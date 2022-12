Ben Stokes salue l’une des plus grandes victoires d’essai de l’Angleterre de tous les temps | « Nous avons des corps brisés ! » | Nouvelles du cricket

Ben Stokes a salué la victoire de 74 points contre le Pakistan à Rawalpindi comme l’une des “plus grandes” de l’histoire du test anglais.

Sur un terrain plat, l’Angleterre a éliminé les hôtes le dernier jour après que Jack Leach a pris le dernier guichet vers la fin du jeu.

Ce n’était que la troisième victoire de l’Angleterre en test au Pakistan, et Stokes a fait l’éloge de son équipe, qui a été frappée par la maladie à la veille du premier jour.

“Nous voulions venir ici et continuer notre mantra. Je n’ai aucun intérêt à jouer pour les tirages au sort, et nous essayons d’envisager l’option positive.

“Vous devez faire bouger les choses sur un guichet comme celui-ci et prendre des décisions audacieuses. James Anderson et Ollie Robinson ont été fantastiques aujourd’hui.

“A la pause déjeuner, c’était exactement là où nous voulions être et nous nous sommes retrouvés dans la position idéale. Je pense que c’est là-haut avec l’une des plus grandes victoires d’Angleterre en match test à l’extérieur.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants complets de la cinquième journée du premier test entre le Pakistan et l’Angleterre à Rawalpindi.



“La grande classe” Anderson et Robinson mènent l’Angleterre à la victoire

Stokes a juré de continuer à jouer au cricket passionnant, et une déclaration précoce au thé du quatrième jour a préparé le match pour une finale passionnante.

Alors que le Pakistan avait besoin de 343 points pour gagner, l’Angleterre avait suffisamment suspendu la carotte pour que les deux équipes soient en lice pour gagner.

Avec l’Angleterre prenant six guichets avant la session finale, le match semblait bien équilibré et le Pakistan aurait pu penser qu’il avait une chance de gagner le match.

Mais après que Stokes ait donné à son équipe un dernier discours d’encouragement à la pause thé, les premiers guichets d’Ollie Robinson et de James Anderson après la pause ont fait basculer le pendule dans leur direction et les finalistes pakistanais n’ont pas fait assez pour tenir le coup.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Stokes dit que l’Angleterre a réalisé quelque chose de “très spécial” après avoir battu le Pakistan lors du premier test par 74 points.



“Il n’y avait aucun doute sur nous à ce sujet (la déclaration), nous voulons que les gens regardent le test match de cricket. Il vous suffit de penser à des moyens de continuer et d’amener les gens à regarder.

“Le swing inversé est beaucoup plus difficile à jouer que le swing conventionnel, et c’était une tactique imprévue. Dès qu’il s’est inversé, c’était une grande occasion pour moi, Jimmy et Robbo. Les sorts que Jimmy et Robbo ont lancés étaient de grande classe. Jimmy courir à l’âge tendre de 40 ans et plus est incroyable à voir.”

Vendredi 9 décembre 4h30





Brook est une “bénédiction” pour l’Angleterre

Le premier jour, l’Angleterre avait quatre centurions alors qu’elle affichait un score record de 657 en première manche.

Parmi ceux qui ont atteint 100 points, il y avait Harry Brook, qui a marqué 153 points lors de la première manche et 87 sur 65 balles dans la seconde pour aider l’Angleterre à se hisser dans une position gagnante.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kumar Sangakkara et Mark Butcher évaluent l’incroyable frappe de Harry Brook en deuxième manche de 87 sur 65 contre le Pakistan lors du premier test à Rawalpindi



Stokes a décrit Brooks comme “incroyable” et était satisfait de la façon dont son équipe s’est adaptée après la maladie qui a balayé l’équipe dans les jours précédant le test.

“Je ne pense pas que trop de joueurs lors de leur deuxième match aient montré la capacité que Harry a montrée là-bas”, a déclaré Stokes.

“Il est un pour l’avenir. Il a tout dans tous les formats. Le faire entrer au numéro cinq a été une bénédiction pour nous et le cricket anglais. La liberté et la façon dont il a exprimé son talent étaient incroyables.

“Avec la maladie qui a traversé le camp et le seul changement que nous avons dû faire à cause de la maladie de Foakes, Will Jacks a dû venir pour faire ses débuts et obtenir un six-fer et Pope au bâton à trois et enfiler les gants pendant une longue période. temps.

“Tout le monde a été incroyable cette semaine, tout le monde joue les uns pour les autres et personne ne laisse rien sur le terrain. C’est le genre d’attitude et de mentalité dont nous avons besoin ici.

“Il y a quelques choses que nous pouvons planifier, mais certaines des choses que vous ne pouvez pas, ce qui est évidemment ce qui est arrivé à l’équipe avant le match test. Je dois donner beaucoup de crédit aux joueurs pour s’être présentés sous la météo.

“Certaines performances individuelles clés, comme Jacks et Pope. Je pense que ce que nous avons dû gérer pour entrer dans ce match le rend encore meilleur.

“Nous avons des corps brisés après cela. C’est incroyable de voir l’enthousiasme et le cœur dont les gars ont fait preuve.”

Et après?

Le deuxième test a lieu à Multan à partir de vendredi (l’accumulation commence à 4h30 sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event avant le premier bal à 5h) le Pakistan cherchant à améliorer la série avant le match final à Karachi du 17 décembre, qui est également en direct sur Sky Sports.