BEN vs GUJ Dream11 Team Prediction: Capitaine, vice-capitaine et équipes probables, PKL 2022-23 6 novembre, 19h30 IST

BEN vs GUJ Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match PKL 2022-23 de dimanche entre Bengaluru Bulls et Gujarat Giants: Dans une rencontre passionnante de la Pro Kabbadi League, les meilleurs Bengaluru Bulls affronteront les Gujarat Giants dimanche. Ce sera le premier match de la soirée et débutera à 19h30 IST à Pune.

Les Bengaluru Bulls se préparent pour une autre victoire et chercheront à étendre leur avance en tête du classement. Bien qu’elle ait perdu son match précédent contre les Haryana Steelers, l’équipe de Bengaluru est bien placée au sommet avec six victoires en 10 matchs.

Alors que la plupart des joueurs de Bengaluru ont lutté contre les Steelers, l’homme vedette Bharat a montré son courage et a marqué un Super 10. L’équipe dirigée par Mahender Singh cherchera désespérément à sécuriser ce match et à se rapprocher des séries éliminatoires.

Les fans de PKL ont été surpris par la défaite des Gujarat Giants face aux Patna Pirates. Parteek Dahiya et Mahender Rajput ont tout donné mais n’ont pas pu mener leur équipe à la victoire. La défense a semblé désorientée avec des tacles téméraires, donnant des points qui leur ont finalement coûté le match.

Ce sera un match important pour les Gujarat Giants, car ils doivent remporter des victoires pour les propulser plus haut dans le tableau des points et améliorer leur position au milieu du tableau dans la ligue. Compte tenu de leur récent succès, les Bengaluru Bulls seront les favoris pour remporter ce match, mais une performance fougueuse du Gujarat peut renverser la vapeur en leur faveur.

Avant le match PKL de dimanche entre Bengaluru Bulls et Gujarat Giants et; voici tout ce que vous devez savoir :

BEN contre GUJ Télédiffusion

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Bengaluru Bulls vs Gujarat Giants PKL.

BEN vs GUJ Diffusion en direct

Le match PKL entre Bengaluru Bulls et Gujarat Giants sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match BEN vs GUJ

Le match BEN vs GUJ PKL se jouera au complexe sportif Shree Shivchhatrapati à Balewadi, Pune, le dimanche 6 novembre à 19h30 IST.

BEN vs GUJ Dream11 Team Prédiction

Capitaine: Bhârat

Vice capitaine: Saurabh Nandal

Suggestion de jeu XI pour BEN vs GUJ Dream11 Fantasy Kabaddi

Défenseurs : Saurabh Nandal, Sourav Gulia, Rinku Narwal

Polyvalents : Arkam Cheikh, Neeraj Narwal

Raiders : Bharat, Rakesh Sangroya

Bengaluru Bulls vs Gujarat Giants Composition de départ possible

Composition de départ prévue des Bulls de Bengaluru : Mayur Kadam, Mahender Singh (c), Vikash Khandola, Bharat, Neeraj Narwal, Saurabh Nandal, Aman

Gujarat Giants Prédit la formation de départ : Arkam Shaikh, Rakesh Sangroya, Sourav Gulia, Parteek Dahiya, Mahendra Rajput (c), Rinku Narwal, Shankar Gadai

