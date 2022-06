Ben Stokes: La série balaye un «début spécial» | “L’Inde peut s’attendre à la même approche” | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine anglais Ben Stokes était ravi de la victoire 3-0 de son équipe contre la Nouvelle-Zélande et espère la reporter au prochain test contre l’Inde.

Ben Stokes a admis que cela a été un “début assez spécial” dans la vie en tant que capitaine du test d’Angleterre, car le nouvel état d’esprit trouvé de son équipe les a aidés à obtenir un balayage de la série 3-0 contre la Nouvelle-Zélande, ajoutant qu’ils continueront dans la même veine lorsqu’ils affronteront l’Inde. le vendredi.

Ce fut un début aussi parfait que possible pour le nouveau régime anglais lundi, alors que l’héroïsme de Jonny Bairstow et Joe Root avec la batte a offert à l’Angleterre une victoire à sept guichets, un six de Bairstow terminant une autre manche divertissante pour cette équipe anglaise revitalisée.

Le nouveau skipper Stokes, ainsi que le nouvel entraîneur-chef de Test Brendon McCullum, ont introduit un style de jeu positif et pour le capitaine, il a été «incroyable» de voir son équipe adopter une nouvelle marque de cricket.

“Ça s’est très bien passé”, a déclaré Stokes.

“Repartir avec une victoire 3-0 en série contre la meilleure équipe du monde, c’est un début assez spécial.

“Testament à l’équipe au cours de ces trois matchs, ils ont été absolument phénoménaux.

“Quand j’ai repris ce travail, c’était plus que des résultats pour moi, il s’agissait de changer l’état d’esprit des gars envers le test de cricket et de s’amuser et d’apprécier le fait que vous représentez votre pays et que les résultats s’occuperont d’eux-mêmes.

« Dire que nous l’avons fait si rapidement est tout simplement incroyable.

“Je ne peux pas faire grand-chose, donc un énorme crédit à Brendon également, la façon dont il est entré et a influencé ce groupe, le personnel de l’arrière-boutique, tous les autres qui ont joué un rôle dans cette série, ils ont été absolument phénoménaux. “

Bien que cela ait été une série remplie de moments marquants, pour Stokes, c’était “fantastique” de voir son équipe maintenir un état d’esprit positif et monter une riposte malgré une défaite de 55-6 lors de la première manche à Headingley.

Il a déclaré: “Évidemment, la semaine dernière à Trent Bridge a été incroyable, mais pour moi, avoir 55-6 et ensuite faire ce que nous avons réussi à faire de la manière dont nous l’avons fait était probablement la chose la plus agréable de la série.

“Cela aurait pu être très nous de revenir dans notre coquille et de dire que cela n’a pas fonctionné cette fois, essayons simplement de le jouer.

“Avoir un garçon pour ses débuts à Jamie (Overton) ayant la confiance nécessaire pour sortir et jouer comme ça, c’est quelque chose de spécial que nous créons dans le groupe et le frottement que nous avons sur les nouveaux gars qui arrivent dans le groupe, c’est plus important que nous en ce moment, il s’agit de gars qui vont venir dans ce vestiaire à l’avenir.

“Cela a vraiment établi un niveau que, les gens qui veulent venir représenter l’Angleterre dans les matchs de test, c’est ce que nous sommes.

“Je voulais vraiment pousser les gars cette semaine et leur montrer exactement ce qu’ils sont capables de faire.”

La prochaine étape est un test contre l’Inde à Edgbaston vendredi et le skipper anglais est convaincu que les fans seront à nouveau accueillis avec une approche positive du test de cricket.

“C’est évidemment une opposition complètement différente et nous avons une série à essayer et à tirer, mais nous penserons à nous”, a-t-il ajouté.

“Croyez-moi quand je dis que nous sortirons avec exactement le même état d’esprit même s’il s’agit d’une opposition différente.”

L'équipe de Ben Stokes est de retour en action vendredi alors qu'elle affronte l'Inde lors du cinquième test reprogrammé contre à Edgbaston