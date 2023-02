Ben Stiller et Christine Taylor étaient une “relation de rebond” avant le mariage : “Nous ne prenions pas cela au sérieux”

Avant le mariage, les enfants et une séparation conjugale, Ben Stiller et Christine Taylor n’étaient que des rebonds l’un pour l’autre.

“Nous étions tous les deux, je dirais, comme une sorte de relation de rebond”, a révélé Taylor sur son podcast, “Hey Dude…The 90s Called!” podcast, où Stiller est apparu en tant qu’invité.

“Nous ne le prenions pas au sérieux, c’est sûr”, a confirmé Stiller.

“Nous nous amusions”, a déclaré Taylor en riant. “Et tu es arrivé à New York… et tu m’as appelé quelques jours plus tard et tu as dit : ‘Tu veux venir à New York et sortir ?’ Et j’ai fini par y aller et y rester tout l’été.”

BEN STILLER ET CHRISTINE TAYLOR SONT DE RETOUR ENSEMBLE APRÈS LA SÉPARATION DE 2017 : “NOUS EN SOMMES HEUREUX”

“Oh, c’était super”, a affirmé Stiller.

L’acteur de “Zoolander” a précédemment expliqué que le couple s’était rencontré lors du tournage du défunt pilote “Heat Vision Jack”, avec Jack Black et Owen Wilson.

“Christine a été choisie à contrecœur par moi en tant que” shérif sexy “- elle était comme le shérif sexy”, a expliqué Stiller, qui dirigeait l’épisode pilote.

“Nous nous sommes amusés à faire le spectacle, et Christine et moi nous sommes connectés.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Stiller a ensuite révélé comment il en était arrivé à proposer – et pourquoi cela impliquait des funérailles.

“Je suppose que nous nous sommes fiancés, vers le moment où je tournais “Meet the Parents”, n’est-ce pas”, a demandé Stiller à sa femme de 22 ans.

“C’était en quelque sorte le moment de l’art imitant la vie, c’était vraiment, vous étiez en quelque sorte en train de me faire une proposition pendant que vous tourniez, à mon insu, pendant que vous tourniez ‘Meet the Parents'”, a expliqué Taylor.

Le film de 2000 parle de l’hilarité qui s’ensuit lorsque le personnage de Stiller, Greg, tente d’obtenir l’approbation des parents de sa petite amie, interprétés par Robert De Niro et Blythe Danner, en prévision de sa proposition.

“Vous vouliez trouver un moment pour demander à mon père et en parler à mon père”, se souvient Taylor à propos de la séquence des événements.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Malheureusement pour Stiller, l’occasion s’est présentée à un moment moins que festif.

“C’était aux funérailles de votre grand-père”, a-t-il partagé.

Heureusement pour le couple, tout s’est bien passé puisqu’ils se sont mariés en 2000.

En 2017, le couple s’est séparé, mais pendant la pandémie de COVID-19, le duo s’est remis ensemble, avec Stiller disant Esquire à l’époque, “Nous en sommes heureux. Cela a été vraiment merveilleux pour nous tous.”