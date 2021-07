Ben Stokes se retire de l’équipe de test d’Angleterre pour donner la priorité à son bien-être mental | Nouvelles de cricket

Ben Stokes prendra une pause indéfinie de tout cricket avec effet immédiat

Ben Stokes prendra une pause indéfinie de tout cricket avec effet immédiat pour donner la priorité à son bien-être mental et reposer son index gauche, a confirmé le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles (BCE).

Le joueur polyvalent de 30 ans ne jouera aucun rôle dans la prochaine série de tests contre l’Inde dans le but de protéger sa santé mentale et de reposer son doigt blessé.

Un communiqué de la BCE disait: « Le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles peut confirmer que le joueur polyvalent anglais Ben Stokes prendra une pause indéfinie de tout cricket avec effet immédiat.

« Stokes s’est retiré de l’équipe de test d’Angleterre avant la série LV = Insurance Test contre l’Inde à partir de la semaine prochaine pour donner la priorité à son bien-être mental et reposer son index gauche, qui n’a pas complètement guéri depuis son retour au cricket compétitif plus tôt ce mois-ci.

« La BCE soutient pleinement la décision de Ben et nous continuerons de l’aider pendant cette période en dehors du jeu. »

3:04 Kevin Pietersen et Kumar Sangakkara discutent de la pause indéfinie de Ben Stokes dans le cricket Kevin Pietersen et Kumar Sangakkara discutent de la pause indéfinie de Ben Stokes dans le cricket

La BCE a confirmé que Stokes serait remplacé dans l’équipe d’Angleterre par Craig Overton de Somerset.

Le directeur général de l’Angleterre, Ashley Giles, a déclaré que Stokes avait le soutien total de la BCE et qu’il lui serait accordé « aussi longtemps qu’il en aurait besoin » pour se rétablir complètement.

Giles a déclaré: « Ben a fait preuve d’un courage énorme pour s’ouvrir sur ses sentiments et son bien-être.

« Notre objectif principal a toujours été et continuera d’être la santé mentale et le bien-être de tout notre peuple. Les exigences imposées à nos athlètes pour se préparer et pratiquer un sport d’élite sont implacables dans un environnement typique, mais la pandémie en cours a considérablement aggravé cela.

« Passer beaucoup de temps loin de sa famille, avec un minimum de libertés, est extrêmement difficile. L’effet cumulatif d’opérer presque continuellement dans ces environnements au cours des 16 derniers mois a eu un impact majeur sur le bien-être de chacun.

« Ben sera donné aussi longtemps qu’il en aura besoin et nous sommes impatients de le voir jouer au cricket pour l’Angleterre à l’avenir. »