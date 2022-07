Ben Stokes: Comment l’Angleterre remplace-t-elle la star polyvalente de son équipe ODI? | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nick Knight, Mark Butcher et Shaun Pollock discutent de la façon dont l’Angleterre comble le vide laissé par la retraite de Ben Stokes du cricket ODI

Nick Knight, Mark Butcher et Shaun Pollock discutent de la façon dont l’Angleterre comble le vide laissé par la retraite de Ben Stokes du cricket ODI

Comment l’Angleterre comble-t-elle le vide important laissé par Ben Stokes après sa retraite du cricket international d’une journée ?

Vendredi a fourni le plus petit aperçu de l’approche possible de l’Angleterre, avec Phil Salt chargé de prendre sa place, le gros frappeur du Lancashire a également été promu numéro trois dans l’ordre – bien que cela ait pu être dû au fait qu’il s’agissait d’un 29 raccourci par la pluie. – affrontement sur un côté.

Angleterre vs Afrique du Sud Vivre de

L’Angleterre continuera-t-elle de cette manière pour le décideur ODI de dimanche – en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 11h – à Headingley ? Une blessure à l’orteil de Brydon Carse, affaiblissant les réserves de bowling de l’Angleterre, suggère en outre qu’il est probable que les hôtes renforcent à nouveau le bâton.

Brydon Carse manquera le troisième match international d’une journée de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud en raison d’une blessure à l’orteil

Mais pourraient-ils éventuellement emprunter une autre voie ?

“Sam Curran, y a-t-il un plus grand rôle pour lui?”, a réfléchi Sky Sports’ Mark Butcher avant le match dans un Emirates Old Trafford pluvieux – Curran continuant ensuite à impressionner avec la batte, frappant 35 balles sur 18 balles pour sauver l’Angleterre des ennuis dans leurs manches.

Curran est actuellement classé n ° 8 dans l’ordre de l’Angleterre, mais serait-il temps pour une promotion, de lui donner plus de responsabilités à la Stokes en tant que véritable polyvalent pour équilibrer l’équipe?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ben Stokes est ovationné par les fans alors qu’il quitte le cricket ODI pour la dernière fois de sa carrière lors du match d’ouverture de la série de mardi contre l’Afrique du Sud Ben Stokes est ovationné par les fans alors qu’il quitte le cricket ODI pour la dernière fois de sa carrière lors du match d’ouverture de la série de mardi contre l’Afrique du Sud

L’ancien polyvalent sud-africain Shaun Pollock le pense certainement, après la victoire de l’Angleterre en 118 points vendredi, pour laquelle Curran a été nommé joueur du match.

“Je ne sais pas s’il viendra un moment du point de vue de l’Angleterre où vous devrez réellement passer un appel”, a-t-il déclaré. “Même quelqu’un comme Ben Stokes, il aura fallu que quelqu’un le soutienne et dise” tu es meilleur que le numéro huit “.

“N’y a-t-il pas un moment où vous lui dites:” nous allons vous soutenir à six heures “? Voyons si cela peut être un catalyseur pour qu’il se lance.”

Sam Curran a été nommé joueur du match pour ses 35 balles sur 18 lors de la deuxième victoire de l’ODI de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud

L’ancien capitaine de l’Angleterre, Eoin Morgan, a accepté, ajoutant : “Je pense qu’il a tellement à offrir avec la batte.

“Il a également un palmarès – à Surrey, il a frappé presque partout, du numéro trois au huit.

“Il ne gaspille pas non plus de balles. Il ne va pas empêcher d’être agressif ou d’afficher un gros score.

« Légitimement, il devient une option logique. Il a beaucoup de talent.

Curran lui-même a même déclaré après le match : “Chaque fois que je vais au bâton, j’aime essayer de frapper avec l’état d’esprit d’un frappeur.

“En revenant de blessure, j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et c’est un domaine de mon jeu avec lequel je voulais être un peu plus cohérent.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez le meilleur de l’action du deuxième match international d’une journée entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud Regardez le meilleur de l’action du deuxième match international d’une journée entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud

Curran, cependant, n’est pas le seul soldat anglais à faire pression pour une promotion, Butcher qualifiant Moeen Ali – normalement prévu pour battre à sept ans, mais poussé jusqu’à cinq vendredi – comme un “remplacement prêt à l’emploi” pour Stokes.

“Moeen Ali est traditionnellement sous-utilisé par l’Angleterre dans ce format”, a déclaré Butcher. “Il est vraiment un joueur senior de cette équipe maintenant et il est merveilleusement talentueux en tant que frappeur.

“Dites-lui, ‘vous avez plus de responsabilités maintenant, nous avons besoin que vous fassiez plus de choses avec Ben Stokes, et moins de jolis camées’.

“Et il serait capable de faire ça, je n’en doute pas.”

Curran et Moeen ont tous deux bénéficié précisément d’une telle responsabilité supplémentaire dans l’IPL, les deux étant soutenus pour battre plus haut dans l’ordre.

Au cours de ses 23 manches IPL pour une combinaison des Kings du Punjab et des Super Kings de Chennai, Curran a battu dans le top six pour 16 d’entre eux, ouvrant même le bâton à quatre reprises.

Moeen Ali a joué la majorité de ses manches dans l’IPL au bâton dans les trois premiers

Moeen a eu encore plus de constance depuis son passage avec les Royal Challengers Bangalore et, plus récemment, les Super Kings, battant dans les trois premiers pendant plus de la moitié de ses 42 manches.

Sont-ils gaspillés dans l’ordre de l’Angleterre ?

Avec Morgan et Stokes prenant leur retraite en succession rapide, la paire offrirait de précieuses options gauchers à l’Angleterre dans l’ordre, tout en permettant à l’Angleterre d’ajouter un quilleur supplémentaire dans son XI.

Chris Woakes serait un candidat de choix au n ° 7, tandis que David Willey pourrait également bénéficier d’un léger coup de pouce dans la commande.

Mais c’est là que réside le problème actuellement pour l’Angleterre. Woakes est blessé, tout comme Jofra Archer, Mark Wood et un certain nombre d’autres options de bowling qui pourraient ajouter beaucoup à leur attaque.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Mark Wood dit que Ben Stokes est un “leader naturel” et qu’il manquera beaucoup à l’équipe d’Angleterre ODI Mark Wood dit que Ben Stokes est un “leader naturel” et qu’il manquera beaucoup à l’équipe d’Angleterre ODI

Cela signifie que, pour le moment, Salt – et Harry Brook, attendant dans les coulisses – sont probablement ceux qui bénéficieront le plus de l’absence de Stokes, l’Angleterre choisissant d’ajouter une plus grande profondeur de frappe au lieu d’options de bowling limitées.

L’absence de Carse dimanche, ainsi que l’incertitude quant au statut de Matthew Potts après avoir quitté le terrain pour ses débuts dans le match d’ouverture étouffant de la série à Durham, signifient que toute promotion pour Curran et Moeen pourrait devoir attendre.

Regardez le troisième ODI décisif de la série entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud en direct sur Sky Sports Cricket dimanche. La couverture commence à 10h30, avec le premier bal à 11h.