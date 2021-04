Ben Stokes risque jusqu’à trois mois sur la touche après avoir été révélé qu’il aurait besoin d’une intervention chirurgicale pour la blessure au doigt qu’il a subie cette semaine.

Le joueur polyvalent anglais s’est fracturé le doigt alors qu’il était sur le terrain lors du match d’ouverture de la Premier League indienne des Rajasthan Royals contre les Punjab Kings lundi.

Stokes est maintenant sur le point de rater la série de tests de l’Angleterre à domicile contre la Nouvelle-Zélande en juin, ainsi que la série limitée contre le Sri Lanka et le Pakistan.

Plus à venir….

