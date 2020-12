Ben Shephard a salué sa co-présentatrice de Good Morning Britain, Kate Garraway, alors qu’elle aborde une année difficile dans sa vie personnelle.

Le présentateur de télévision de 45 ans a déclaré qu’il admirait «l’optimisme éternel» de Kate alors qu’elle affrontait les difficultés de l’hospitalisation de son mari Derek Draper avec les effets de Covid-19.

L’ancien lobbyiste politique est à l’hôpital depuis mars, date à laquelle il a été placé dans le coma provoqué après avoir été diagnostiqué comme ayant un coronavirus.

Kate, 53 ans, a depuis dû faire face à la situation déchirante, avec leurs enfants Darcey et Billy.

Ben a déclaré qu’il avait trouvé sa force remarquable en partageant ses inquiétudes selon lesquelles il en faisait assez pour soutenir son ami.









Il a dit: «Il n’y a pas un jour où je ne pense pas à elle et à ce qui se passe ce jour-là et si je peux faire quelque chose pour l’aider aujourd’hui.

« Il n’y a pas un moment où je travaille avec elle où cette admiration se ternit. »

Ben a ajouté: « Kate est tellement brillante et professionnelle et nous nous amusons tellement que vous oubliez parfois le voyage implacable qu’ils sont en ce moment.

«Nous voulons tous savoir quel sera le résultat et c’est la chose la plus difficile, ne pas savoir.

« C’est tellement, tellement difficile et son optimisme et sa positivité éternels sont quelque chose que nous pouvons tous regarder. C’est quelque chose que j’utilise pour m’inspirer aussi. »







(Image: Mirrorpix)



Ben espère que l’année prochaine sera une autre histoire pour Kate et tous ceux qui ont été touchés par la pandémie de coronavirus.

Il a poursuivi: « En 2021, je serai sans aucun doute plus optimiste et positif, à cause de mon amitié avec Kate et à quel point je l’admire. »

Kate, pour sa part, a déclaré que Ben avait été une force pour elle tout au long de cette année difficile.







(Image: ITV)



Elle a déclaré: «Il a été au bout du fil et a essayé de faire tout ce qu’il pouvait pour aider.

«Pour être sérieux pendant une minute, cela a été une énorme pression sur lui.

« Travailler aux côtés de quelqu’un qui vous tient à cœur et qui vous inquiète, en plus d’essayer de faire le travail, c’est une chose énorme et je suis très reconnaissant qu’il ait été là et je suis conscient à quel point cela a été difficile pour lui. »

Les présentateurs du GMB présenteront virtuellement les 1 Million Minutes Awards le 17 décembre.

Pour promettre votre soutien aux 1 Million Minutes Awards de Good Morning Britain, rendez-vous sur ITV.com/1MillionMinutes.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.