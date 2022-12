Ben Stokes: le capitaine du test d’Angleterre déclare que le calendrier chargé du cricket a un impact sur les normes de jeu | Nouvelles du cricket

Le capitaine du test d’Angleterre, Ben Stokes, estime que la qualité du cricket international est affectée par la programmation du sport.

Stokes a pris sa retraite des internationaux d’un jour cet été, affirmant qu’il était “insoutenable” pour lui de jouer dans les trois formats.

S’adressant à l’émission Today sur BBC Radio QuatreStokes, qui a joué un rôle de premier plan dans la victoire de l’Angleterre à 50 victoires en Coupe du monde en 2019, a déclaré : “Cela a vraiment un impact sur les joueurs multiformats et les personnes qui veulent jouer les trois formes.





Revivez la réinitialisation épique de la balle rouge de l'Angleterre l'été dernier sous la direction du nouveau capitaine Ben Stokes et du nouvel entraîneur-chef Brendon McCullum alors que la paire a mené l'équipe à six victoires sur sept.



“De toute évidence, vous voulez que le cricket international soit au plus haut niveau chaque fois que vous le pouvez, mais au cours des dernières années, je pense que vous avez vu beaucoup d’équipes différentes être choisies, beaucoup de joueurs différents entrer, sortir, se reposer.

“Et je ne pense pas que ce soit la voie à suivre pour le cricket international. La programmation et tout ce genre de choses, je pense, ne reçoivent tout simplement pas autant d’attention qu’elles le devraient.”

L’Angleterre a disputé cinq séries de tests en 2022, remportant les trois dernières – avec neuf victoires lors de ses 10 derniers tests – après que Stokes a pris la relève en tant que capitaine et Brendon McCullum en tant qu’entraîneur-chef cet été.





Michael Atherton dit que "l'incroyable transformation" de l'Angleterre dans le test de cricket est due à la prise en charge des caractéristiques agressives et désintéressées du capitaine Ben Stokes.



Leur engagement à attaquer le cricket a revitalisé l’équipe, et l’enthousiasme renouvelé qu’il a généré dans le format a été encourageant pour Stokes.

“Au cours des dernières années, nous avons vu le test de cricket parler d’une manière que je n’aime pas, perdant son attention sur les fans et tout le monde avec tous les nouveaux formats et les compétitions de franchise T20 à travers le monde”, a déclaré Stokes. .

“Nous comprenons qu’il y a tellement d’opportunités pour les individus loin du test de cricket, mais pour moi, le test de cricket est tellement, tellement important pour ce jeu et devrait toujours l’être. J’adore jouer au test de cricket.





Stuart Broad raconte la stratégie de Brendon McCullum lors du Trent Bridge Test cet été pour "ne jamais rechercher le match nul" comme premier signe de l'ascension de l'Angleterre.



“J’avais l’impression que nous pouvions faire quelque chose de différent. Prendre les résultats et tout ce genre de choses loin des soucis et de l’état d’esprit des membres des équipes, je pense que c’était un excellent point de départ.

“Si les gens se présentent et peuvent être vraiment enthousiasmés par la journée de cricket qu’ils vont venir regarder, j’ai l’impression que vous avez déjà gagné.

“Nous savons que nous avons ici une opportunité vraiment spéciale de faire quelque chose de plus grand que nous-mêmes et nous avons un groupe de joueurs qui comprennent cela.”

Stokes est « très fier » de sa pause santé mentale

L’année impressionnante de Stokes en tant que skipper de test en 2022 est survenue après une pause de six mois du cricket l’année dernière en raison d’une blessure au doigt et pour donner la priorité à sa santé mentale.

“Je sentais que j’avais évidemment besoin de faire une pause, et j’avais besoin d’aide pour revenir là où je suis aujourd’hui et pour me remettre sur le terrain après avoir pris la pause”, a déclaré Stokes.





Le capitaine anglais Ben Stokes admet qu'il ne savait pas s'il reviendrait au cricket après ses problèmes de santé mentale au cours des dernières années.



“Je n’ai jamais vraiment eu de problème à faire mon coming-out, à exprimer mes sentiments et à m’ouvrir à ce sujet, car évidemment, j’ai beaucoup détaillé dans mon documentaire que j’ai fait sur ma pause et comment je me sentais, et les étapes que j’ai pris pour me ramener à un certain endroit.

“De tout cela, je ne peux pas vous dire à quel point j’ai ressenti de la fierté en faisant cela, et certains des messages que j’ai reçus de personnes que je ne connais pas et qui ne m’ont jamais rencontré. Mais c’est pourquoi j’ai pris énormément la fierté d’en sortir, de me mettre sous les yeux du public, et que cela a vraiment aidé beaucoup de gens.

“J’ai l’impression que les hommes en particulier, parce que c’est là que se trouve la stigmatisation, plus il y a d’hommes qui peuvent le faire, super, parce que je pense que si vous le faites, vous allez aider beaucoup plus de personnes dans le monde qui sont dans un situation similaire à la vôtre.”