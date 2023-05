Ben Stiller apporte son soutien à un groupe de la péninsule de Bonavista qui recueille des fonds pour un refuge pour femmes

La SaltWater Community Association poursuit ses efforts pour construire un refuge pour femmes dans la région. (Lindsay Bird/CBC)

Un groupe communautaire de la péninsule de Bonavista est sur le point de mettre sur pied un refuge local pour femmes.

La SaltWater Community Association fait pression depuis des mois pour amener le service dans la région où, dans l’état actuel des choses, les femmes fuyant des situations de violence domestique doivent parcourir des centaines de kilomètres jusqu’à St. John’s, Marystown, Gander ou Corner Brook pour trouver refuge.

Jeudi soir, le groupe espère amasser 50 000 $ grâce à un téléthon – et l’effort obtient une aide de haut niveau.

L’acteur et réalisateur Ben Stiller, qui flotte dans la péninsule de Bonavista ce mois-ci pour filmer l’émission Apple TV+ Rupturea parlé de la situation dans un message vidéo mis en ligne dimanche dans lequel il a appelé les gens à aider à soutenir le plan d’abris.

Laura Sheppard, présidente de la SaltWater Community Association et organisatrice de l’effort de collecte de fonds en cours, a déclaré à CBC News qu’il avait fallu un peu d’aide interne pour faire passer le message.

« Nous avions un résident local qui travaillait sur le plateau et il a pu faire passer un message de l’association à l’équipe de Ben Stiller », a-t-elle déclaré.

« Ben Stiller a reçu le message et il était heureux d’aider et nous étions ravis lorsque la vidéo est arrivée. Nous étions si heureux. Nous avons essayé de le joindre pendant quelques jours, en essayant de lui faire passer des messages. »

Voici un message spécial de @BenStiller sur le prochain téléthon de l’association communautaire SaltWater afin de collecter des fonds pour un refuge pour femmes indispensable sur la péninsule de Bonavista. Il a lieu ce 18 mai à 19 h sur EastLink et ROGERStv Gander. pic.twitter.com/qQxN0FXnz2 —@upskydownfilms

Le besoin d’un refuge pour femmes dans la péninsule de Bonavista survient à un moment où les ressources s’épuisent et où la demande atteint des niveaux critiques.

En novembre, Michelle Greene, directrice générale de la maison Iris Kirby à St. John’s, a déclaré à CBC News que son organisation avait été forcée de refuser 267 personnes entre cette date et le mois d’avril précédent.

Sheppard a déclaré que les femmes et les enfants de la péninsule de Bonavista doivent parcourir à peu près la même distance, soit environ trois heures de route.

« Toute la péninsule est très mal desservie et a désespérément besoin d’un abri », a-t-elle déclaré.

« Nous avons beaucoup de gens qui en ont besoin. »

Amasser de l’argent

La collecte de fonds du téléthon se déroulera en direct jeudi soir avec un certain nombre d’invités célèbres offrant leur aide.

Shaun Majumder, Mark Critch, les Ennis Sisters et d’autres ont signé pour la diffusion de 90 minutes sur Eastlink et Rogers TV.

Le cinéaste Roger Maunder et sa société cinématographique locale Up Sky Down Films produisent le tout.

« C’est incroyable de voir comment la communauté vient toujours aider. Je suis toujours époustouflé par cela et je suis tellement fier de cet endroit », a déclaré Maunder.

L’émission en direct peut également être vue sur YouTube, Facebook et Instagram.

