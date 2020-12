« J’étais dans le camp d’être comme, il n’y a pas de moyen pour qu’un autre mec ait la même expérience que moi », a-t-il admis. « Mais en regardant ça maintenant, je vois, Oh, mon dieu, Ben, mec. Comme, ta relation était une chose, et c’était ludique et amusant, et je peux voir cette connexion que nous avions, mais il est assez évident que là était un lien plus profond et une connexion plus profonde, finalement, avec Zac. Vous pouvez voir leur chimie, vous pouvez voir la façon dont ils se jouent les uns des autres. «

Ben, qui a déclaré à Nick que cela faisait plus d’un an qu’il n’avait pas eu un rendez-vous en dehors de la série, a déclaré qu’il avait des réserves quant à son retour en raison de craintes de devoir se remettre d’elle en le rejetant auparavant. Mais étant donné la force de ses sentiments, Ben savait qu’il devait tenter sa chance, d’autant plus qu’elle l’avait aidé dans son propre cheminement personnel.

«Je suis venu en essayant de rencontrer une fille, en essayant d’apprendre quelque chose sur moi-même et peut-être de restaurer ma foi en l’humanité, et j’ai eu toutes ces choses, ce qui est fou pour moi», a-t-il poursuivi. « La raison pour laquelle je suis tombé amoureux d’elle était la façon dont elle me faisait ressentir. Elle a tenu un espace pour moi. Elle a créé un espace pour que je sois ouvert et vulnérable. Et c’était sûr, et c’était sécurisé, et elle ne l’a pas fait ‘ Je n’ai pas couru, et elle ne m’a pas châtié, et elle n’a rien fait d’autre que de me recevoir. Et pour cela, je suis reconnaissant, et je suis incroyablement reconnaissant pour l’expérience. «