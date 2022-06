Ben Siegrist: la «vision» du manager du Celtic Ange Postecoglou a vendu le gardien de but | Nouvelles du football

Le nouveau gardien du Celtic, Ben Siegrist, a déclaré qu’il avait été vendu après avoir entendu la vision de l’entraîneur Ange Postecoglou pour l’équipe.

Le joueur de 30 ans, qui était en fin de contrat à Dundee United cet été, a signé un contrat de quatre ans avec les champions écossais de Premiership.

Le gardien Ben Siegrist pense qu'il deviendra un meilleur joueur au Celtic, bien qu'il soit le remplaçant du numéro un Joe Hart.



Siegrist a déclaré qu’une conversation avec Postecoglou l’avait convaincu que le Celtic était le club pour faire de lui un meilleur joueur.

« Il vient de me dire la vision de toute l’équipe de football », a déclaré le gardien suisse.

« Il a dit qu’il n’y avait aucune garantie et je sais qu’il n’y avait aucune garantie parce que je suis allé à Dundee United et il n’y avait aucune garantie et ça s’est plutôt bien passé.

« J’ai un immense respect pour les joueurs qui sont ici parce que j’ai dû les affronter, ce qui n’a pas toujours été facile.

« Nous sommes les champions d’Ecosse et c’est une opportunité pour moi de rejoindre et j’ai hâte de m’intégrer et d’apporter mes capacités dans l’équipe.

« C’est le défi que je voulais. »

Il viendra dans un premier temps en tant que remplaçant de Joe Hart qui a reçu le maillot numéro un pour la nouvelle saison après le départ de Vasilis Barkas.

Image:

Siegrist sera initialement remplaçant du numéro un Joe Hart





Mais le gardien suisse, qui a fait 29 apparitions pour Dundee United la saison dernière, insiste sur le fait que cela ne montre pas un manque d’ambition de sa part.

« Je l’admire évidemment (Hart) », a-t-il déclaré.

« Nous avons eu de petites discussions ici et là après les matchs et il semble juste être un gars de première classe.

« C’est formidable d’avoir l’opportunité de rivaliser avec lui, ce n’est pas contre lui car c’est une affaire de gardien de but.

« En tant que joueur, vous devez croire en vous-même et évidemment si vous avez des conversations positives avec le manager et que vous entendez sa vision pour toute l’équipe, toute la base de fans.

Image:

Siegrist est enthousiasmé par la vision celtique du manager Ange Postecoglou





« Il faut avoir confiance mais je suis aussi le genre de personne qui veut apprendre, qui veut s’améliorer, qui veut s’améliorer, qui veut gagner un autre pourcentage pour améliorer ses performances. »

Le Celtic fait une percée à Bernabei

Le Celtic a fait une percée dans les pourparlers avec Lanus dans sa tentative de signer l’arrière gauche Alexandro Bernabei.

Les deux clubs ont convenu d’un accord de principe de 3,75 millions de livres sterling. Bernabei a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et au personnel de Lanus.

Pendant ce temps, l’Ajax a rejoint la liste des clubs intéressés par la cible celtique Vinicius Souza.

Le milieu de terrain défensif joue pour l’équipe belge de Lommel, qui fait partie du City Football Group.

CFG préférerait qu’il soit prêté au Celtic, mais la décision sera laissée au joueur et à son agent – qui ont des réserves quant à son transfert en Premiership écossaise.

Le PSV, Bologne, Fenerbahce et le Club de Bruges apprécient également le Brésilien.

