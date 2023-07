Ben Stokes: les experts de Sky Sports saluent le capitaine anglais «vraiment incroyable» après une autre manche époustouflante des Ashes | Nouvelles du cricket

Le scénario semblait écrit.

Il semblait que ce serait à nouveau Headingley 2019. Il semblait que Ben Stokes allait à nouveau réaliser un casse Ashes contre une Australie de plus en plus en lambeaux.

Cela ressemblait à ça mais ne s’est pas terminé comme ça.

Le 135 invaincu de Stokes a vu l’Angleterre remporter une poursuite réussie de 359 à Leeds il y a quatre ans, mais ses 155 à Lord’s dimanche ont été vaincus, l’équipe locale glissant à 327 dans une poursuite de 371 une fois que leur skipper influent était septième avec le score sur 301.

Mais pendant si longtemps, Stokes a donné de l’espoir à l’Angleterre.

Les manches du Seigneur de Ben Stokes Courses : 155

Balles : 214

Six : 9

Fours 9

Taux de grève : 72,43

Ses manches avaient tellement de nuances de Headingley: un démarrage lent avant d’accélérer plus tard. Frapper des quilleurs de qualité supérieure pour six mais aussi les manipuler pour les simples. Une prise abandonnée – Marcus Harris quatre ans auparavant, Steve Smith cette fois-ci à Lord’s.

C’était une manche qui a laissé le Sky Sports Cricket les experts ronronnent…

Steve Smith a laissé tomber Stokes à la jambe carrée arrière sur 114 lors d’un après-midi frénétique dans la capitale



Monsieur Andrew Strauss

« Stokes était vraiment phénoménal, les manches d’un vrai capitaine. Il y avait tous ces six mais un jeu intelligent entre les deux où il y avait des balles qu’il laissait, ou frappait dans le hors-jeu et attendait sa chance.

« Il savait où il y avait plus de chances qu’une balle aille pour six. C’était une excellente gestion d’une manche. C’était un brillant batteur ainsi que des tirs brutaux. »

Eoin Morgan

« C’était l’une des grandes manches des Ashes, de grandes manches de match test et il ne cesse de s’améliorer dans les plus grands matchs. Plus il exige de lui-même, meilleur il devient en tant que joueur.

Eoin Morgan dit que Stokes a joué l’une des grandes manches de test alors que l’Angleterre tentait une course-poursuite de 371



« Les grands joueurs de toutes les générations reconnaissent les situations où ils peuvent vous enlever le jeu ou quand ils ont besoin d’enlever la piqûre d’un match.

« Ses manches montaient et descendaient à son rythme. Il montait et descendait les vitesses et choisissait quand il voulait le faire.

« Il a fait preuve d’une habileté incroyable, prédisant presque ce que l’Australie allait jouer, comment il allait le manipuler, à quelle fréquence il maintenait la frappe. »

Ricky Pont

Stokes a frappé trois six consécutifs contre Cameron Green pour atteindre son siècle avec un style scintillant le cinquième jour du deuxième test



« Vient l’heure, vient à nouveau l’homme pour Stokes. Il a été presque obligé de jouer de cette façon quand [Stuart] Broad est entré mais il l’a fait. Il a marqué un autre siècle de match test incroyable.

« La plupart des joueurs gagnants du match dans les tests sont dans le premier ordre. Stokes joue parfois le rôle de » Mr Fix It « et un rôle de vainqueur du match à d’autres moments. C’est la grande compétence de l’homme.

« Il a en moyenne 36 [with the bat] mais il est jonché de choses ultra-spéciales. Nous jugeons assez souvent les joueurs uniquement sur des chiffres, mais nous devons commencer à chercher d’autres façons de juger les joueurs. »

Les superbes manches de Stokes ont été vaines alors que l’Angleterre a perdu 2-0 dans la série Ashes de cinq matchs





Nasser Hussein

« C’est un joueur de cricket vraiment remarquable. J’étais sur le terrain le [Sunday] matin et a dit que je ne pouvais penser à aucun batteur anglais, dans cette génération ou ma génération, que je préférerais avoir au milieu que lui.

« Le faire à Headingley, le faire dans une finale de Coupe du monde, le faire dans une finale de Coupe du monde T20, presque le faire une quatrième fois. Vous pouviez voir dans les yeux de l’Australie, ‘est-ce que cela nous arrive vraiment à nouveau’ C’est un joueur de cricket incroyable, vraiment incroyable.

« Il ne se balance pas par derrière. Il était impitoyable et a joué la situation. »

L’entraîneur-chef de l’Angleterre Brendon McCullum

Brendon McCullum dit que l’Angleterre a de la chance d’avoir Stokes comme chef



« Stokesy est un monstre de joueur, fait bouger les choses et écrit ses propres scripts, mais je le considère plus comme notre capitaine, notre leader.

« La conviction qu’il a du voyage que nous voulons faire, sa confiance dans les joueurs, sa capacité à tirer le meilleur d’eux et la façon dont il se comporte avec sa morale, nous sommes tellement chanceux de l’avoir. »

