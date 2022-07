Ben Stokes: le joueur polyvalent anglais se retirera des internationaux d’une journée après le match contre l’Afrique du Sud | Nouvelles du cricket

L’Anglais Ben Stokes prendra sa retraite du cricket ODI après le match de mardi contre l’Afrique du Sud

Ben Stokes a annoncé qu’il se retirait du cricket international d’un jour.

Stokes, le capitaine des tests de l’Angleterre et un joueur polyvalent faisant autorité, continuera à jouer des matchs du T20I, mais affirme que le match de mardi contre l’Afrique du Sud sera son dernier dans le format 50-over pour son pays.

Le joueur de 31 ans a une moyenne au bâton de 39,44 sur 104 ODI, a remporté 74 guichets et a été joueur du match lors de l’incroyable victoire de l’Angleterre en Coupe du monde en 2019.

Le dernier ODI de Stokes pour l’Angleterre a lieu dans son pays natal à Durham, avec la série sud-africaine en direct sur Sky Sports. La couverture de mardi commence à 12h30 sur Sky Sports Cricket et Main Event, avec le premier bal à 13h.

“Je jouerai mon dernier match pour l’Angleterre au cricket ODI mardi à Durham”, a déclaré Stokes, qui a également été capitaine de l’équipe ODI, dans un communiqué lundi.

“J’ai décidé de me retirer de ce format. Cela a été une décision incroyablement difficile à prendre. J’ai adoré chaque minute de jeu avec mes amis pour l’Angleterre. Nous avons eu un voyage incroyable en cours de route.

“Aussi difficile que soit la décision à prendre, ce n’est pas aussi difficile de gérer le fait que je ne peux plus donner 100% de moi-même à mes coéquipiers dans ce format. Le maillot de l’Angleterre ne mérite rien de moins de quiconque porte ce.

Regardez le choix de l'action alors que l'Angleterre battait la Nouvelle-Zélande dans une incroyable finale de la Coupe du monde de cricket ICC 2019.

“Trois formats sont tout simplement insoutenables pour moi maintenant. Non seulement j’ai l’impression que mon corps me laisse tomber à cause du calendrier et de ce qu’on attend de nous, mais j’ai aussi l’impression de prendre la place d’un autre joueur qui peut donner à Jos et le reste de l’équipe leur tout.

“Il est temps pour quelqu’un d’autre de progresser en tant que joueur de cricket et de créer des souvenirs incroyables comme moi au cours des 11 dernières années.

“Je donnerai tout ce que j’ai pour tester le cricket, et maintenant, avec cette décision, je sens que je peux aussi donner mon engagement total au format T20.

“Je voudrais souhaiter à Jos Buttler, Matthew Mott, aux joueurs et au personnel de soutien beaucoup de succès pour l’avenir. Nous avons fait de grands progrès dans le cricket à balles blanches au cours des sept dernières années, et l’avenir s’annonce prometteur.

“J’ai adoré les 104 matchs auxquels j’ai joué jusqu’à présent, j’en ai un de plus et c’est incroyable de jouer mon dernier match chez moi à Durham.

“Comme toujours, les supporters anglais ont toujours été là pour moi et continueront d’être là. Vous êtes les meilleurs supporters du monde. J’espère que nous pourrons gagner mardi et bien organiser la série contre l’Afrique du Sud.”

La décision de Stokes fait suite à sa récente nomination en tant que capitaine d’essai de l’Angleterre en tant que successeur de Joe Root.

Ben Stokes célèbre dans le vestiaire après avoir remporté la finale de la Coupe du monde de cricket ICC 2019 contre la Nouvelle-Zélande

Dans un communiqué, la BCE a déclaré que la carrière ODI de Stokes “serait à jamais dans les mémoires” pour son rôle dans la finale de la Coupe du monde à Lord’s, où il a marqué un 84 invaincu pour aider l’Angleterre à gagner via un Super Over.

“Je sais que cela a dû être une décision difficile, mais je comprends parfaitement pourquoi il est parvenu à cette conclusion”, a ajouté Rob Key, directeur général du cricket masculin d’Angleterre.

“Je suis sûr que lorsque nous repensons à la carrière de Ben et voyons cela comme l’une des raisons pour lesquelles il jouera plus de 120 tests et aidera l’Angleterre dans les matchs du T20 et les Coupes du monde pendant de nombreuses années à venir.

“C’est une décision typiquement désintéressée qui profitera à l’Angleterre à long terme.”

Plus à venir.

