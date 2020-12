Ben Stokes a rendu un hommage émotionnel à son père décédé à 65 ans après avoir perdu une longue bataille contre le cancer du cerveau.

Le héros de la Coupe du monde de cricket en Angleterre, 29 ans, a publié une photo de Ged avec une série de clichés tirant un « salut à trois doigts » en son honneur.

Il a écrit: « À différents endroits maintenant, toi et moi, Ged, mais savoir que tu auras toujours ce sourire sur ton visage me fait sourire chaque fois que je pense à toi. Je t’aime pour toujours et toujours. ‘

L’ancien joueur et entraîneur de la ligue de rugby, Ged Stokes, a reçu un diagnostic de cancer du cerveau en janvier et a passé cinq semaines gravement malade à l’hôpital de Johannesburg cette année.

Il était rentré chez lui à Christchurch en Nouvelle-Zélande avec sa femme Deborah, où il vivait au moment de sa mort.

Ged Stokes (photo), 64 ans, a été gravement malade pendant l’hiver et d’autres tests à la maison ont posé le diagnostic déchirant

Ben s’est retiré de la série de tests d’été de l’Angleterre avec le Pakistan en août pour se rendre en Nouvelle-Zélande après le diagnostic de cancer.

La nouvelle de sa mort a été publiée mardi après-midi par l’ancienne équipe de Ged, Workington Town, à Cumbria.

Il a déclaré dans un communiqué: « C’est avec une grande tristesse que nous apprenons que notre ancien joueur et entraîneur Ged Stokes est décédé.

«Ged est inscrit dans le riche tissu de l’histoire de la ville et nous manquera beaucoup. Nos pensées vont à Deb, Ben et James.

«Ged a encore beaucoup d’amis ici en Cumbrie occidentale et nous leur envoyons aussi nos pensées.

Instagram officiel de l’équipe d’Angleterre de cricket, les quilleurs Jofra Archer, Stuart Broad et Jimmy Anderson ont été parmi ceux qui ont rendu hommage.

Piers Morgan a écrit: « Une nouvelle incroyablement triste. Mes plus sincères condoléances à vous et à votre famille Ben. RIP Ged. ‘

Rajastan Royals, l’équipe indienne de Premier League T20 qui figure sur le t-shirt de Ged dans le message, a déclaré: « Restez fort Ben. »

La star du Surrey, Rikki Clarke, a déclaré: « Les pensées vont à vous et à votre ami de famille », tandis que la légende du bâton anglais Kevin Pietersen a posté un emoji en prière.

L’agent de Ben, Phoenix Management, a ajouté: « Nos pensées, nos prières et notre amour vont à Ben, Clare, Layton, Libby, Deb et toute la famille Stokes à la nouvelle du décès de Geds plus tôt dans la journée. Un grand homme qui nous manquera beaucoup.

Arrivé pour la première fois au Royaume-Uni en tant que joueur avec Workington en 1982, Ged est revenu en tant qu’entraîneur en 2003.

Il a ensuite dirigé Whitehaven pendant trois saisons à partir de 2008 et a également pris en charge l’équipe nationale serbe.

Après son diagnostic de cancer, Ged a déclaré: « Ils ont dû évaluer comment je voyageais et à partir de là, ils ont découvert que j’avais également quelques tumeurs au cerveau.

«Donc, essentiellement un cancer du cerveau. Personne ne sait comment cela est arrivé, mais de toute évidence, j’ai eu quelques coups sur la tête tout au long de ma vie, donc cela y a probablement contribué.

Chaque fois que Ben marque un siècle au cricket, il fait un «salut à trois doigts» en l’honneur de son père.

Le geste découle du moment où Ged s’est blessé au majeur et on lui a dit de choisir entre le doigt et sa carrière dans la ligue de rugby. Il a choisi le rugby et a perdu le doigt.

En octobre, Ben a quitté sa famille pour jouer au cricket après avoir pris une courte pause pour passer du temps avec son père (photo au centre)

Ben est représenté comme un enfant avec son père. Stokes senior a dû être opéré pour une hémorragie cérébrale et à son retour en Nouvelle-Zélande en janvier, on lui a diagnostiqué un cancer.

Ged a été admis à l’hôpital de Johannesburg avant le test du lendemain de Noël l’année dernière.

Il a dû subir une intervention chirurgicale pour une hémorragie cérébrale et à son retour en Nouvelle-Zélande, on lui a diagnostiqué un cancer.

Ben a continué sa tournée en Afrique du Sud pendant l’hiver avec son père dans un hôpital de Johannesburg en convalescence avec Deborah à ses côtés.

Ce n’est qu’à la fin de la tournée que Ged a été jugé suffisamment apte pour retourner en Nouvelle-Zélande où il a reçu son diagnostic déchirant.

En août, Ben a déclaré au Weekend Herald: « Je n’ai pas dormi pendant une semaine et ma tête n’y était pas vraiment. En quittant [the team] était le bon choix d’un point de vue mental.

Stokes a célébré à plusieurs reprises avec ce geste de la main en Afrique du Sud en référence à son père

Avant de reprendre sa carrière de cricket en Inde en octobre, le joueur polyvalent a écrit dans sa chronique Mirror: « Dire au revoir à mon père, ma mère et mon frère à Christchurch était difficile.

« Cela a été une période difficile pour nous en tant que famille, mais nous nous sommes unis et nous nous sommes soutenus du mieux que nous pouvions.

« Et j’ai pu monter dans l’avion avec l’amour et la bénédiction de mes parents après que nous ayons pris la décision de me remettre à jouer, en tant que famille sans influences extérieures.

«Mon père était très fort sur les responsabilités que j’ai. Il m’a dit que j’avais le devoir de faire le travail que je fais et que j’avais aussi un devoir en tant que mari et père.