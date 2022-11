Ben Stokes, «l’un des plus grands d’Angleterre», se dresse fièrement dans une autre finale de Coupe du monde pour terminer l’histoire de la rédemption de 2016 | Nouvelles du cricket

Ben Stokes et les finales de la Coupe du monde. Mettez-les ensemble et vous obtenez toujours un scénario.

C’était une histoire déchirante pour Stokes à Kolkata il y a six ans lorsque Carlos Brathwaite l’a battu pendant quatre six successifs pour remporter la Coupe du monde T20 pour les Antilles et laisser l’homme anglais en larmes.

Mais ses deux dernières apparitions en finale de la Coupe du monde, à Lord’s en 2019 et maintenant à Melbourne dimanche soir, ont présenté des fins glorieuses, celles qu’il a aidé à scénariser.

Il y a trois ans, lors de la finale des 50 plus, il a fait le 84 invaincu qui a mené le match contre la Nouvelle-Zélande à un Super Over, puis huit des 15 points que Jofra Archer a à peu près réussi à défendre.

Ce week-end, il a guidé l’Angleterre vers un objectif de victoire de 138 contre le Pakistan avec 52 pas sur 49 balles lors de la finale du T20. C’était le premier demi-siècle de T20I de Stokes à sa 36e manche. Quel temps pour l’obtenir.

L’Angleterre est désormais double championne du monde de ballon blanc, la première équipe masculine de l’histoire à détenir les deux titres simultanément, et leur leader pour les deux triomphes était sans aucun doute Stokes.

L’Angleterre doit être dans la conversation pour la plus grande équipe de balle blanche de tous les temps et Stokes, selon le skipper de balle blanche Jos Buttler, est dans le chat pour le plus grand joueur anglais de tous les temps.

Quand vous considérez ses réalisations en match test – ce Le siècle des cendres à Headingley en 2019, ce sort contre l’Afrique du Sud au Cap au début de 2020, puis à la tête de la renaissance de la balle rouge de son pays en tant que capitaine cet été, il est incroyablement difficile de contester la suggestion de Buttler.

Buttler, s’exprimant à la suite de la victoire à cinq guichets de son équipe, a déclaré aux journalistes: “Nous sommes extrêmement chanceux de l’avoir, il est l’un des grands joueurs de cricket anglais et peut être dans la conversation (pour être considéré comme le plus grand joueur d’Angleterre joueur de cricket jamais).

“Il se lève toujours dans les plus grands moments. Il peut supporter beaucoup de pression sur ses épaules et performer. Avec lui au milieu, vous savez que vous avez une bonne chance. C’est un vrai vainqueur de match qui a été là dans ces scénarios maintes et maintes fois. Il a beaucoup de savoir-faire.

“Ce n’était certainement pas ses manches les plus fluides, il n’a probablement pas chronométré le ballon aussi bien qu’il le pouvait, mais nous savions qu’il n’allait jamais tomber sans se battre. Il allait se lever, être là au fin.”

On fera beaucoup de cas de cette histoire de rédemption pour Stokes à partir de 2016, l’homme écrasé pour les courses gagnantes du match à l’époque les marquant cette fois-ci.

Le récit de l’abattement au plaisir est certainement difficile à ignorer et celui qui n’a pas échappé à Buttler lors de sa conférence de presse. “Il n’a évidemment jamais laissé cette finale de 2016 le repousser. Vous pensez aux choses qu’il a accomplies dans sa carrière depuis lors, c’est tout simplement incroyable”, a-t-il déclaré.

Mais l’accent devrait également être mis sur la façon dont Stokes semble trouver un équipement supplémentaire dans les grands moments. Lorsque les enjeux sont élevés et que la pression est forte, il joue là où les autres se ratatinent. Grâce à une combinaison de compétences, de force, d’une volonté effrénée de gagner et d’un esprit qui peut penser clairement dans des situations floues, Stokes, pour reprendre le mot de l’ancien capitaine anglais Eoin Morgan, a juste les “minéraux”.

Morgan a dit Sky Sports Cricket: “Vous regardez l’histoire récente du cricket anglais et dans certains des moments les plus réussis, il est un élément constant.”

L’actuel entraîneur-chef de la balle blanche, Matthew Mott, a ajouté: “Je pense qu’il a été un peu critiqué en entrant dans ce tournoi, mais il est un vainqueur de match dans tous les formats. J’avais une confiance totale dans la façon dont il procéderait. Il a stabilisé le expédier bien.”

Mott a raison. Il y a eu un peu de discussion sur la place de Stokes dans l’équipe avant la Coupe du monde. Il n’avait pas joué un international T20 depuis mars 2021 avant de revenir pour la série bilatérale pré-tournoi contre l’Australie, pays hôte, et au cours de ses sept premières manches cet hiver – trois dans cette série et quatre en Coupe du monde – il n’a atteint le double des chiffres que deux fois. L’Angleterre avait-elle besoin de lui ? Oui, ils avaient besoin de lui.

Ils avaient besoin de lui pour les sortir d’un trou contre le Sri Lanka sur une surface utilisée à Sydney, avec ses 42 pas sur 36 balles les emmenant en demi-finale après un effondrement d’ordre moyen, et ils avaient besoin de lui, comme Mott a déclaré, “stabiliser le navire” après avoir perdu trois guichets en avantage numérique contre le Pakistan lors de la finale au MCG.

Stokes, avec l’aide de Harry Brook, s’est assuré qu’un 45-3 potentiellement risqué au sixième au-dessus est devenu un 84-3 plus serein au 13e au-dessus. Puis, avec une aide de Moeen Ali, il s’est assuré qu’une exigence potentiellement délicate de 38 balles sur 26 a été réduite à 12 sur 18.

Travail pratiquement fait.

La façon dont Stokes trace son chemin à travers une manche dans ces jeux est remarquable et quand il remarque que la porte est légèrement entrouverte, il l’ouvre en grand. Son ouverture contre le Pakistan a eu lieu lorsque Shaheen Shah Afridi s’est arrêté après un ballon du 16e avec une blessure qu’il avait aggravée en attrapant Brook.

On est sorti du spinner Iftikhar Ahmed et voici Stokes, battant l’avant-dernière balle du dessus à travers les couvertures pendant quatre, puis lançant la dernière sur longue distance pendant six. Moeen a frappé trois des six balles suivantes contre la clôture pour maintenir l’élan de victoire de l’Angleterre.

Moeen n’a pas pu voir la victoire, battue par Mohammad Wasim au début de la 19e manche, mais Stokes l’a pu, coupant le simple décisif à la fin de la même manche. Pour la troisième fois en six ans, Stokes était là à la fin d’une finale de Coupe du monde. Pour la deuxième fois en trois, il était là avec un sourire rayonnant sur son visage.

Le plus grand d’Angleterre de tous les temps ? Peut-être. Le plus grand d’Angleterre en finale de Coupe du monde ? Indubitablement. Et après ce qui s’est passé en 2016, c’est une histoire de rédemption pour un homme que l’Angleterre est, comme l’a dit Buttler, “immensément chanceuse d’avoir”.