Ben Stokes “l’un des capitaines les plus importants d’Angleterre”, déclare Michael Atherton | ‘La déclaration était fantastique’ | Nouvelles du cricket

Ben Stokes deviendra l’un des capitaines “les plus importants” d’Angleterre, selon Michael Atherton.

Stokes a déclaré agressivement au thé le quatrième jour, donnant au Pakistan un 343 tentant de gagner et donnant à son équipe quatre séances pour prendre 10 guichets après que les 87 fulgurants de Harry Brook sur seulement 65 balles aient été le coup le plus remarquable alors que l’Angleterre a couru à 264-7 en seulement 35,5 overs dans leur deuxième manche.

Le Pakistan a ensuite clôturé sur 80-2, nécessitant 263 points supplémentaires, après avoir perdu les centurions de première manche Abdullah Shafique (6) et le skipper Babar Azam (4).

Atherton fait l’éloge d’une “déclaration fantastique”

L’ancien capitaine anglais Atherton a déclaré: “Je ne peux pas penser à une autre équipe anglaise qui, sur ce terrain, se serait donné une chance de gagner ce match. Cela dépend du rythme auquel l’Angleterre a marqué pour se donner une chance.

“C’était une déclaration fantastique au thé de se donner quatre séances pour gagner ce match.

“C’est un terrible terrain de match test et donc pour ceux qui ont à cœur l’intérêt du jeu et du cricket match test, avoir les trois possibilités ouvertes, c’est fantastique.

“Ils sont prêts à perdre. C’est une équipe d’Angleterre complètement différente et c’est uniquement grâce à Stokes et (Brendon) McCullum, qui sont dans le même esprit sur la façon de jouer au cricket.

“Les capitaines font preuve de prudence, seuls 13 capitaines se sont déclarés en troisième manche de l’histoire du jeu. Stokes n’en a pas une barre. Il restera l’un des capitaines les plus importants du cricket anglais.

“Il détestera perdre, toute l’équipe d’Angleterre détesterait perdre, mais il est prêt à perdre pour gagner, et donc merci à lui pour cela.”

Atherton a loué la façon dont Stokes a utilisé des tactiques non conventionnelles pour essayer d’obtenir un guichet précoce.

Plutôt que d’ouvrir avec James Anderson, Stokes a pris le nouveau ballon et avec Ollie Robinson a utilisé un stratagème à balle courte pour prendre deux guichets, dont le guichet clé de Babar.

“Il est facile de parler de ce genre de jeu mais difficile de mettre ces mots en action, mais tout ce que nous avons vu, c’est qu’il est prêt à déchirer les conventions du jeu. Il est prêt à défier les conventions pour tenter de gagner et de jouer de façon attrayante. cricket”, a ajouté Atherton.

Collingwood : l’Angleterre n’a pas peur de perdre

L’entraîneur adjoint Paul Collingwood a déclaré que cette équipe anglaise n’avait pas peur d’adopter une approche non conventionnelle pour gagner des matchs.

Il a déclaré que Stokes et McCullum sont des leaders agressifs qui sont prêts à “risquer des choses et à perdre un match pour faire miroiter la carotte”.

Collingwood a ajouté que les entraîneurs voulaient que le batteur anglais soit agressif et ne s’inquiète pas des erreurs.

“Au début de la journée, vous ne savez pas comment ça se passe. Nous n’allions jamais emprunter une voie conservatrice, nous voulions être agressifs, des frappeurs fantastiques. Super de voir des gars sortir et montrer leurs compétences et amenez-nous à un objectif », a-t-il dit.

“Vous voulez que les joueurs sortent des filets et sortent au milieu et n’aient aucune conséquence. De nos jours, nous avions peur de faire une erreur et de sortir. Nous essayons de faire passer ces gars, qu’ils peuvent faire erreurs.

“Il en faut beaucoup pour intégrer cela dans un match test, c’est là que cette équipe a été si impressionnante, où nous avons pris ce type de forme pour la forme plus longue.

“Nous n’avons pas peur de perdre des matchs pour essayer de gagner. Nous avons passé une excellente journée et joué le match au bon moment.”

Collingwood a ajouté que si l’Angleterre prenait les premiers guichets le cinquième jour, la pression du tableau de bord serait sur le Pakistan.

