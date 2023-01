Ben Simmons veut que Maya Jama rende une bague de fiançailles de 1 million de dollars

Ben Simmons aurait envoyé à l’ex-fiancée Maya Jama des documents juridiques lui demandant de rendre la bague de fiançailles d’un million de dollars à Simmons.

Ben Simmons et Maya Jama de Love Island sont apparus comme un couple heureux au premier semestre 2021. Alors que Simmons faisait face à des turbulences dans sa carrière sur le terrain, la vie hors terrain semblait meilleure que jamais. Finalement, il a proposé à son cross-the-pod ting et elle a joyeusement dit oui. Alors que Ben a trouvé une nouvelle maison à New York en rejoignant les Brooklyn Nets, sa vie a inversé les rôles précédents. Alors qu’il reprenait pied sur le terrain, sa vie personnelle s’est détériorée et sa relation avec Maya a pris fin. Quant à ce qui a causé la scission, il semble que ce ne soit que leurs carrières exigeantes mélangées à des rencontres à distance.

Ben Simmon aurait envoyé un avis juridique à l’ex-fiancée Maya Jama exigeant la bague de fiançailles de 1 million de dollars

Alors que la séparation entre Ben Simmions et Maya Jama semblait amicale, un problème était toujours présent selon le DailyMail. Ben aurait envoyé des documents juridiques dans le but de faire revenir la bague de fiançailles de 1 million de dollars qu’il avait achetée à Maya.

“Maya a reçu une demande des représentants de Ben vendredi après-midi, lui demandant de rendre la bague de fiançailles qu’il lui avait offerte l’année dernière. «C’était la première fois que Ben lui demandait de le rendre et, pour éviter tout doute, elle n’a jamais refusé de le rendre. “Maya prend des dispositions pour rendre la bague à Ben et lui souhaite tout le meilleur.”

Les documents juridiques ont surpris Maya, mais elle semble plus que disposée à rendre la bague.