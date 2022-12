Ben Stokes : L’Angleterre « a réalisé quelque chose de spécial » au Pakistan | Le test de cricket n’est pas le format “perdant” | Nouvelles du cricket

Après une autre victoire remarquable du Test au Pakistan, l’ampleur de la réussite de l’Angleterre n’a pas échappé au capitaine Ben Stokes.

L’Angleterre a pris une avance inattaquable de 2-0 dans la série de trois matchs avec une victoire dramatique de 26 points lors du deuxième test à Multan, Mark Wood montrant sa classe pour prendre quatre guichets.

Les Pakistanais Saud Shakeel et Mohammad Nawaz ont riposté pour construire un partenariat solide et mettre les hôtes à 290-5, mais Wood a pris le contrôle pour éliminer les deux avant que l’attaque de l’Angleterre ne rejette le reste de la queue pour 328.

La victoire de la série marque la première de l’Angleterre au Pakistan depuis 2000, lorsque l’équipe de Nasser Hussain a remporté un troisième test décisif dans l’obscurité à Karachi pour remporter la série 1-0 – et le moment n’est pas perdu pour le capitaine anglais.

“C’était incroyable d’avoir terminé ce test match 2-0 et de remporter la série”, a déclaré Stokes Sky Sports Cricket après un match mémorable à Multan.

“Il y a des corps sérieusement fatigués là-haut. Tout le monde s’est envolé et nous avons réalisé quelque chose de vraiment spécial cette semaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les faits saillants de la séance du matin de la quatrième journée du deuxième test entre le Pakistan et l’Angleterre à Multan.



“Une fois de plus, un énorme crédit doit être accordé aux efforts déployés cette semaine et à la poursuite de la manière qui a été une réussite pour nous au cours des six ou sept derniers mois.

“Je pense que venir dans le sous-continent est toujours un endroit difficile pour venir gagner au cricket, mais nous savons ce que nous avons accompli cette semaine, nous savons que c’est quelque chose, pas inconnu, mais très rare à faire, surtout en tant qu’équipe anglaise.

“Nous allons tout prendre en compte et nous comprenons à quel point cette réalisation est spéciale cette semaine, mais comme nous ne cessons de le dire, ces victoires en série et ces victoires font évidemment partie d’une image beaucoup plus large de ce que nous essayons de réaliser en ce moment. .”

La mentalité anglaise : le divertissement avant les résultats

Lorsque l’Angleterre a terminé la deuxième manche sur 355 all out, il y a eu des appels nerveux selon lesquels l’Angleterre aurait dû jouer plus prudemment et travailler vers un objectif plus sûr de 400 points dans sa recherche d’une victoire célèbre.

Cependant, pour Stokes, avoir prolongé les manches vers un score plus élevé irait non seulement à l’encontre du caractère de son équipe, mais également à l’encontre des principes fondamentaux auxquels son équipe se conforme : divertissement, croyance en la stratégie et cricket positif.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



James Anderson, Ollie Robinson et Mark Wood ont remporté la première commande du Pakistan avec trois livraisons formidables pour donner l’avantage à l’Angleterre lors de la troisième journée du deuxième test.



“Nous aimons juste rester dans le moment où nous sommes et nous concentrer uniquement sur ce que nous allons sortir et faire et ne pas penser en quelque sorte, si nous faisons ceci, cela pourrait arriver, si nous faisons cela, cela pourrait arriver.

“Vous regardez nos deuxièmes manches et nous avons peut-être joué jusqu’à 400, mais ce n’est pas notre propos.

“Jouer au cricket divertissant quelle que soit la situation et je suppose que la seule fois où nous avons vraiment senti que le Pakistan était devant nous était ce partenariat avec Nawaz et Shakeel aujourd’hui.

“Cela nous a mis un peu sur le dos, mais une chose que nous avons faite cette semaine, c’est que chaque fois que le Pakistan avec la batte avait l’impression qu’ils prenaient un rythme, nous restions avec nos armes, nous restions avec nos plans, et heureusement nous j’en ai été récompensé.”

Bienvenue à nouveau Mark Wood: le “ajustement parfait” pour Stokes

Pour s’en tenir à une telle mentalité, il faut l’adhésion de tout le groupe de joueurs anglais et aucun n’a acheté plus que le lanceur rapide Mark Wood, prouvant la différence avec ses quatre guichets dans la deuxième manche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Anglais Mark Wood a déclaré qu’il traverserait un mur de briques pour Ben Stokes et a salué une fantastique victoire en série contre le Pakistan.



