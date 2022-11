Ben Stokes veut que Jofra Archer soit “en forme et prête” pour The Ashes | Rehan Ahmed un “talent très rare” | Nouvelles du cricket

Ben Stokes a salué le retour de Jofra Archer et espère le voir complètement rétabli pour la série The Ashes l’été prochain.

Une séquence de blessures a empêché Archer de jouer au cricket depuis mars dernier, mais il a joué pour les Lions d’Angleterre cette semaine contre l’Angleterre à Abu Dhabi.

“C’était génial de le voir ici quand nous avons rejoint les Lions”, a déclaré le capitaine des tests d’Angleterre, Stokes. Nouvelles de Sky Sports.

Jofra Archer revient d’une longue période d’absence avec une blessure



“C’est formidable de le voir revenir courir avec le ballon à la main. C’est l’une des superstars du jeu international et c’est formidable de le voir revenir, jouer vite et c’est vraiment bien de l’avoir de retour dans le groupe aussi. “

Il est trop tôt en ce moment pour Archer pour revenir du côté anglais, mais son retour est prévu pour l’année prochaine.

“Je pense qu’il est juste très excité d’être de retour. Il a évidemment eu une longue période d’absence avec une blessure et aussi excitant que ce soit, nous devons faire attention à ne pas le précipiter car nous ne voulons pas voir Jofra Archer sur le en marge pour ce montant de [time] encore une fois », a expliqué Stokes.

“C’est le plan, j’espère que nous pourrons avoir Jofra en forme et prêt spécialement pour The Ashes. C’est quelque chose que nous envisageons pour Jof et ce serait formidable de l’avoir disponible pour la sélection pour cela.”

Un ajout passionnant à l’équipe test de l’Angleterre pour le Pakistan en décembre est Rehan Ahmed. À seulement 18 ans, il deviendrait le plus jeune homme à avoir joué un test pour l’Angleterre s’il faisait ses débuts le mois prochain.

Rehan Ahmed, 18 ans, a été appelé dans l’équipe d’Angleterre





“Nous l’avons vu comme l’un de ces talents très rares. Avoir quelqu’un à un si jeune âge soit si remarquable en tant que joueur de cricket avec la façon dont il joue et la façon dont il bat. Nous avons vu cela comme une très bonne opportunité de faites-le entrer dans l’équipe, faites-le faire le tour du groupe, faites-le entrer dans l’environnement », a déclaré Stokes.

“C’est un talent fantastique, il adore le cricket, il passe tout son temps à jouer dans l’ombre dans sa chambre”, a-t-il ajouté. “Il adore ça. Je suis vraiment excité de l’avoir dans l’équipe, de le faire faire le tour du groupe et de voir ce qu’il a.”

Stokes prévient cependant qu’Ahmed ne devrait pas être trop surveillé à ce stade. Il est encore en développement.

“Nous sommes également pleinement conscients qu’il n’est pas encore le projet terminé. Je pense qu’il est important que son inclusion ne soit pas trop examinée”, a déclaré Stokes.

“Nous voyons cela comme une opportunité d’intégrer quelqu’un d’aussi talentueux que Rehan dans l’équipe, de le nourrir et ensuite qui sait où nous pourrions en être dans deux ou trois ans ?

“Si nous sentons que nous voulons lui jeter une casquette de test, nous sommes également en mesure de le faire.”