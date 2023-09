Ben Stokes bat le record ODI de l’Angleterre alors que la Nouvelle-Zélande est battue par 181 points à The Oval | Actualités sur le cricket

Ben Stokes a battu le nouveau score ODI record de l’Angleterre de 182, sur seulement 124 livraisons, alors que les hôtes se sont démenés pour remporter une victoire de 181 points contre la Nouvelle-Zélande lors du troisième match international d’une journée au Kia Oval.

Stokes est arrivé sur le terrain alors que l’Angleterre était en difficulté à 13-2 après que l’impressionnant Trent Boult (5-51) ait écarté le premier ballon de Jonny Bairstow et ajouté Joe Root (4) à moindre coût.

Mais, avec Dawid Malan (96) – la paire a mis 119 pour le troisième guichet – Stokes a sauvé les manches, se précipitant jusqu’à un cent de 76 balles, dépassant son meilleur total en carrière de 102 et frappant neuf six avec 15 limites. dans son coup record.

Regardez les neuf six de Ben Stokes alors qu'il établit un nouveau record du score ODI individuel le plus élevé pour l'Angleterre.



Stokes a finalement laissé deux balles après avoir amélioré la note élevée précédente de Jason Roy de 180, et 18 points de moins qu’une première double tonne anglaise dans le format, alors qu’un effondrement au bâton de 6-36 a vu l’équipe locale se retirer pour 368 pour atténuer légèrement le humeur entre les manches.

Résumé des scores Angleterre 369 all out sur 48,1 overs : Ben Stokes (182 sur 124 balles), Dawid Malan (96 sur 95) ; Trent Boult (5-51) Nouvelle-Zélande 187 all out en 39 overs : Liam Livingstone (3-16), Chris Woakes (3-31) ; Glenn Phillips (72 sur 76)

Chris Woakes a nettoyé les souches pour renvoyer Tom Latham pour prendre son troisième guichet du match



Cependant, le facteur de bien-être est rapidement revenu lorsque Chris Woakes (3-31) a arraché la première place néo-zélandaise en réponse dans le cadre d’une première période éblouissante.

Trouvant plus de swing en fin d’après-midi que les quilleurs des Black Caps après avoir remporté le tirage au sort, Woakes a battu Will Young (9) et Henry Nicholls (4) – de chaque côté de Reece Topley (2-31) rejetant Devon Conway (9) – avant d’ajouter Tom Latham (3), complètement joué.

L'Angleterre a démarré rapidement alors que Chris Woakes et Reece Topley se sont hissés au premier rang néo-zélandais avec trois guichets en six overs.



De 37-4, un demi-siècle de Glenn Phillips (72) a contribué à ajouter une certaine respectabilité au score, mais en réalité, ses manches ne représentaient rien de plus qu’un peu d’entraînement au bâton avant la Coupe du monde du mois prochain alors que la Nouvelle-Zélande prenait beaucoup de retard sur le score requis. taux d’exécution.

Liam Livingstone (3-16) a été le personnage quelque peu improbable qui a finalement mis fin à la procédure, piégeant Phillips lbw pour mettre fin à sa résistance obstinée, puis courant à travers la queue pour décrocher une victoire des plus complètes avec 11 overs à perdre – voyant l’Angleterre entrer. une avance de 2-1 dans la série avec un à jouer.

Nasser Hussain et Kumar Sangakkara discutent du score record de 182 ODI de Ben Stokes contre la Nouvelle-Zélande



Avant le troisième match, Jos Buttler a appelé son équipe à être « encore plus positive et agressive », et Stokes et ses collègues ont largement adopté le mantra de leur leader – leur détermination ne faiblit pas même face à un canard en première balle pour Bairstow ou la vue de Root se faisant lancer dans les deux premiers overs de Boult.

Malan a été l’agresseur au début de son sublime partenariat avec Stokes, atteignant son cinquième demi-siècle ODI peu avant le premier intervalle de verre, Stokes le rejoignant jusqu’à cinquante dans le premier retour.

Stokes a ensuite pris les devants, appréciant particulièrement Rachin Ravindra (0-28), le lançant pour trois six – les deux derniers après des livraisons consécutives – pour voir le fileur du bras gauche retiré de l’attaque après seulement deux overs.

