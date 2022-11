Ben Stokes: Matthew Mott espère persuader le polyvalent anglais de faire revenir l’ODI après le succès de la Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Matthew Mott, espère persuader Ben Stokes d’annuler sa retraite ODI à temps pour la défense de leur couronne de Coupe du monde en Inde l’année prochaine.

Stokes s’est retiré du format 50-over en juillet avec un tir d’adieu à des charges de travail “insoutenables”, mais le capitaine de test de l’Angleterre a une fois de plus démontré à quel point il était au cœur de leur succès à la Coupe du monde T20.

Avec la finale de dimanche contre le Pakistan dans la balance, les 52 balles invaincues de Stokes sur 49 ont ramené l’Angleterre à la maison avec cinq guichets et un plus à revendre alors qu’ils devenaient la première équipe masculine à unifier les titres de Coupe du monde ODI et T20.

Il était l’homme du moment en Angleterre lors des deux finales, mais avec moins de T20 à jouer l’année prochaine, Mott veut ramener Stokes dans la configuration de l’ODI avant la prochaine Coupe du monde, à partir de 11 mois.

“Quand il m’a parlé de sa retraite ODI, l’une des premières choses que j’ai dites a été que je soutiendrais toute décision qu’il prendrait”, a déclaré Mott, qui a révélé qu’il n’avait pas encore discuté de la question avec Stokes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts de la finale de la Coupe du monde T20 alors que l’Angleterre a battu le Pakistan par cinq guichets au MCG pour devenir double championne du monde de balle blanche.



“Il n’avait pas nécessairement à prendre sa retraite, il ne pouvait tout simplement pas jouer 50 overs pendant un certain temps. J’ai dit” vous pouvez toujours vous retirer “. C’est sa décision. Il fera ce qui est juste pour le cricket anglais et il l’a toujours fait.

“Ce sera une année de Coupe du monde et nous ne jouerons pas beaucoup au cricket T20 pendant un certain temps, mais ce sera une décision qui lui appartiendra. Plus nous pourrons l’avoir, c’est génial. C’est un joueur de classe mondiale.

“Il fait un travail incroyable avec le capitaine de test, mais il est un très gros rouage dans la roue quand il revient au ballon blanc. Je ne peux pas dire plus de bien de la façon dont il a été dans ce groupe.”

Les célébrations de la Coupe du monde en Angleterre se sont poursuivies dans la nuit, d’abord au MCG – alors qu’ils ont été rejoints dans le vestiaire par plusieurs familles de joueurs après leur victoire – puis de retour à leur hôtel de Melbourne.

Il est entendu que les réjouissances étaient détendues et de bonne humeur, Mott s’étant rasé la tête après un pari avec Sam Curran sur l’Angleterre allant jusqu’au bout du tournoi – mais il y a un compromis.

“Ce qui est bien, c’est que je peux teindre ses cheveux de la couleur que j’aime”, a déclaré Mott. “Je suis encore en train de choisir pour le moment.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Matthew Mott dit que l’Angleterre veut devenir la plus grande équipe de balle blanche de tous les temps après avoir remporté la Coupe du monde T20 à Melbourne.



Mott est le deuxième Australien à diriger l’Angleterre vers la victoire lors d’un événement mondial après Trevor Bayliss en 2019, alors qu’il s’agit du quatrième succès du Queenslander en Coupe du monde après trois triomphes avec l’équipe féminine australienne.

Il a été assisté par un autre couple d’Australiens, Mike Hussey et David Saker, respectivement consultants au bâton et au bowling, et se sent justifié par leurs nominations.

“Les joueurs font des entraîneurs, les entraîneurs ne font pas des joueurs à ce niveau”, a déclaré Mott. “Il ne fait aucun doute que c’était un réel avantage en Australie d’avoir des entraîneurs australiens dans les parages.

“Beaucoup de gens ont juste dit que j’avais demandé à mes amis de jouer le rôle. Mais ces deux nominations ont été suggérées par des joueurs de notre groupe et avaient déjà travaillé avec eux deux auparavant.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le directeur général de l’Angleterre, Rob Key, estime que l’équipe peut devenir l’une des plus grandes équipes de balle blanche de tous les temps après son succès en Coupe du monde T20.



Alors que les joueurs anglais étaient jubilatoires pour leur exploit, Mott avait en tête Reece Topley et Jonny Bairstow alors qu’ils rataient le tournoi à cause de blessures anormales.

Bairstow s’est cassé la jambe et s’est disloqué la cheville en septembre lorsqu’il a glissé lors d’une partie de golf tandis que Topley a été exclu quatre jours avant le début du tournoi après avoir trébuché sur la limite des «toblerones» et subi des lésions ligamentaires à la cheville gauche.

“Reece Topley a joué un rôle important dans notre préparation pour ici”, a ajouté Mott. “J’étais absolument dégoûté pour lui, une blessure aussi anodine. Le voir quitter notre groupe a été difficile.

“Je dois admettre qu’il a été l’un des premiers gars auxquels j’ai pensé (après la victoire de l’Angleterre) – et Jonny aussi.

“Ces gars-là, c’est difficile pour eux quand vous vous préparez autant pour faire quelque chose comme ça, et ils ne viennent pas si souvent, devoir rater cette opportunité est déchirant.”

Regardez la tournée anglaise du Pakistan en direct sur Sky Sports. La couverture en direct du test d’ouverture commence le jeudi 1er décembre à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket.