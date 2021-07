Ben Stokes qualifie les footballeurs anglais de «légendes absolues» et les soutient pour remporter des trophées majeurs à l’avenir | Nouvelles de cricket

L’Angleterre a perdu 3-2 aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 à Wembley dimanche soir

Ben Stokes a décrit l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 comme des « légendes absolues » et a soutenu l’équipe de Gareth Southgate pour revenir fort de leur chagrin de Wembley dimanche soir et vivre plus de « grandes occasions ».

L’Angleterre a été battue 3-2 aux tirs au but par l’Italie lors de sa première finale majeure en 55 ans, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka manquant des tirs au but lors de la fusillade.

Stokes sait tout sur le fait de rebondir après la misère lors d’une finale cruciale, jouant un rôle clé dans la victoire des joueurs de cricket anglais lors de la Coupe du monde des 50-over 2019 à Lord’s, après avoir été frappé pendant quatre six consécutifs par Carlos Brathwaite trois ans plus tôt alors que les Antilles ont surpris l’Angleterre à remporter la Coupe du monde T20.

À propos des footballeurs anglais, le polyvalent Stokes a déclaré: « Ils seront absolument dévastés et cela fera probablement mal pendant quelques semaines de plus.

« Mais je suis sûr qu’une fois qu’ils auront surmonté cela et qu’ils auront compris ce qu’ils sont capables d’accomplir, il y aura sans aucun doute d’autres grandes occasions à venir pour ces gars.

Ben Stokes a aidé l’Angleterre à remporter la Coupe du monde de cricket à plus de 50 ans à Lord’s en 2019

« C’est une équipe si jeune et pleine de talent que le ciel est la limite pour eux.

« Ils ont tellement plus d’années, tellement plus de tournois pour faire leurs preuves, tellement de temps pour gagner des trophées pour l’Angleterre.

« À mes yeux et aux yeux de tous les autres dans notre vestiaire, ce sont déjà des légendes absolues.

« La nation a été complètement captivée par ce qu’elle a fait sur le terrain et ce qu’elle a réussi à accomplir est incroyable.

Stokes a souffert de l’angoisse lors de la finale de la Coupe du monde T20 2016 alors que les quatre six consécutifs de Carlos Brathwaite ont remporté le tournoi des Antilles lors de la finale.

« Tout le monde dans le pays aurait adoré voir l’Angleterre gagner, mais rien qu’en regardant les matchs, vous ressentez un véritable lien avec l’équipe dans la façon dont Gareth a dirigé et dont il parle. Je pense qu’il a été phénoménal dans tout ce qu’il a fait.

« En tant qu’équipe nationale dans un autre sport, nous sommes incroyablement fiers de ce qu’ils ont fait.

« Jamais une équipe d’Angleterre n’a été aussi excitante à regarder – je ne suis pas énormément dans mon football comme certains de nos gars le sont, mais j’ai regardé cette équipe à chaque fois qu’elle est entrée sur le terrain. »