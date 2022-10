Ben Simmons, Kawhi Leonard et Jamal Murray parmi les joueurs de retour de la NBA avant la nouvelle saison | Nouvelles de la NBA

Ben Simmons a filé derrière la défense et a capté une passe en transition qu’il a dunké. Environ une minute plus tard, il a tiré une passe transversale à un coéquipier des Brooklyn Nets pour un trois points.

C’étaient les types de jeux que les 76ers de Philadelphie avaient vus à plusieurs reprises auparavant.

Lundi, Simmons les a finalement fabriqués pour une autre équipe.

Simmons a joué contre son ancien club lors de son premier match NBA depuis juin 2021, faisant de lui l’un des nombreux grands noms qui sont revenus au basket.

“Je suis reconnaissant de pouvoir marcher sur ce sol, marcher à nouveau sur un sol de la NBA”, a déclaré Simmons. “Alors je me suis beaucoup amusé là-bas.”

Kawhi Leonard est également revenu pour les Los Angeles Clippers, tout comme Jamal Murray pour les Denver Nuggets, après qu’ils se soient tous deux absentés la saison dernière pour se remettre d’opérations chirurgicales pour des déchirures du LCA.

C’est sans aucun doute ce que leurs équipes ont ressenti après s’être attendues à être des prétendantes au titre la saison dernière, mais à la place, ces espoirs ont été anéantis par des blessures. Paul George a également raté beaucoup de temps pour les Clippers, et Michael Porter Jr. était absent pour tous les matchs sauf neuf pour les Nuggets.

Ils ont tous joué lundi, ainsi que Damian Lillard de retour pour Portland après avoir raté les 47 derniers matchs de la saison dernière, lorsque les Clippers et les Trail Blazers se sont rencontrés lors d’un match de pré-saison.

“En tant que fan du jeu, le retour de Kawhi est formidable pour le basket-ball, le retour de Jamal Murray est formidable pour le basket-ball”, a déclaré Kevin Durant des Nets. “Tous les gars qui ont été blessés et capables de jouer à nouveau, c’est un sentiment formidable rien que de les voir là-bas.”

Simmons espérait qu’il était sur le point de jouer en février dernier après avoir été échangé aux Nets dans le cadre d’un accord titré par James Harden. Simmons avait cité des raisons de santé mentale en cherchant un échange avec les 76ers après une post-saison décevante lorsqu’il a reçu l’essentiel des critiques après que la tête de série n ° 1 de la Conférence Est a été évincée par Atlanta au deuxième tour.

Mais une hernie discale l’a empêché de faire ses débuts en fin de saison et l’a forcé à subir une intervention chirurgicale hors saison.

Complètement dégagé maintenant, Simmons était dans la formation de départ et a terminé avec six points, cinq passes et quatre rebonds en 19 minutes. Le dernier souvenir du temps du choix n ° 1 de 2016 à Philadelphie avait été de laisser passer un lay-up dans la séquence de la défaite du match 7 contre les Hawks. Mais il avait l’air confiant en poussant le ballon en transition ou en meneur de jeu depuis le poteau – bien qu’il ait raté ses deux seuls lancers francs.

Simmons a dit qu’il pensait qu’il se sentirait nerveux, mais ce n’était pas le cas. Durant s’est rappelé s’être senti anxieux à son retour après avoir raté la saison 2019-2020 après une opération au tendon d’Achille.

“Vous vous demandez comment vos poumons vont se sentir en jouant dans un jeu organisé parce que jouer au pick-up, s’entraîner est différent de jouer dans un jeu”, a déclaré Durant. “Donc, vous voulez juste voir où sont vos jambes sur le coup de saut. Donc, être absent pendant un an, vous ressentez beaucoup d’anxiété en revenant. Je sais que je l’ai fait.”

À Seattle, une foule de grands noms ont fait leurs débuts de pré-saison devant une foule à guichets fermés lors du deuxième match de pré-saison entre les équipes de la NBA à Emerald City depuis le départ des SuperSonics pour Oklahoma City.

Alors qu’il y avait des fans de Clippers et de Blazers, la couleur prédominante était majoritairement verte et dorée dans l’espoir constant qu’un jour les Sonics reviendront.

Les fans qui se sont présentés ont eu droit à la première action de Leonard depuis qu’il s’est blessé au genou lors des demi-finales de la Conférence Ouest 2021, quelques jours seulement avant Simmons.

Leonard avait l’air très bien, renversant son premier tir 15 secondes après le début du match et marquant 11 points en 16 minutes en première mi-temps. John Wall a également fait ses débuts avec les Clippers après que le quintuple All-Star n’a pas joué la saison dernière. Wall a marqué cinq points en 11 minutes et George a ajouté 12 points en 16 minutes. Tous les trois n’ont joué que la première mi-temps.

Lillard a joué en seconde période et a récolté 16 points en 23 minutes.

La royauté du basket-ball de Seattle s’est avérée, y compris Lenny Wilkens, Shawn Kemp, Gary Payton, Jamal Crawford, George Karl, Detlef Schrempf, Sam Perkins et bien d’autres liés à l’histoire des cerceaux de la ville. Le propriétaire des Clippers, Steve Ballmer, a saisi le microphone avant le dénonciation et a remercié sa ville natale d’être venue.

“J’ai regardé des milliers de matchs de basket à Seattle – CYO, petits enfants, AAU, pro, collège, etc. Donc, si c’est une ville de basket, bon sang, écoutons-le”, a crié Ballmer juste avant le dénoncement, suscitant d’énormes acclamations de la part de la foule.

L’absence de Murray à Denver a été encore plus longue, ayant déchiré son ACL en avril 2021 et le laissant incapable d’essayer de reproduire la brillante post-saison qu’il a eue en menant les Nuggets à la finale 2020 West à Walt Disney World.

“Ces blessures à long terme sont dures, sombres”, a déclaré l’entraîneur d’Oklahoma City, Mark Daigneault. “Ces gars n’ont pas de longues fenêtres pour jouer au basket, ils ne peuvent pas jouer avant l’âge de 50 ans. C’est difficile et demande beaucoup d’engagement et de travail. Les progrès, surtout au début, sont presque invisibles. Vous ne supportez pas de poids pour un beaucoup de temps avec ce type de blessures. Je suis certainement heureux pour lui et je lui souhaite bonne chance pour rester en bonne santé. C’est un très bon joueur et leur équipe bénéficiera de son retour.”