Ben Stokes a frappé deux énormes six consécutifs alors qu'il poursuivait une superbe manche dans le troisième ODI



Son cent était son plus rapide au cricket ODI, avec 76 balles, à seulement cinq de moins qu’un autre record de Roy et le siècle ODI le plus rapide marqué à The Oval (72 balles). Malheureusement, Malan n’a pas non plus pu rejoindre son partenaire jusqu’à trois chiffres, tombant dans le prochain over – le plus mince des bords derrière Boult détecté par le DRS après n’avoir pas été initialement donné sur le terrain.

Buttler est arrivé ensuite, s’associant à Stokes pour la majeure partie de huit overs exaltants qui ont récolté 78 points jusqu’à ce que le capitaine tombe dans des circonstances plutôt malheureuses face à une livraison de Phillips qui était très proche d’être qualifiée de no-ball en arrière-pied.

Ben Stokes a élevé son 150 avec un énorme six pour enflammer la foule du Kia Oval



Stokes a continué son bon chemin, marquant son 150 avec un six – l’un des cinq maximums frappés en l’espace de six overs – alors qu’il se précipitait vers le score ODI record de l’Angleterre.

Mais malgré ses efforts fulgurants, les guichets, y compris le sien, ont commencé à s’effondrer à la fin des manches anglaises alors qu’ils trébuchaient quelque peu pour atteindre un total de 368 en 48,1 overs, Boult concluant les choses pour remporter un sixième ODI cinq pour .

Malgré la fin hésitante de l’Angleterre dans ses manches, la victoire était catégoriquement assurée après l’impressionnante rafale de huit d’ouverture de Woakes et l’intervention ultérieure de Livingstone face au demi-siècle acharné de Phillips.

Tous les regards se tournent désormais vers Lord’s et le dernier ODI de la série vendredi, avec l’Angleterre menant 2-1.

Stokes : je me suis excusé auprès de Roy pour avoir battu son record

Joueur du match Ben Stokes :

« Évidemment, revenir dans l’équipe après un certain temps d’absence, c’est toujours bien d’entrer et de contribuer à un match gagnant.

« Je me suis excusé auprès de Jason Roy à l’étage [for breaking his record].

Ben Stokes minimise son record de 182 manches et cite un bon guichet pour le score alors qu'il appelle accidentellement l'intervieweur et ancien capitaine Eoin Morgan « patron »



« Nous avons parlé de mettre un peu plus de pression sur la Nouvelle-Zélande que lors des deux premiers matchs. En tant que joueurs expérimentés, vous voulez montrer aux gars que vous pouvez y aller et le faire. [apply pressure]et ce ne sont pas que des mots.

« Aujourd’hui, nous voulions juste en mettre de plus en plus. »

Buttler : Nous avons joué à la manière de l’Angleterre

Capitaine anglais Jos Buttler :

« Je pense que j’ai parlé lors du tirage au sort de vouloir être plus agressif et mettre l’opposition sous pression et nous avons été mis à l’épreuve en perdant deux premiers guichets, mais Stokes et Malan ont mis en place un brillant partenariat.

Le capitaine anglais Jos Buttler a salué la performance de Ben Stokes après son score ODI record de 182 et a déclaré que son équipe pouvait continuer à s'améliorer.



« Je pense qu’il y a des niveaux que nous pouvons continuer à atteindre et qu’il y en a encore plus dans le réservoir, ce qui est excitant.

« C’est formidable que tout le monde adhère à cela. C’est la façon de faire de l’Angleterre depuis longtemps et juste pour frapper à la maison, c’est toujours la façon dont nous voulons jouer.

« Les manches de Stokes, 182, c’est incroyablement spécial. »

Le capitaine néo-zélandais Tom Latham dit qu'il n'est pas préoccupé par l'inefficacité de ses quilleurs et attribue à Ben Stokes la différence entre les deux équipes.



Et après?

L'Angleterre et le Sri Lanka se rencontrent pour le dernier match de leur série ODI féminine à Leicester jeudi (départ à 12h30), tandis que les hommes concluent leur série contre la Nouvelle-Zélande à Lord's vendredi (départ à 12h30).

L’équipe de Heather Knight mène actuellement le Sri Lanka 1-0 après avoir réussi un martèlement de sept guichets lors du premier match de la série avant que la pluie n’efface le deuxième ODI. L’équipe de Jos Buttler, quant à elle, mène les Black Caps 2-1.