Après la victoire de la série, Wood a déclaré qu’il “traverserait un mur de briques” pour son capitaine dans le dernier exemple du respect que les joueurs de Stokes ont pour lui et sa vision.

“C’est pour cela que nous l’avons choisi”, a ajouté Stokes. “Nous l’avons choisi pour être l’option qui change la donne pour nous et la façon dont il est entré avec ces 15 ou 20 minutes avant la pause pour obtenir ces deux guichets a été un énorme coup de pouce pour nous parce que les deux gars au milieu avaient l’air à l’aise.

“Je pense que ce qui lui a facilité la tâche cette semaine, c’est que nous lui avons expliqué très clairement quel type de rôle il allait jouer avec le ballon.

“Le talent que possèdent nos gars avec leur ligne et leur longueur implacables … cela les ramène à eux-mêmes et c’est un travail vraiment difficile.”

L’avenir est radieux : voici Harry Brook

Non seulement l’attaque de bowling de l’Angleterre récolte les fruits d’un talent renouvelé et passionnant, mais il en va de même pour leur alignement de frappeurs à travers de futures stars telles que Harry Brook.

Brook a obtenu un double siècle à Multan et Stokes pense qu’il a le talent pour réussir dans tous les formats que le cricket a à offrir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les meilleurs coups du siècle fantastique de Harry Brook alors que l’Angleterre affrontait le Pakistan lors du deuxième test à Multan.



“Harry a eu l’été qu’il a eu l’année dernière et a eu tous les big ups avant de faire ses débuts à la fin de l’été”, a-t-il déclaré. “Venir ici et refaire cette performance est tout simplement phénoménal.

“Il est l’un de ces rares joueurs où vous regardez dans tous les formats et vous pouvez le voir réussir n’importe où. Un cri massif, mais Virat Kohli est l’un de ces gars où sa technique est si simple qu’elle fonctionne partout.

“La pression qu’il remet sur l’opposition est exactement ce que nous voulons et nous sommes très, très chanceux de pouvoir remplacer Jonny (Bairstow) et de faire entrer Harry.

“Ces deux frappeurs au n ° 5, les deux agissent de la même manière et les deux apportent tellement à l’équipe. Vous voulez ces maux de tête quand il s’agit de la finale 11 chaque semaine.”

Travailler vers une image plus grande

Avec tant de positivité autour de la «voie anglaise» en ce moment, Stokes l’utilise comme une opportunité de continuer à se concentrer sur la situation dans son ensemble.

Bien que les résultats soient importants, Stokes est impatient de saisir toute occasion de montrer que le test de cricket n’est pas le format “perdant” du jeu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ollie Robinson l’a fait sur sa première balle dans l’attaque et l’Angleterre a décroché une célèbre victoire en série au Pakistan !!



“Je pense que je savais en quelque sorte le genre de plaisir que le public aurait à voir l’Angleterre jouer au Pakistan, mais je n’ai pas l’impression que nous jouons à l’extérieur, si cela a du sens ?

“Nous avons remporté les deux premiers matchs et nous nous dirigeons vers les gens qui apprécient simplement ce qu’ils ont regardé et c’est ce que nous voulons faire.

“Où que nous allions dans le monde, nous voulons que les gens apprécient le cricket auquel nous jouons et plus nous pouvons le faire, plus nous espérons que le test de cricket cessera d’être évoqué comme s’il s’agissait de la forme perdante du cricket, car ce n’est certainement pas le cas.

“Des jours comme celui-ci et des matchs de test comme celui-ci et la semaine dernière sont ce pour quoi vous vivez et vous vous sentez honoré de faire partie de choses comme ça.

“Tout ce que nous pouvons faire, c’est essayer de créer quelque chose où les gens veulent faire partie du format plus long à l’avenir.”

Mardi 13 décembre 4h45





Et après?

L’Angleterre cherchera désormais à remporter un balayage de la série pour la première fois au Pakistan, le troisième et dernier match test commençant à Karachi samedi.

Regardez la tournée anglaise du Pakistan en direct sur Sky Sports. La couverture du troisième test commence samedi à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event, le jeu commençant à 5h du matin.