Ben Stokes la dernière pièce du puzzle anglais de la Coupe du monde, selon Nasser Hussain | Nouvelles du cricket

Nasser Hussain dit que Ben Stokes est la “dernière pièce du puzzle” alors que le capitaine du test d’Angleterre continue d’être lié à un retour potentiel dans l’équipe d’un jour.

Stokes a annoncé sa retraite du cricket ODI en juillet dernier, affirmant que continuer dans les trois formats du jeu était “insoutenable” et citant la pression qu’un emploi du temps chargé avait sur son corps.

Mais avec l’Angleterre endurant une période de forme mitigée sous Matthew Mott à neuf mois de la Coupe du monde, la question demeure de savoir si un retour de Stokes pourrait être en vue.

L’Angleterre a récemment subi une défaite 2-1 en série contre l’Afrique du Sud à la suite d’un blanchissement 3-0 en Australie, bien que cette série ait immédiatement suivi son triomphe en Coupe du monde T20. Les champions du monde ont également subi une défaite 2-1 contre l’Inde et un match nul 1-1 dans une série pluvieuse contre l’Afrique du Sud.

“Quand lui posez-vous la question? Maintenant? Mais tout ce qu’il dira, c’est” je suis à la retraite “”, a déclaré l’ancien capitaine anglais Nasser Hussain. “Ben Stokes est actuellement officiellement à la retraite.

“Tous ces morceaux du puzzle doivent s’intégrer, il est le dernier morceau parce qu’il est le vainqueur du match sous pression.

“Regardez ce que l’Inde a fait, l’Inde est invaincue à domicile depuis environ trois ans maintenant dans le cricket à balle blanche, mais dans les tournois, au mauvais moment dans un match à élimination directe, ils ne peuvent pas franchir la ligne.

“L’Angleterre, quand elle arrive à ces moments cruciaux dans n’importe quel format, il y a un individu qui se lève. Il est la dernière pièce du puzzle.”

Stokes a pris sa retraite du format balle blanche avec une moyenne au bâton de 39,44 et 74 guichets en 104 ODI, après avoir joué avec un coup décisif de 84 lors de la spectaculaire victoire finale de la Coupe du monde de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande en 2019.

La défense de leur couronne en Inde par l’Angleterre intervient la même année qui verra également les Ashes revenir sur leur sol national alors que Brendon McCullum cherche à mener une réponse sévère à la victoire 4-0 de l’Australie en 2021.

Stokes doit également participer à la Premier League indienne, avec le calendrier chargé auquel il avait précédemment fait allusion pour se présenter à nouveau.

“Je pense que juste après que l’Angleterre ait remporté les Ashes cet été, j’appellerais Ben et lui dirais ‘Aimeriez-vous en faire une victoire du World T20, une victoire des Ashes et une victoire de la Coupe du monde en l’espace d’un an?”, a ajouté Hussain. “Quand il est absolument à son plus haut niveau, qu’il aime la vie et qu’il aime le jeu, ‘Ben, veux-tu aller plus loin ?’.

“Nous plaisantons mais je pense qu’au fond de lui, il sait qu’il a cet atout s’il en a besoin.

“Ben est le genre de gars qui dira” c’est injuste “, il aime bien l’équité et peut dire” désolé, c’est injuste “. Je ne pense pas qu’il le fera parce que c’est une Coupe du monde et aussi la raison pour laquelle je demande à nouveau c’est qu’il a la Nouvelle-Zélande, il a l’IPL, il a les Ashes, donc il s’occupe aussi des gens parce qu’il y a deux choses majeures à l’horizon.

“McCullum et Stokes frapperont à [ECB managing director] la porte de Rob Key disant “Je veux que tous les joueurs soient en forme pour les Cendres et je veux (Jofra) Archer” ; Butler et Mott frapperont à la porte de Key en disant “Je veux que tous les joueurs soient en forme pour la Coupe du monde et je veux Archer”.

“Et entre les deux, vous avez également l’IPL, donc il gère tout le monde pour s’assurer que les capitaines et les entraîneurs obtiennent ce qu’ils veulent.

“Ce n’est pas une chose facile à faire car ils sont tous les deux aussi importants. L’ancien temps des Cendres étant important et la Coupe du monde étant une réflexion après coup, ils sont tous les deux tout aussi importants et il y a beaucoup de joueurs impliqués dans les deux formats. .”

Michael Atherton pense que tout retour potentiel se fera selon les conditions de Stokes, par opposition aux efforts de Jos Buttler ou Matthew Mott pour influencer un retour.

“Il va sonner”, a déclaré Atherton.

“Qu’a-t-il fait quand il a voulu devenir vice-capitaine ? Un jour, il a téléphoné à Tom Harrison assis dans son garage et lui a dit : “Je veux redevenir vice-capitaine”.

“Quand Joe (Root) a finalement démissionné, il a appelé Rob Key et a dit” Je veux être capitaine “. S’il doit revenir, il prendra la décision et il les appellera et dira” Je ne suis pas à la retraite “. “