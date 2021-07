Ben Stokes: le fileur anglais Jack Leach insiste sur le fait que toute l’équipe est derrière son coéquipier | Nouvelles de cricket

Ben Stokes a annoncé qu’il allait prendre une pause indéfinie de tout cricket avec effet immédiat

Le fileur anglais Jack Leach a insisté sur le fait que toute l’équipe est derrière son coéquipier Ben Stokes après qu’il a été annoncé vendredi que le joueur polyvalent prendrait une « pause indéfinie de tout cricket ».

Le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles a révélé que le joueur de 30 ans s’était retiré de la prochaine série avec l’Inde pour « donner la priorité à son bien-être mental et reposer son index gauche », le directeur général Ashley Giles insistant sur le fait que le joueur multi-format serait donné tant qu’il a besoin de se rétablir complètement.

Leach, qui fait partie de l’équipe de 17 joueurs de Joe Root pour le premier test de mercredi et a joué avec Stokes dans une victoire mémorable de Ashes à Headingley en 2019, a déclaré: « Tous les gars sont derrière Ben et le soutiennent là où nous le pouvons.

« Il a fait preuve de courage et de bravoure pour donner la priorité à sa santé mentale. Il est un élément central de notre équipe et il nous manquera.

« Sa priorité est de prendre du temps pour s’améliorer. Nous avons hâte de l’accueillir à nouveau dans un avenir proche et de gagner des matchs de cricket pour l’Angleterre. »

Stokes, dont le père Ged est décédé en décembre, a subi une intervention chirurgicale en avril sur un index gauche fracturé, mais a été renvoyé d’urgence au début du mois de juillet lorsqu’une épidémie de Covid-19 dans l’équipe de balle blanche d’Eoin Morgan a vu une toute nouvelle équipe appelée affronter le Pakistan dans une série internationale d’une journée.

Craig Overton a remplacé le polyvalent de Durham, sans délai pour son retour potentiel, mais l’Angleterre doit se concentrer sur le premier des cinq tests contre l’Inde, à partir de Trent Bridge la semaine prochaine.

Leach espère être impliqué dans un test à domicile pour la première fois depuis les Ashes après avoir été ignoré l’été dernier contre les Antilles et le Pakistan, puis a également raté la série néo-zélandaise en juin.

« J’ai l’impression qu’il y a longtemps, en 2019, j’ai joué dans cette série Ashes et je repense à de très bons souvenirs de grandes foules et de ce genre d’atmosphère », a ajouté le quilleur de Somerset.

« J’ai vraiment eu l’impression d’avoir prospéré et d’avoir apprécié cela. Pour avoir des foules de retour après ce qui s’est passé et, espérons-le, avoir la chance de jouer à quelques matchs en Angleterre, je sens que je joue bien en Angleterre. Je pense que c’est un bon endroit pour jouer au bowling et j’attendrai ça avec impatience si l’occasion se présente. »