Ben Stokes doute d’une blessure pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de cricket de l’Angleterre, déclare le capitaine Jos Buttler | Actualités sur le cricket

Ben Stokes est apparu comme un doute quant à sa blessure lors du lever de rideau de la Coupe du monde de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande jeudi.

Stokes, qui souffre de problèmes de genou à long terme, est sorti de sa retraite ODI pour rejoindre l’équipe pour la défense du titre 2019, mais pourrait être contraint de rater le premier match du tournoi en raison d’une douleur à la hanche.

Le capitaine Jos Buttler a minimisé les choses à la veille du match au stade Narendra Modi d’Ahmedabad, mais a admis qu’il n’y aurait pas de pari avec la forme physique de Stokes étant donné son importance vitale dans l’ordre intermédiaire.

Jeudi 5 octobre à 9h00





Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez chacun des neuf six de Ben Stokes alors qu’il a battu un record d’Angleterre de 182 sur 124 balles lors du troisième ODI contre la Nouvelle-Zélande.



Stokes n’a pas joué depuis son 182 contre les Black Caps le 13 septembre et a été le seul membre de l’équipe à ne jouer aucun rôle dans la victoire d’échauffement contre le Bangladesh.

« Il a un léger problème à la hanche, je croise les doigts pour que ce soit une bonne nouvelle pour nous », a déclaré Buttler.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de préparation à la Coupe du monde de cricket entre le Bangladesh et l’Angleterre à Guwahati alors que l’équipe de Jos Buttler a gagné par quatre guichets sur DLS.



« Nous ferons le bon choix. S’il n’est pas apte à jouer, il n’est pas apte à jouer et s’il l’est, nous pouvons prendre cette décision.

« Vous ne voulez pas prendre de gros risques sur quelqu’un au début du tournoi, mais vers la fin, vous devrez peut-être prendre davantage de risques. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nous retournons à la Coupe du Monde 2019, où l’Angleterre a battu les Lord’s néo-zélandais dans un Super Over extrêmement dramatique !



L’Angleterre a été sacrée championne du monde en 2019 après avoir battu la Nouvelle-Zélande lors d’une finale palpitante à Lord’s qui s’est terminée par un Super Over.

Stokes a été nommé Joueur du match après avoir réussi un 84 non éliminé lors de la poursuite par l’Angleterre des 241 néo-zélandais, tandis que lui et Jos Buttler ont ensuite marqué 15 lors dudit Super Over.

Regardez la Coupe du monde de cricket masculin ICC 2023 en direct sur Sky Sports entre le jeudi 5 octobre et le dimanche 19 novembre. Vous pouvez diffuser le tournoi MAINTENANT pour 21 £ par mois pendant six mois. Annulez à tout moment.