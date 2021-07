Ben Stokes dit que les victoires de l’Angleterre sur le Pakistan montrent que l’état d’esprit offensif est adopté par les joueurs du comté | Nouvelles de cricket

Ben Stokes dit que l’état d’esprit positif de l’Angleterre dans le cricket à balles blanches a déteint sur les joueurs du comté entrant dans la configuration

Ben Stokes dit que le succès de l’équipe de balle blanche de l’Angleterre contre le Pakistan montre à quel point la philosophie offensive d’Eoin Morgan s’est infiltrée dans le jeu du comté.

​​​Stokes remplace le capitaine de la série ODI contre le Pakistan avec le skipper régulier Morgan et l’ensemble de l’équipe initiale de 16 hommes contraints à l’isolement après une épidémie de Covid-19.

Le polyvalent a remporté deux victoires écrasantes contre les hommes de Babar Azam, avec un nouveau look d’Angleterre XI qui a remporté une victoire de neuf guichets à Cardiff jeudi, puis une victoire de 52 courses en série à Lord’s samedi.

Stokes, s’exprimant avant le troisième et dernier ODI à Edgbaston mardi, a déclaré: « Avec à quel point nous nous sommes exprimés dans les médias sur la façon dont nous voulons jouer, je pense que les joueurs le voient, lisent cela et adhèrent à l’état d’esprit nous avons comme groupe de boule blanche.

« Tous ceux qui sont entrés dans cette équipe ont été à la hauteur de la réputation et de l’état d’esprit que nous avons en tant qu’équipe d’Angleterre. C’est un personnel différent mais tout le monde a essayé de jouer comme nous le souhaitons.

« C’est tellement agréable d’avoir un groupe de jeunes joueurs venant du cricket du comté et directement dans le cricket international et de ne pas laisser l’occasion les dérouter du tout. Je pense que notre voix a définitivement déteint sur les gars qui sont venus. »

Paceman Saqib Mahmood a pris six guichets à travers les deux matchs jusqu’à présent, dont Babar à deux reprises, tandis que Dawid Malan, Zak Crawley, Phil Salt et James Vince ont atteint la cinquantaine.

Stokes a déclaré: « Quand j’ai regardé l’équipe, j’ai pensé que même si c’était une chose de dernière minute, c’était toujours une équipe très forte et talentueuse.

« Je savais que nous serions en mesure de rivaliser avec le Pakistan – mais ce serait un mensonge de dire que je ne suis pas surpris de la facilité avec laquelle nous avons réussi à le faire.

« Je pense que cela reflète l’état d’esprit de l’Angleterre en ce qui concerne le cricket à balles blanches – la façon moderne de jouer est de sortir et de s’exprimer, de ne pas s’inquiéter de l’occasion et d’être intrépide.

« Une bonne chose à sortir de la série, ce sont des gars inexpérimentés qui se produisent sur la plus grande scène contre une équipe pakistanaise très expérimentée. Prendre la série deux matchs est un énorme crédit pour l’équipe.

« Avec un revirement si serré pour réunir un groupe de joueurs, pouvoir mettre tout cela de côté et mettre les performances en place, est une réalisation incroyable.

« Quand vous avez un re-jig, une toute nouvelle équipe arrive et réalise de si bonnes performances, cela ne fait qu’ajouter aux attentes qui sont mises sur les épaules des gars principaux lorsqu’ils reviennent. »

Stokes – qui a remporté sa 100e casquette ODI à Lord’s samedi – a déclaré que son objectif principal en tant que skipper remplaçant n’était pas de modifier quoi que ce soit mis en place par Morgan.

15 de l’équipe actuelle en isolement. Buttler et Archer blessés. Quoi @benstokes38 et l’équipe a réalisé est incroyable Hâte de regarder le prochain match ! – Eoin Morgan (@Eoin16) 10 juillet 2021

Le joueur de 30 ans – qui a révélé que Morgan lui avait envoyé un texto avant l’ouverture de l’ODI disant qu’il était là en tant que caisse de résonance si nécessaire – a ajouté: « Étant sous le commandement de Morgs depuis si longtemps maintenant, j’ai une compréhension de ce qui fonctionne bien dans cet environnement.

« Je n’allais pas du tout changer cet état d’esprit sur la façon dont il veut que le groupe se sente et joue. J’étais très conscient de faire de mon mieux pour continuer cela, en faisant en sorte que tout le monde se sente aussi à l’aise que possible et que nous allions jouer le façon Morgs nous avait conduits.

« J’espère que cela a aidé à soulager les nerfs et la pression. Je ne sais pas mais d’après les résultats que nous avons eus, je voudrais dire que cela a aidé! »

10:03 Lauren Clark, l’épouse de feu Bob Willis, explique comment le Fonds Bob Willis a été créé et comment il espère aider à lutter contre le cancer de la prostate Lauren Clark, l’épouse de feu Bob Willis, explique comment le Fonds Bob Willis a été créé et comment il espère aider à lutter contre le cancer de la prostate

Edgbaston deviendra #BlueForBob au troisième ODI mardi, avec une journée en mémoire du regretté et grand Bob Willis et en sensibilisant et en mobilisant des fonds pour la recherche sur le cancer de la prostate.

L’ancien quilleur anglais et commentateur de Sky Sports, Willis, est décédé d’un cancer de la prostate à l’âge de 70 ans en décembre 2019. Pour faire un don au Fonds Bob Willis, visitez BobWillisFund.org

