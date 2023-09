Ben Stokes est un joueur de cricket « phénoménal », c’était une « évidence » qu’il soit revenu un jour en Angleterre, déclare Nasser Hussain | Actualités sur le cricket

C’était une histoire familière de Ben Stokes au bâton alors qu’il menait une attaque anglaise lors du troisième ODI contre la Nouvelle-Zélande au Kia Oval, frappant un record de 182 sur 124 balles, contenant 15 quatre et neuf six.

Stokes a stabilisé le navire après que l’Angleterre soit tombée à 13-2, Jonny Bairstow étant renvoyé pour un canard doré, plaçant Trent Boult directement en jambe carrée, avant que le lanceur rapide néo-zélandais n’élimine Joe Root pour quatre.

Mais est arrivé Stokes, le capitaine du test d’Angleterre a réussi à décrocher son siècle ODI le plus rapide avec seulement 76 balles et a finalement dominé le tableau des scores ODI individuels les plus élevés dans le cricket masculin d’Angleterre, une position précédemment occupée par son coéquipier Jason Roy lorsqu’il a fait 180 contre L’Australie en 2018.

Stokes a déclaré aux journalistes après le match : « C’est bien de revenir après un certain temps d’absence et d’apporter une grande contribution.

« Je pense qu’aujourd’hui a été bon pour moi personnellement, juste pour me familiariser à nouveau avec le fonctionnement du cricket de 50 ans et plus.

« Nous commençons et perdons quelques guichets rapides, mais nous les mettons ensuite sous pression. J’ai dû me vérifier plusieurs fois quand j’ai levé les yeux et il restait encore 20 overs. Vous avez bien plus de temps que vous ne le pensez. »

Stokes a ajouté : « Je ne connaissais pas le dossier de Jason. Il a dit ‘bravo’ et j’ai répondu ‘désolé’ en retour. Nous ne sommes pas trop préoccupés par des choses comme ça. »

Le capitaine anglais Jos Buttler avait exhorté son équipe à être plus agressive et à jouer positivement après que son équipe se soit battue pour égaliser la série à Southampton.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain et Kumar Sangakkara discutent du score record de 182 ODI de Ben Stokes contre la Nouvelle-Zélande.



C’était un message clairement incarné dans le partenariat de Stokes et Dawid Malan pour le troisième guichet alors que la paire anglaise a effectué 199 livraisons sur 165, consolidant ainsi leurs places pour l’équipe de la Coupe du monde en Inde le mois prochain.

« Stokes est un joueur de cricket phénoménal, il l’est vraiment », a déclaré Sports aériens commentateur Nasser Hussain.

« Les gens ont demandé s’il devait revenir ou non, mais c’était une évidence pour moi.

« Juste parce qu’il n’est peut-être pas capable de jouer aux quilles, il est toujours l’un des meilleurs frappeurs que nous ayons produits, quel que soit le format. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Stokes atteint son quatrième et plus rapide siècle ODI de tous les temps, réalisant la tonne en seulement 76 balles lors du troisième ODI de l’Angleterre avec la Nouvelle-Zélande.



Hussain a ajouté : « C’est ce qui arrive quand vous avez une équipe pleine de hauts dirigeants, ils ont beaucoup de joueurs de cricket qui ont déjà existé et qui, avant une Coupe du Monde, ne voudraient pas faire un pas en arrière.

« Stokes n’a pas toujours frappé à quatre et l’un des avantages d’arriver à 13-2 est qu’il avait beaucoup plus de temps et qu’il l’a parfaitement jugé. Il a toujours fait preuve de force, notamment du côté des jambes.

« Il frappait comme il le fait toujours et je pense que la Nouvelle-Zélande et les autres équipes devront apprendre de lui. »

Le licenciement de Stokes est finalement intervenu lorsque le lanceur rapide néo-zélandais Ben Lister a lancé un lancer complet et il a été rattrapé en profondeur par Will Young.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les joueurs anglais ont une réunion de sélection dans le pavillon Ovale pour déterminer qui fera leur XV de rugby.



Mais ses efforts ont été nombreux alors que la foule de l’Ovale se levait et que Stokes levait sa batte vers le ciel, repartant paré de son adulation malgré un effondrement tardif qui verrait l’Angleterre perdre ses six derniers guichets pour seulement 32 courses.

« Stokes a pris les devants pour que d’autres aient le courage de suivre et de faire confiance à son exemple », a déclaré Sports aériens commentateur Kumar Sangakkara.

« L’un de ses rôles clés est d’inspirer et de faire passer le message. Il a fait un travail fabuleux et l’Angleterre avait l’air un peu en retard au début, mais elle avait ensuite quelqu’un de son top quatre pour vraiment donner le ton.

« L’Angleterre a réaffirmé sa position et sa conviction sur la façon dont elle veut jouer. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Stokes a enregistré un nombre étonnant de 182 courses sur 124 balles pour battre le record de Jason Roy du score ODI individuel le plus élevé d’Angleterre.



Si Stokes était le héros de l’Angleterre, c’est le Néo-Zélandais Boult qui a livré le ballon aux touristes.

Le bras gauche a remporté un sixième ODI à cinq pour, renvoyant également Malan (96) pour lui refuser un cinquième siècle ODI, et a ensuite contribué à l’effondrement de l’Angleterre en supprimant Sam Curran (3) et Gus Atkinson (2).

« Boult a varié son rythme et a bien joué », a déclaré Hussain.

« C’est un joueur de cricket exceptionnel et lui et Stokes ne pratiquent plus le cricket ODI depuis un certain temps, mais ils sont revenus en force. »

Regardez le cricket, y compris la Coupe du monde, en direct sur Sky Sports ou diffusez avec MAINTENANT.

Le quatrième ODI de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande est diffusé en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 12h jeudi (12h30 premier bal).