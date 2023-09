Ben Verlander : Blake Snell des Padres s’est imposé comme lauréat du NL Cy Young Award

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Blake Snell s’est imposé comme lauréat du prix Cy Young de la Ligue nationale avec une performance magistrale contre les Dodgers de Los Angeles il y a une semaine.

Après sa sortie, j’ai annoncé sur « Flippin’ Bats » que Snell avait remporté le prix. Cependant, cela ne l’a pas empêché de donner une autre empreinte à sa campagne Cy Young.

Qui remporte le NL Cy Young : Blake Snell des Padres ou Justin Steele des Cubs ?

Snell a dominé l’alignement des Rockies du Colorado dès son départ mardi en lançant sept manches sans coup sûr. Non seulement il a lancé sept manches sans coup sûr, mais Snell n’a accordé aucun coup sûr au cours de ses 30 dernières présences au bâton.

Snell a dominé la majeure partie de cette saison et ses chiffres finaux seront remarquables. Le seul autre joueur qui a suivi Snell a été le lanceur des Cubs de Chicago Justin Steele – jusqu’à ce que Steele accorde six points mérités en trois manches lors de son départ mercredi. Par conséquent, Snell aura presque certainement un prix NL et AL Cy Young à son actif après cette saison.

Snell a remporté le prix pour la dernière fois après une saison dominante avec Tampa Bay. Malheureusement, sa saison s’est terminée lorsqu’il a été retiré prématurément lors du sixième match des World Series contre les Dodgers.

Puis, à son arrivée à San Diego, sa régularité était de haut en bas lors de ses départs. Mais cette année, il a tout fait.

Cela montre que lorsque Snell se sent bien, il possède certaines des choses les plus méchantes du baseball.

Donc, si vous ne l’avez pas déjà fait, il est temps de croire que la course Cy Young est terminée, et je ne pourrais pas être plus heureux pour Snell.

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily .]