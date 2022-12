Ben Stokes: Mike Atherton évalue si l’approche du capitaine anglais change le visage du test de cricket | Nouvelles du cricket

Michael Atherton pense que l’approche audacieuse de Ben Stokes en matière de test de cricket exploite les forces de cette équipe d’Angleterre, mais qu’il reste à voir si d’autres pays suivront.

Une démonstration destructrice au bâton contre le Pakistan lors du premier test – qui a vu les touristes accumuler 657 points lors de la première manche, puis courir à 264-7 déclarés lors de leur deuxième – a mis en place une victoire de 74 points à Rawalpindi qui a obtenu un 1-0 plomb dans la série de trois tests.

C’était une continuation de l’état d’esprit offensif que l’équipe de test a présenté sous la direction du capitaine Stokes et de l’entraîneur-chef Brendon McCullum lors des tests d’été à domicile et bien qu’Atherton ne sache pas si d’autres équipes suivront, il comprend pourquoi l’Angleterre a choisi d’adopter cette approche.

“Cela reste à voir, si les autres équipes sont aspirées par la façon dont l’Angleterre joue”, a déclaré Atherton. Sports du ciel. “Il y a un certain sens derrière la stratégie de l’Angleterre parce qu’ils voient que leur grande force est leur frappe offensive.

“Ils ont beaucoup de jeunes joueurs comme Harry Brook qui sont des joueurs multi-formats, ils ont grandi sur T20 et il est donc logique d’utiliser cette force et de jouer avec vos forces.

“D’autres équipes peuvent le voir différemment ; d’autres équipes peuvent avoir des forces différentes.

Le skipper anglais Ben Stokes a orchestré une superbe victoire au premier test contre le Pakistan à Rawalpindi





“L’Australie a quatre quilleurs avec plus de 200 guichets de match test, c’est plus une force pour eux – trois rapides particulièrement bons et un spinner à Nathan Lyon.

“Certes, en ce qui concerne l’Angleterre, Ben Stokes est en train de changer le visage du test de cricket anglais. Il essaie de faire les choses très différemment.”

L’Angleterre ayant des frappeurs prêts à affronter le bowling de l’opposition n’est pas nouvelle, mais ce qui a le plus attiré l’attention d’Atherton, c’est la façon dont l’ensemble de la formation a pris en compte le message de l’entraîneur et du capitaine.

Faits saillants complets de la cinquième journée du premier test entre le Pakistan et l'Angleterre à Rawalpindi



Zak Crawley, Ollie Pope, Brook et Will Jacks ont tous marqué plus vite qu’un run-a-ball à chaque manche sur la surface favorable aux frappeurs du Rawalpindi Cricket Stadium, ce qu’Atherton n’a pas vu de tous sauf de quelques individus auparavant.

“Je n’ai jamais vu une équipe d’Angleterre s’engager avec autant de cœur en tant qu’unité pour jouer au cricket offensif”, a déclaré Atherton. “Nous avons toujours eu des joueurs offensifs quand on pense à [Kevin] Pietersen, [David] Gower, beaucoup de joueurs au fil des ans.

“[Denis] Compton et tous ces gars qui étaient des tireurs à part entière et de brillants joueurs de cricket – mais ce que fait cette équipe, c’est s’engager en tant qu’unité.

“Tous les 11 s’engagent dans un cricket absolument agressif et offensif et je n’ai jamais vu cela auparavant de la part d’une équipe anglaise.”

Stokes dit que l'Angleterre a réalisé quelque chose de "très spécial" après avoir battu le Pakistan le dernier jour du premier test



L’Angleterre se dirige maintenant vers Multan dans le but de conclure une victoire en série avec ce qui ne serait que sa quatrième victoire de test au Pakistan de son histoire, bien qu’elle puisse faire face à une surface qui favorise le spin par opposition à la piste plate qui offrait peu aux quilleurs de Rawalpindi.

Néanmoins, l’ancien capitaine anglais Atherton ne s’attend pas à ce que les touristes modifient trop leur approche.

“Vous ne pouvez rien ignorer avec Stokes en charge”, a déclaré Atherton. “Il veut vraiment oublier les conventions et la tradition et déchirer le livre de règles et le faire à sa manière.

“Fondamentalement, cependant, il pense que l’Angleterre peut gagner ce test, quelle est sa meilleure voie vers la victoire, et il empruntera cette voie même si cela signifie utiliser des méthodes assez peu orthodoxes et non traditionnelles.

“Je suis sûr qu’avec la batte, l’Angleterre ira fort. Je ne sais pas s’ils peuvent encore jouer à sept ans.”

