Ben Verlander décompose le premier match dominant de l’ALCS de Jordan Montgomery et donne un aperçu du NLCS

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Les Texas Rangers ont remporté les six matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent lors des séries éliminatoires de la MLB 2023, mais aucun n’a été plus impressionnant que leur victoire 2-0 sur les champions en titre des World Series et leurs rivaux détestés de l’État, les Astros, en Houston dimanche soir lors du premier match de la série de championnat de la Ligue américaine.

Bien sûr, le Texas a dépassé les Rays de Tampa Bay et les Orioles de Baltimore respectivement lors des tours de wild card et de division. Mais pour exclure une redoutable formation d’Astros apparaissant dans son septième ALCS consécutif dans sa propre maison ? Cela me montre que cette équipe peut légitimement remporter les World Series.

Les Texas Rangers font une déclaration sur la route lors du premier match de l’ALCS

Le principal facteur derrière leur succès lors du premier match de cet ALCS a été l’incroyable performance de Jordan Montgomery sur le monticule. Le partant des Rangers a lancé 6,1 manches blanchies avec seulement cinq coups sûrs et un but sur balles accordés tout en en retirant six sur des prises – une performance incroyable contre une des cinq meilleures attaques de la MLB dans presque toutes les catégories.

Comment Montgomery a-t-il fait ? Il a atteint ses objectifs, son changement en particulier a été phénoménal et il a déséquilibré tout le monde – en particulier Yordan Álvarez. Depuis le 18 mai, personne dans le baseball n’a eu moins de matchs avec trois retraits au bâton qu’Álvarez cette saison. Devinez qui a retiré lors de ses trois apparitions au marbre contre Montgomery dimanche.

J’ai affronté Montgomery des dizaines de fois au cours de ma carrière dans les ligues mineures, alors qu’il était l’un des meilleurs espoirs des Yankees de New York. Je lui ai fait face tellement de fois que je pouvais dire quand il était actif et quand il était parti. Ce soir, j’ai pu dire immédiatement qu’il était à fond.

« Dans tout ce qu’il fait, il veut être meilleur », m’a dit le plus proche des Rangers José Leclerc après le match. « J’espère que nous pourrons le recruter à nouveau l’année prochaine. »

Montgomery ne peut pas lancer une balle rapide à trois chiffres avec des balles cassantes qui atteignent également plus de 90 mph. Son succès vient quand il atteint sa place et que son changement fonctionne, car il a l’un des meilleurs changements que j’ai jamais vu. Nous avons vu la meilleure version de Montgomery ce soir. Il a rendu Alex Bregman ridicule à plusieurs reprises avec ce changement, et a rendu Álvarez ridicule avec sa balle courbe.

Jordan Montgomery des Rangers retire six retraits sur prises en 6,1 manches sans but contre Astros

La meilleure partie si vous êtes un fan des Rangers ? Vous avez un as dans ces séries éliminatoires – et ce n’est pas Jacob deGrom de Max Scherzer. Il s’agit de Montgomery, écarté par les Yankees lors d’un échange un contre un contre Harrison Bader il y a à peine un an et demi.

Si vous êtes un fan des Astros, vous avez de nombreuses raisons d’être optimiste. Justin a très bien lancé ce soir, Montgomery l’a tout simplement devancé. De plus, les Astros sont vraiment très bons sur la route, traditionnellement en séries éliminatoires, et cela s’est poursuivi cette année lorsqu’ils ont remporté leurs deux matchs au Minnesota dans l’ALDS. Ces gars-là ont une montagne d’expérience dans des environnements hostiles lors des séries éliminatoires et dans le rôle des méchants, et ils ont adopté ce rôle.

Mais les fans des Astros ont également des raisons de s’inquiéter, la principale étant que la puissante attaque des Rangers n’a même pas encore montré ses muscles. Le Texas n’a marqué que deux points ce match, et aucun ne provenait de leurs superstars très bien payées Marcus Semien et Corey Seager, qui étaient les principales raisons pour lesquelles les Rangers avaient l’un des meilleurs différentiels de points en première mi-temps de l’histoire de la MLB cette saison.

José Leclerc des Texas Rangers à propos de leur victoire 2-0 dans le premier match et du départ de Jordan Montgomery

Evan Carter, la recrue de 21 ans, a continué d’exceller à la fois avec sa batte et son gant, mais je doute qu’aucun d’entre nous ait pensé que son doublé, puis son retour sur le simple de Jonah Heim, constitueraient le point gagnant du match. Pourtant, les Rangers ont prouvé ce soir qu’ils disposaient d’un autre équipement avec leur lancer et leur défense qui les rend d’autant plus dangereux, surtout une fois que la série revient au Globe Life Field.

Mais d’ici là, les Rangers enverront Nathan Eovaldi au monticule lors du deuxième match lundi. Eovaldi a été incroyable pour les Rangers jusqu’à présent lors de ces séries éliminatoires, ajoutant à son curriculum vitae en tant que lanceur dominant en séries éliminatoires. Cependant, les Astros l’ont régulièrement bien frappé – Eovaldi a une MPM de 4,32 et un OPS autorisé de 0,828 contre Houston – et la seule série éliminatoire dans laquelle il a eu du mal était ici dans l’ALCS 2021 en tant que membre des Red Sox de Boston, au cours de laquelle il a accordé huit points mérités en 10,1 manches à ces mêmes Astros.

Après ce match de lundi, nous nous dirigerons vers Philadelphie pour le premier match du NLCS entre les Phillies et les Diamondbacks de l’Arizona. Les cartes seront empilées contre les serpents, en particulier contre cet environnement incroyablement hostile du Citizens Bank Park, le meilleur environnement de séries éliminatoires que j’ai jamais vu en personne. Cependant, je pense que Corbin Carroll, 23 ans, peut être le leader idéal pour l’équipe. Rien ne le dérange et il peut créer le chaos sur les chemins de base. La pression sera sur les Phillies et le receveur vedette JT Realmuto, qui est l’un des meilleurs du sport à son poste, pour leur retirer cette capacité.

Aperçu NLCS du match 1 des Phillies de Philadelphie contre les Diamondbacks de l’Arizona

Mon co-animateur Alex Curry et moi serons avec vous en direct de Houston avant et après le deuxième match de l’ALCS lundi, et nous viendrons vous voir en direct sur « Flippin’ Bats » avant et après chaque match de l’ALCS et des World Series. ! Assurez-vous de nous suivre sur toutes les principales plateformes de médias sociaux @FlippinBatsPod et abonnez-vous à nous sur YouTube, l’application FOX Sports et partout où vous obtenez vos podcasts. Il nous reste encore beaucoup de matchs de baseball en séries éliminatoires et j’ai hâte de connaître la suite.

