Ben Thompson de BBC Breakfast fait battre le pouls des fans avec des photos de gym « super sexy »

Ben Thompson de BBC Breakfast a abandonné son costume et a fait battre le pouls des fans avec des photos de gym « super sexy ».

L’homme de 42 ans remplace régulièrement Jon Kay et Charlie Stayt dans l’émission de la BBC.

Inconnu, clair avec tableau photo

Ben et sa collègue journaliste de la BBC, Lizzie Simmons, sont allés à un cours de spinning[/caption] Instagram

Les fans de BBC Breakfast sont habitués à voir Ben habillé et démarré dans la série[/caption]

Les fans sont toujours ravis de voir Ben sur le canapé BBC Breakfast et sont habitués à le voir habillé et botté.

Mais dans ses derniers clichés Instagram, Ben a montré son physique déchiré alors qu’il se dirigeait vers un cours de spinning au gymnase.

Ben a posé en noir vélo un short et un haut, dévoilant ses biceps et ses jambes toniques.

Le journaliste rayonnait vers la caméra à l’extérieur du studio de tournage, tandis qu’un deuxième instantané l’a vu couvert de sueur aux côtés de sa collègue de la BBC, Lizzie Simmons.

Il a sous-titré les clichés : « Un arrêt bien mérité, beaucoup de sueur et deux PB aujourd’hui avec @lizziesimmons7. »

Ben a rapidement reçu des commentaires de ses followers, l’un d’entre eux écrivant : « Tu as tout Ben, la personnalité, le charme et le look !

Quel fabuleux modèle vous êtes pour les jeunes hommes… Un plaisir à regarder et puissiez-vous longtemps rester sur nos écrans !

Un autre a ajouté : « Wow Ben, cette photo me rappelle pourquoi je t’aime, ton seul mec sexy, peux-tu présenter @BBC comme ça s’il te plaît. »

Un troisième a commenté : « Wow super sexy Ben x. »

Pendant ce temps, un quatrième a partagé : « Jésus-Christ, cet homme est un dieu. »

L’entraînement de Ben survient après qu’il ait profité d’une pause après une présentation en vacances à Lisbonne, le Portugal.

BBC Breakfast est diffusé tous les jours à partir de 6h du matin BBC Un.