Ben Stokes garde la tête alors que d’autres perdent la leur pour mettre l’Angleterre nerveuse en demi-finale de la Coupe du monde T20 au lieu de l’Australie | Nouvelles du cricket

Pour tous ceux qui se demandent pourquoi Ben Stokes fait partie de l’équipe T20 d’Angleterre, vous le savez maintenant.

La plupart du temps, ce format consiste à repousser les limites, mais pour Stokes contre le Sri Lanka, il s’agissait de garder son calme et de diriger son équipe vers une victoire nerveuse avec la batte. Il a recommencé.

Il y a trois ans, il l’a fait à Lord’s et à Leeds, d’abord lors de la finale de la Coupe du monde des 50 contre la Nouvelle-Zélande, puis lors du troisième Ashes Test contre l’Australie. À Sydney samedi, il l’a fait une fois de plus. Garder sa tête comme d’autres ont perdu la leur.

Il y a probablement un poème là-dedans quelque part…

Tableau final Groupe 1 Équipe Joué A gagné Perdu Pas de résultat Taux d’exécution net Points Nouvelle-Zélande (Q) 5 3 1 1 +2,112 sept Angleterre (Q) 5 3 1 1 +0,473 sept Australie 5 3 1 1 -0,173 sept Sri Lanka 5 2 3 0 -0,422 4 Irlande 5 1 3 1 -1.615 3 Afghanistan 5 0 3 2 -0,571 2

Promu n ° 3 après que le titulaire habituel Dawid Malan s’est tiré l’aine sur le terrain, Stokes est en fait venu au pli avec l’Angleterre volant à 75-1 deux balles dans le huitième dans une poursuite de 142 pour décrocher une place en demi-finale et éliminer grand rivalise avec l’Australie.

Ils volaient – mais ensuite ils se sont estompés.

Stokes a regardé de l’autre côté alors qu’Alex Hales – qui avait martelé une position rapide d’un demi-siècle avec Jos Buttler avant l’arrivée de Stokes – a ramené une tentative de balayage dans les mains de Wanindu Hasaranga, avant Harry Brook, Liam Livingstone et Moeen Ali se sont rendus coupables de licenciements apprivoisés à un chiffre.

Alors que l’exigence lorsque Stokes est sorti était de 67 sur 76 livraisons avec neuf guichets en main, il était maintenant de 31 sur 33 seulement cinq en main, dont Malan, qui n’aurait probablement pas pu courir très vite s’il avait été nécessaire pour battre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine Jos Buttler dit qu’il a ressenti “un sentiment de calme” avec Ben Stokes dans le pli alors que l’Angleterre s’assurait une place en demi-finale de la Coupe du monde T20



Et courir vite était un élément clé de l’acte de sauvetage de Stokes. Il n’a atteint que deux limites dans ses 42 invaincus sur 36 livraisons – une dans le 11e et un autre au début du 16e – mais a transformé ceux-ci en deux rapidement gambadés tout en ramassant une surabondance de célibataires dans des alliances tardives avec Sam Curran et Chris Woakes alors que l’Angleterre a grincé à la maison avec deux balles à revendre.

L’Angleterre a beaucoup de joueurs qui peuvent franchir la frontière – Phil Salt est l’un d’entre eux et peut maintenant obtenir un concert en demi-finale de jeudi à Adélaïde si la blessure de Malan est grave – mais peu, voire aucun, ont le processus de réflexion de Stokes sous pression et pur esprit sanglant.

Des scores de deux, six et huit lors de ses trois premières manches de la Coupe du monde T20, après des totaux de neuf, sept et 17 pas dans la série bilatérale contre l’Australie, ont amené certains à se demander quel était le rôle de Stokes dans cette équipe d’Angleterre. Maintenant, c’est devenu clair. C’est l’homme des crises.

Morgan a dit à Sports du ciel ensuite : « Plus vous vous rapprochez de la fin commerciale du tournoi, plus vous vous rapprochez de la levée de ce trophée, vous voulez des têtes calmes qui prennent de bonnes décisions.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Woakes a atteint la limite de la victoire pour envoyer l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde T20 – et éliminer l’Australie, son hôte



“Je me souviens [England rugby union coach] Eddie Jones m’a parlé il y a des années de jouer sous pression et il a parlé d’obtenir cinq mètres de la ligne d’essai avec deux minutes à faire. Qui voulez-vous prendre cette décision ? Des gens avec des têtes claires et calmes.

“Stokes a montré qu’en abondance [against Sri Lanka]. Ce sera un gars qui, à mesure que nous arriverons aux demi-finales, peut-être à la finale, jouera un rôle plus important, peu importe où il bat. Être près de lui calmera les autres. Il l’a fait en agissant, pas en parlant. L’Angleterre aurait été courte sans lui.”

Michael Atherton, ancien capitaine anglais de Morgan, a déclaré à propos de Stokes: “Il l’a fait aussi bien que n’importe qui de cette équipe à maintes reprises.

“Je pense que c’est une combinaison de la pensée claire dont parlait Eoin mais aussi de cet esprit de compétition. Le” je vais gagner, je ne vais pas être battu “. Il y a des sportifs qui ont juste cet équipement supplémentaire dans des situations comme ça et il en est un.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien capitaine anglais Eoin Morgan a déclaré que l’équipe “doit aborder quelques domaines” avant la demi-finale de la Coupe du monde T20 de jeudi à Adélaïde



Le skipper anglais Buttler a ajouté : “Des situations comme celle-ci sont ce pour quoi il est fait et je suis ravi qu’il soit dans le pli. Cela vous donne un sentiment de calme. C’est un vrai compétiteur et arriver à ce stade de la compétition est l’endroit où vous le verrez grandir et grandir .”

Il est probable que l’Inde soit la prochaine pour l’Angleterre jeudi – ce match sera approuvé si l’équipe de Rohit Sharma bat le Zimbabwe dimanche et termine en tête du groupe 2.

Peu importe qui affrontera l’Angleterre, ils espèrent simplement que leurs frappeurs pourront reproduire le sang-froid de Stokes et produire moins de choses chaotiques qui menaçaient de anéantir leurs espoirs d’atteindre les huitièmes de finale avant que leur vedette polyvalente ne fasse ce qu’il fait de mieux à la fin d’une course. chasse.

Regardez la demi-finale de la Coupe du monde T20 en Angleterre en direct sur Sky Sports Cricket jeudi. Une accumulation d’une heure commence à 7h du matin avant un départ à 8h à Adelaide Oval.