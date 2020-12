La star de Good Morning Britain, Ben Shephard, a été aux côtés de sa collègue et amie Kate Garraway alors que son mari Derek Draper se bat contre le coronavirus.

Et la personnalité de la télévision, 45 ans, s’est ouverte sur son admiration pour la courageuse Kate, 53 ans, alors qu’elle et sa famille traversent les moments difficiles lors d’une apparition sur le podcast Dadpod de Dave Berry.

Le journaliste Ben – qui est père de deux fils Jack et Sam – a expliqué comment il était époustouflé par le fait que le favori d’ITV reste positif depuis que Derek a été admis à l’hôpital en mars, et a également révélé que l’amour et le soutien du public avaient aidé Kate.

Parlant de GMB et travaillant tout au long de la pandémie, Ben a partagé « Malheureusement, pour le moment, il y a beaucoup de frustration, de désespoir, de mauvaises nouvelles et de traumatismes continus pour nous tous et nous craignons que les dommages que nous causons aux jeunes…







(Image: ITV)



«Mais je pense que ce qui vous aide à traverser ces jours plus difficiles où vous avez affaire à des histoires vraiment difficiles ou à des sujets difficiles, c’est de rentrer à la maison et de les voir (ses enfants) et de voir l’optimisme, l’espoir et le besoin de continuer à lutter pour que les choses s’améliorent pour eux. Pour trouver une base sur laquelle ils peuvent bâtir sur leur vie d’une manière créative et constructive qui fera une différence, espérons-le.

«Parfois, ça a été dur, ça a été vraiment dur pour des raisons familiales et pour des raisons personnelles.»

Parlant de Kate, il a poursuivi: « En passant par Covid, une de mes très bonnes collègues Kate (Garraway) a été très sérieusement affectée dans sa famille et Billy et Darcy ont le même âge que Sam et Jack et ils sont de bons amis …







(Image: Ben Shephard / Instagram)



«Le soutien et l’effusion d’amour et de générosité d’esprit du public britannique ont été incroyables … quand on voit comment elle l’a abordé, quand on voit la positivité qu’elle prend, et quand je vois les garçons et comment ils attaquent la vie, et ils ne la laissent pas entraver ce qu’ils vivent.

« Cela me rend très fier et cela, en quelque sorte, redouble d’efforts pour nous assurer que, vous savez, nous pouvons garder les histoires actuelles et tangibles, que nous pouvons, espérons-le, les présenter de manière à apporter des changements. »

Derek a été frappé de Covid-19 en mars et a été laissé dans le coma – Kate ayant dit à de nombreuses reprises que son mari ne réussirait pas.







(Image: Daily Star, Daily Mirror, Daily Express)



Elle a régulièrement mis à jour ses fans, avec lui des jours bons et de mauvais jours dans son rétablissement.

Le virus a gravement touché son corps et lui a laissé des complications, il se bat toujours à l’hôpital et des mois plus tard et il est toujours incapable de rentrer chez lui.

