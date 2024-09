Ben Thapa, finaliste de X Factor, décède à l’âge de 42 ans

Les finalistes de X Factor, G4, ont annoncé que l’ancien membre Ben Thapa est décédé à l’âge de 42 ans, en déclarant : « Les mots ne peuvent pas exprimer ce que nous ressentons tous en ce moment. »

Le groupe d’opéra classique est devenu célèbre lors de la première saison du concours de chant à succès d’ITV en 2004, où il a terminé deuxième.

Thapa était l’un des membres originaux de la troupe vocale mais l’a quitté en 2018 pour poursuivre sa propre carrière musicale.

Le groupe a annoncé la nouvelle sur Instagram en écrivant : « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès soudain de notre frère et grand ami, Ben Thapa.

« Les mots ne peuvent pas exprimer ce que nous ressentons tous en ce moment…

« Nous comprenons que ce sera une nouvelle déchirante pour tant d’autres également et nous vous envoyons notre amour et notre soutien alors que nous nous souvenons tous de l’homme incroyable et des souvenirs qu’il a laissés derrière lui.

« Ben a joué un rôle majeur dans la communauté internationale du chant et il a joué un rôle essentiel dans notre parcours en tant que groupe.

« Merci pour votre amour dans ces moments difficiles. RIP Ben xxxx. »

Thapa a participé à Le facteur X aux côtés des membres actuels Jonathan Ansell et Michael Christie ainsi que Matthew Stiff, qui a également quitté le groupe.

Ben Thapa (à gauche) avec G4

Au cours de leur passage dans l’émission, le groupe a impressionné les juges avec des interprétations de classiques comme Queen Bohemian Rhapsody, À ma façon et Ne dormez pas.

Ils ont sorti leur premier album éponyme l’année suivante, qui contenait principalement des reprises de chansons populaires, y compris un certain nombre qu’ils ont chanté Le facteur X.

En 2020, il a fait ses débuts sur la scène principale de l’English National Opera dans le cadre de leur Carmen projet d’éducation.

Il a également créé les rôles du Dr Anton et de Salieri dans le cadre de la production Les dossiers Paradis pour la Graeae Theatre Company, qui a fait une tournée au Royaume-Uni en 2022 et a interprété le rôle de Conan dans le nouvel opéra Morriganjoué à l’Opéra de Cork.

Source : Press Association