Ben Stokes dit que l’Angleterre peut “montrer au monde le talent que nous avons” sous lui et Brendon McCullum | Nouvelles du cricket

Le capitaine anglais Ben Stokes parle de l’ordre des frappeurs, de ce que le débutant Matthew Potts apportera et du retour de Stuart Board et James Anderson

Le capitaine Ben Stokes pense que l’Angleterre peut “montrer au monde le talent que nous avons” alors que lui et le nouvel entraîneur de test Brendon McCullum offrent à l’équipe une “toile vierge” après une course parsemée de défaites.

L’ère Stokes et McCullum commence jeudi à Lord’s alors que l’Angleterre affronte la Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre – en direct sur Sky Sports Cricket et Main Event à partir de 10h – avec le quilleur rapide de Durham Matthew Potts pour faire ses débuts aux côtés de James Anderson et Stuart Broad.

Stokes, qui cherche à rallier l’Angleterre après une séquence d’une victoire lors des 17 tests précédents, espère que les joueurs “s’exprimeront” et se sentiront encouragés à exprimer leurs opinions pendant son mandat de skipper, le polyvalent assumant le rôle après la démission de Joe Root. en avril.

Parler à Sky Sports Cricket‘ Ian Ward à la veille du premier test, Stokes a déclaré: “Je n’ai pas spécifiquement demandé le travail mais j’ai appelé [new managing director of England men’s cricket] Rob Key et a dit que je suis prêt pour le travail si vous voulez me le donner. Je veux être un leader fidèle à lui-même.

“Je sais que j’ai été un leader dans le vestiaire pendant un certain temps sans être capitaine et j’essaierai de continuer à être le même Ben Stokes que j’ai été ces deux dernières années – laissez tout là-bas et portez mon cœur sur mon J’espère que tout le monde pourra suivre l’exemple que j’ai essayé de donner.

“Cela a été quelques années difficiles avec Covid, comment nous avons dû vivre, combien de cricket nous avons dû jouer, tout comme ça. Je serais stupide de penser que personne ne porte de cicatrices. Mais j’ai abordé cela .

“Nous avons reconnu ce que nous avons traversé en tant qu’individus et en tant qu’équipe. Je ne pensais pas que nous pourrions avancer sans le reconnaître.

« Sous Baz [McCullum] et moi-même, je pense que nous pouvons montrer au monde le talent que nous avons dans cette équipe en ce moment. Nous n’avons pas pu le faire [recently]je ne sais pas pourquoi, mais nous veillerons à donner à chacun la meilleure possibilité de s’exprimer.

C’est notre équipe, pas l’équipe des médias

“Nous avons une toile vierge devant nous et c’est nous qui allons dicter à quoi ressemblera cette toile après six mois ou un an.

“Ce n’est pas l’équipe des médias. Ils vont dire des choses, sans aucun doute, et avec les médias sociaux, les choses peuvent être vues et lues, mais je veux que les gens sachent que je m’en fiche. C’est à propos de ce qui se passe dans ce vestiaire. C’est la chose la plus importante.

“La chose la plus simple à laquelle je puisse penser est” desserrez votre poignée de batte “. Si vous agrippez trop fort, c’est tendu et anxieux. Je viens de dire aux gars,” posez-le, reprenez-le et sentez-vous comme vous jouent dans le jardin”. C’est littéralement le message de ce que je veux que les gens ressentent sous ma capitainerie.”

Stokes dit que l’Angleterre ne jouera pas au cricket “gung-ho” sous lui-même et l’ancien capitaine néo-zélandais McCullum, mais cherchera toujours à prendre l’option positive.

Le joueur de 30 ans a également souligné que tout engagement hors terrain qu’il a en tant que capitaine de l’Angleterre est secondaire pour aider à relancer son équipe.

L’Angleterre a chuté à la sixième place du classement mondial des tests – avec son plus bas total de points depuis 1995 – et est en bas du championnat du monde de test actuel.

Stokes a déclaré: “La meilleure façon de le dire est que cette équipe de test a besoin d’un peu de Brendon McCullum. L’excitation de l’avoir comme entraîneur-chef, le calme et le fait que tout le monde se sente vraiment massif. Il a dit que sa responsabilité était de faire en sorte que les gens se sentent 10 pieds de haut et je pense qu’il est très doué pour ça.

“En tant qu’équipe, vous devez comprendre que vous devez parfois absorber la pression, mais vous devez également comprendre quand remettre la pression. Ce ne sera pas du cricket enthousiaste, il s’agira simplement d’être plus positif en général. Je pense que les gars ont très bien réagi.

“Je sais que j’aurai plus de choses à faire en dehors du terrain, mais j’ai clairement fait comprendre aux gens autour de moi qu’ils devront le faire, car ce sur quoi je dois me concentrer le plus, c’est gagner des matchs pour l’Angleterre. Aider l’équipe tactiquement mais aussi avec ce que je fais sur le terrain. Toute aide avec cette autre responsabilité est ce que j’ai dit que je voulais dès le départ.”

Le XI de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande comprend trois joueurs avec plus de 100 apparitions en test dans Root, Broad et Anderson, ainsi que Jonny Bairstow, qui a été sélectionné 83 fois dans le format.

Stokes a ajouté: “Ce n’est pas un cas de ‘c’est mon équipe. Si vous n’écoutez pas, je rentrerai chez moi!’ Je serais idiot de ne pas utiliser l’expérience que j’ai autour de moi.

“Je pense que l’une des choses les plus importantes en tant que leader est de faire en sorte que les gens autour de vous se sentent valorisés et qu’ils se sentent écoutés. La dernière chose que je veux faire est de faire en sorte que les gens aient l’impression qu’ils ne peuvent pas dire quelque chose.

“Je sais que je suis une personne assez instinctive et quelqu’un pourrait peut-être contrer cela avec une pensée logique, donc je vais utiliser l’expérience autour de moi.”

Regardez le premier test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande en direct sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event à partir de 10h jeudi.