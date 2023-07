Ben Stokes: le licenciement de Jonny Bairstow n’est pas dans « l’esprit du jeu » | Pat Cummins : Je pensais que c’était juste | Nouvelles du cricket

Ben Stokes est catégorique, il n’aurait pas fait appel pour le guichet d’un adversaire s’il était confronté à la même situation qui a vu Jonny Bairstow renvoyé le jour décisif de la défaite de 43 points de l’Angleterre contre l’Australie à Lord’s.

Bairstow a été éliminé pour 10 sur le dernier ballon de la 52e alors que les hôtes poursuivaient 371 pour remporter le deuxième test et niveler la série Ashes 2023, lorsque le gardien de guichet australien Alex Carey a effectué une souche après que le frappeur soit sorti de son pli.

La manière du licenciement a été accueillie par un chœur de huées de la part de la foule partisane du Lord et bien que le capitaine anglais Stokes n’ait eu aucun problème avec le fait que Bairstow soit donné en vertu des lois du cricket, il s’est demandé si l’appel était dans l’esprit du jeu.

« Compte tenu de toute la situation, la première chose à dire est qu’il est éliminé », a déclaré Stokes lors de sa conférence de presse d’après-match. « La chose que j’ai dû prendre en compte quand j’étais là-bas, c’était le fait que c’était la dernière balle du plus.

« J’ai très brièvement demandé aux arbitres s’ils avaient appelé; tous deux faisaient le geste de marcher vers leurs positions opposées.

« Jonny a quitté son pli pour sortir et avoir la conversation entre les overs comme le font tous les frappeurs et je pense que si j’étais capitaine à l’époque, j’aurais mis beaucoup plus de pression sur les arbitres pour leur demander quelle était leur décision. autour du dessus.

« Alors j’aurais dû réfléchir sérieusement à l’esprit du jeu et aurais-je potentiellement voulu gagner un match avec quelque chose comme ça – et ce serait non. »

Ben Stokes a parlé de «l’esprit du jeu» après le licenciement controversé de Jonny Bairstow le cinquième jour à Lord’s



Le point de vue de Stokes a été repris par l’entraîneur-chef anglais Brendon McCullum, l’ancien international néo-zélandais racontant Match test spécial de la BBC il pensait que l’appel n’aurait pas dû intervenir à la fin du plus.

« Je pense qu’il s’agissait davantage de l’esprit du jeu et lorsque vous devenez plus âgé et plus mature, vous réalisez que le jeu et l’esprit de celui-ci sont quelque chose que vous devez protéger », a déclaré McCullum.

« Vous devez prendre des décisions sur le moment, et elles peuvent avoir des effets sur les jeux et les personnages des gens.

« À la lettre de la loi, il est exclu. C’est l’un de ceux qui sont difficiles à avaler et vous regardez les petites marges, c’est incroyablement décevant. »

Pat Cummins a déclaré qu’Alex Carey avait remarqué que Jonny Bairstow quittait le pli tôt et avait estimé que le guichet était « totalement fair-play ».



L’homologue de Stokes, Pat Cummins, n’a eu aucun problème avec le licenciement et a cité Bairstow faisant de même derrière les souches pour essayer d’attraper les frappeurs tout en gardant le guichet pour l’Angleterre.

« Je pensais que c’était juste », a déclaré Cummins. « J’ai vu Jonny le faire tout le temps – il l’a fait le premier jour à David Warner et en 2019 à Steve [Smith].

« C’est une chose très courante pour les gardiens de faire s’ils voient un frappeur continuer à quitter leur pli. Tout le mérite lui revient, il a vu l’opportunité – je pense que Jonny l’a fait quelques balles à l’avance – l’a roulé aux souches, Jonny a laissé son pli, et vous laissez le reste aux arbitres. »

La colère des personnes présentes dans les gradins de Lord’s à propos du licenciement s’est également infiltrée dans les murs sacrés de la Long Room, les joueurs australiens David Warner et Usman Khawaja étant confrontés à des spectateurs à l’intérieur du pavillon alors que les équipes quittaient le terrain pour le déjeuner.

Usman Khawaja et David Warner ont été confrontés à des spectateurs dans Lord’s Long Room alors que les joueurs quittaient le terrain pour le déjeuner



Le MCC a présenté des excuses publiques et privées rapides à l’équipe australienne pour l’incident et Cummins espère que cela ne mettra pas fin à la tradition des joueurs des deux côtés marchant dans la Long Room.

L’Australien Pat Cummins discute de l’incident de l’intervalle du déjeuner dans la salle longue du Seigneur et pense que quelques personnes perdront leur adhésion à cause de ce qui a été dit



« Le MCC est venu et s’est excusé pour le comportement de certains membres », a déclaré Cummins. « Je pense que certains d’entre eux pourraient perdre leur adhésion à cause de leur comportement.

« À part cette fois, ils ont été fantastiques toute la semaine. Les membres ici sont normalement fantastiques et vraiment accueillants.

« Ce qui est spécial dans le fait de jouer chez Lord’s, c’est que vous avez l’impression d’être dans un endroit vraiment spécial entouré de gens qui partagent juste l’amour du jeu. »

Le meilleur de l’action du cinquième jour du deuxième Ashes Test à Lord’s



Le limogeage de Bairstow a enlevé une partie de l’éclat de ce qui était par ailleurs un autre match test passionnant entre ces deux anciens rivaux, et Stokes était déterminé à ne pas s’attarder là-dessus alors que son équipe visait à renverser un déficit de la série 2-0 à partir du troisième test à Headingley.

« Je sais que beaucoup de choses vont être faites à ce sujet et je pense que si je devais continuer encore et encore, cela enlèverait ce qu’était ce match », a déclaré Stokes.

« C’était une situation malheureuse pour le match, mais c’était un match incroyable et si ce n’était pas pour cela, nous serions tous en train de dire à quel point c’était un grand match.

« Je ne pense pas que nous devrions être assis ici à trop parler de quelque chose comme ça. »

Regardez le troisième Ashes Test masculin à Headingley en direct sur Sky Sports Cricket. La couverture commence à partir de 10h le jeudi 6 juillet avec le premier bal à 11h.