nécessaire.

Dans un tweet, il a également exprimé sa gratitude au Royaume-Uni pour son soutien, après une rencontre en tête-à-tête avec Rishi Sunak.

Plus tôt, M. Wallace a insisté sur le fait qu’il s’agissait de « quand, pas si » l’Ukraine rejoindrait le groupe.

Il a également fait valoir qu’une voie claire pour l’adhésion avait été tracée – qu’après la fin de la guerre, l’Ukraine rejoindra si elle continue à faire des progrès sur la réforme politique.

Mais, lors d’un briefing avec des journalistes, le secrétaire à la Défense a ajouté qu’il avait conseillé aux Ukrainiens de montrer qu’ils étaient reconnaissants du soutien qu’ils ont reçu pendant un conflit sanglant qui dure maintenant depuis plus de 500 jours.

« Que cela nous plaise ou non, les gens veulent voir de la gratitude », a-t-il déclaré.

« Vous savez, mon conseil aux Ukrainiens est parfois : ‘Écoutez, vous persuadez des pays de renoncer à leurs propres stocks et oui, votre guerre est une guerre noble et nous la voyons comme vous menez une guerre non seulement pour vous-mêmes mais pour notre libertés.

« Mais parfois, vous devez persuader les législateurs sur (Capitol) Hill en Amérique, vous devez persuader les politiciens doutants dans d’autres pays que cela en vaut la peine et que cela en vaut la peine et qu’ils obtiennent quelque chose en échange. Que vous l’aimiez ou pas, c’est juste la réalité ».

Les Alliés ont fourni d’énormes quantités de fournitures à l’Ukraine depuis l’invasion russe, a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Nous ne sommes pas Amazon… Je leur ai dit que l’année dernière, quand j’ai conduit 11 heures pour recevoir une liste » de demandes de plus d’armes.

Il a également déclaré que la guerre contre la Russie allait mieux que les gens ne le pensent et a affirmé que les Russes avaient laissé «Laurel et Hardy» en charge de la campagne.

Il a également prédit qu’il y aurait « plus de troupes britanniques en Ukraine après ce conflit qu’avant », à la suite de l’accord du G7. Des sources ont précisé plus tard qu’ils seraient là à titre de formation.

Une déclaration commune a déclaré qu’elle était conçue pour assurer une « force durable capable de défendre l’Ukraine maintenant et de dissuader l’agression russe à l’avenir ».

Cela se fera par «la fourniture continue» d’assistance et d’équipements terrestres, aériens et maritimes, le développement de l’industrie ukrainienne, le partage de renseignements, la formation et le soutien à la cyberdéfense.

Des sources britanniques ont déclaré que la principale contribution du Royaume-Uni au soutien aérien serait la formation de pilotes.

Ils n’ont pas exclu que d’autres pays présentent des offres de F16, mais ont déclaré que le Royaume-Uni ne possédait aucun des avions de combat que l’Ukraine souhaite.

Les pays du G7 chercheront également à rendre la guerre aussi coûteuse que possible pour la Russie, notamment par des sanctions et des contrôles à l’exportation, ainsi qu’à tenir pour responsables ceux qui commettent des crimes de guerre.

Pour sa part, le n° 10 a déclaré que M. Sunak « avait rendu hommage au courage et à la bravoure des forces armées ukrainiennes » lorsqu’il avait rencontré M. Zelensky.

Mais tous deux ont clairement indiqué que les arrangements du G7 ne se substituaient pas à l’adhésion à l’OTAN.

Mardi, Zelensky avait fait rage contre l’alliance militaire, dénonçant les retards dans le processus d’adhésion comme « absurdes ».

Un communiqué a déclaré que l’Ukraine ne serait invitée à adhérer que « lorsque les alliés seront d’accord et que les conditions seront remplies ».

Le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Melnyk, a également été cité, se plaignant que Kiev a été « mis à l’écart » depuis 2008 et doit rejoindre « le plus tôt possible, pas quand l’enfer gèlera ».