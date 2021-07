Ben Stokes conseille Harry Brook pour l’appel de l’Angleterre dans un avenir proche après de brillantes manches dans The Hundred | Nouvelles de cricket

5:28



Le meilleur de l’action de Headingley où Northern Superchargers a affronté le Welsh Fire dans The Hundred

Ben Stokes a fait basculer son coéquipier des Northern Superchargers Harry Brook pour percer dans l’équipe anglaise dans un proche avenir après avoir poursuivi sa forme Vitality Blast avec une superbe manche dans The Hundred.

Brook a été le troisième meilleur marqueur de points de la phase de groupes du Vitality Blast, marquant 485 points pour le Yorkshire avec deux cinquantaines et un meilleur score de 91.

Le joueur de 22 ans a ensuite illuminé Emerald Headingley samedi soir, pillant 62 balles sur seulement 31 lors d’une défaite serrée contre Welsh Fire.

Le capitaine des Superchargers Stokes a déclaré à propos de Brook: « Il prend juste le jeu à partir de la première balle. Il n’a peur d’aucune situation, il n’a peur d’aucun lanceur et il s’en tient à ce qui fonctionne pour lui.

« C’est exactement ce que nous essayons de créer dans l’équipe d’Angleterre, donc je ne pense pas que ce sera trop long avant de le voir porter les Trois Lions.

« Je me souviens avoir entendu son nom il y a environ trois ou quatre ans et des gens dire ‘faites attention à ce gamin’. En regardant les matchs du Blast, il a été phénoménal et il a continué cette forme ici. »

Brook, qui a atteint cinquante sur 21 balles et a frappé cinq six et trois quatre dans ses manches, a déclaré: « J’avais l’impression d’être dans une bonne entaille là-bas, c’était juste dommage que je ne puisse pas nous faire franchir la ligne. Je ‘ J’ai dit plusieurs fois que je voulais gagner un match, et finalement je ne l’ai pas été. J’ai bien frappé, mais ce n’était pas suffisant.

« J’avais sept balles sur sept et j’ai essayé de donner un coup de pied. J’avais l’impression de savoir ce qu’ils essayaient de lancer tout au long – des coupeurs dans le terrain.

« Cela a ouvert le hors-jeu s’ils se trompaient légèrement sur la ligne. Ensuite, j’ai essayé de battre les hommes du carré profond quand ils sont allés tout droit.

Harry Brook a réussi cinq six et trois quatre dans une brillante manche pour Northern Superchargers contre Welsh Fire dans The Hundred

« C’est toujours une foule incroyable [at Headingley] quand il est emballé. J’ai hâte d’en attendre plus. »

Sports aériens le commentateur et ancien batteur anglais Kevin Pietersen a salué le coup de Brook et pense que The Hundred va produire plus de joueurs pour le cricket international.

Sur Brook, Pietersen a déclaré: « Quelle manche c’était! Rob Key m’a dit ‘regardez ce garçon jouer; et mon Dieu! Il a 360 ​​et joue magnifiquement bien que le hors-jeu. Ce sont des coups!

« Beaucoup de joueurs de cricket du comté n’aiment pas que je le dise, mais si vous condensez un tournoi, vous obtenez la profondeur.

« Lorsque vous obtenez la profondeur, les joueurs s’améliorent, le cricket s’améliore et il construit une équipe nationale plus forte. Ce tournoi va construire une équipe nationale plus forte.

